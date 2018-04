Gemüse und Kartoffeln mit dem PRO PLANET Label / REWE Group und NABU erweitern Projekt zum Schutz der Artenvielfalt

Köln (ots) - Chinakohl, Brokkoli, Romana Salatherzen,Eisbergsalat, Möhren und Kartoffeln- sie alle werden ab sofortinnerhalb der deutschen Erntesaison in den REWE- und PENNY-Märktenmit dem PRO PLANET-Nachhaltigkeitslabel "Artenvielfalt schützend"ausgezeichnet. Die Produkte stammen von deutschen Gemüsebauern, diesich für den Erhalt der biologischen Vielfalt und damit unter anderemauch gegen das Insektensterben in den Anbaugebieten engagieren. DerErfolg des bereits langjährig im Obstanbau erprobten Projekteszwischen Handel, Landwirtschaft und Naturschutz zeigt, dass diesePole keine Gegensätze sein müssen: Im konventionellen Obst- undGemüseanbau ist das Potential zur Förderung der biologischen Vielfaltgroß.Unterstützt durch die REWE Group setzen Landwirte und Berater desNaturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) gemeinsam Maßnahmen zurFörderung der Artenvielfalt in Gemüsekulturen um: Ob Nisthilfen undblühende Hecken für Vögel und Wildbienen, Holz- und Steinhaufen fürInsekten und Kleinsäuger oder Ansitzstangen und Nistkästen fürGreifvögel - sie alle schaffen Lebensräume und Rückzugsorte fürInsekten und andere Tiere, die durch den landwirtschaftlichenFlächenverbrauch aus ihrem natürlichen Lebensraum verdrängt werden.Ähnliche Maßnahmen setzen die Kulturlandschaftsstiftungenverschiedener Regionen im Kartoffelanbau um. Zum Start unterstützenbereits über 30 Kartoffel- und mehr als 10 Gemüse-Erzeugerbetriebedas PRO PLANET-Projekt und decken damit fast alle AnbauregionenDeutschlands ab.Dr. Florian Schäfer, Nachhaltigkeit Ware REWE Group: "Deneffektiven Nutzen unserer Maßnahmen konnten wir in den letzten achtJahren immer wieder wissenschaftlich belegen. Die Ausweitung desProjektes vom Obstanbau auf weitere Feldfrüchte und Regionen gehenwir daher mit langfristig erprobtem Wissen an. Wir wollen uns zumSchutz der Artenvielfalt als Vorreiter im deutschen Handel auchzukünftig deutlich positionieren."Leif Miller, Bundesgeschäftsführer des NABU: "Der alarmierendeRückgang der biologischen Vielfalt ist nur zu stoppen, wenn endlichein Umdenken in der Landwirtschaft einsetzt. Dabei ist vor allem imkonventionellen Bereich noch viel Luft nach oben. Das PROPLANET-Projekt zeigt vorbildlich, dass der Anbau von Lebensmittelnund der Erhalt unserer Natur keine Gegensätze sein müssen. Zusätzlichschaffen wir damit die Grundlage für den dringend notwendigen Dialogzwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Über Projekte wie dieseshinaus sehen wir auch die neue Bundesregierung in der Pflicht, dieRahmenbedingungen für eine naturverträglichere Landwirtschaft zuschaffen."Bereits seit 2010 engagieren sich in einem Gemeinschaftsprojektvon REWE Group, Bodensee-Stiftung, BirdLife Österreich und dem NABUmittlerweile über 250 Landwirte in 14 Anbauregionen für den Schutzder Artenvielfalt im Apfelanbau in Deutschland und Österreich. 300Hektar (entsprechen rund 420 Fußballfeldern) ein- und mehrjährigeBlühflächen, über 5.500 Pflanzungen von Hecken, Bäumen und Sträuchernsowie über 2.000 Insekten-Nisthilfen bereichern heute Apfelplantagenund angrenzende Flächen, die durch das PRO PLANET-Projekt unterstütztwerden. Nach der erfolgreichen Einführung des PROPLANET-Apfelprojektes in der Bodenseeregion erfolgte ab 2011 dieAusweitung auf weitere Anbaugebiete. Seit 2016 wurde in verschiedenenPilotprojekten deutschlandweit die Ausweitung auf den Kartoffel- undGemüseanbau getestet."Im Apfelprojekt haben wir eine Kooperation auf Augenhöhe zwischenHandel, Landwirtschaft und Naturschutz unter Beweis gestellt. Wirnutzen die gewonnenen Erkenntnisse, um auch für andere Kulturen undAnbauregionen Mehrwerte in den Ökosystemen zu schaffen. Nach zweiJahren Pilotphase ist der Rollout nun geschafft und wir blicken denkommenden Ergebnissen sehr positiv entgegen", so Dr. Florian Schäfer.Die ersten Kartoffel- und Gemüse-Produkte mit dem PRO PLANET-Labelfinden Kunden zum Beginn der deutschen Erntesaison ab Mai in denRegalen der national rund 5.500 REWE- und PENNY-Märkte. Das Sortimentmit dem PRO PLANET-Label "Artenvielfalt schützend" wirdkontinuierlich ausgebaut.Über PRO PLANET:Produkte mit dem PRO PLANET-Nachhaltigkeitslabel der REWE Groupweisen positive ökologische oder soziale Eigenschaften auf. Ziel vonPRO PLANET ist es, nicht nur wenige Produkte mit speziellenAnforderungen, sondern vor allem Produkte für den sogenanntenMassenmarkt schrittweise nachhaltiger zu gestalten. Die Anzahl dermit PRO PLANET gelabelten Eigenmarkenprodukte stieg im Zeitraum 2008bis 2017 von rund zehn auf derzeit mehr als 900.Über die REWE Group:Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländernpräsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000Mitarbeiter in 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro. Zuden Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der MarkenREWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der DiscounterPENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte(REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowieZooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehörenunter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, JahnReisen, Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, HelveticTours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DERReisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti,Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und derDirektveranstalter clevertours.com.Über den NABU:Der NABU engagiert sich seit 1899 für Mensch und Natur. Mit660.000 Mitgliedern und Förderern ist er der mitgliederstärksteUmweltverband in Deutschland. Neben Vogel- und Artenschutz engagiertsich der NABU für den globalen Klimaschutz, setzt sich für einenachhaltige europäische Agrarpolitik ein, kümmert sich um saubereMeere und vieles mehr. Die besondere Stärke des NABU liegt in derfachlichen Kompetenz und der praktischen Naturschutzarbeit seineraktiven Mitglieder, die in über 2.000 Ortsgruppen organisiert sind.Zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen tritt der NABU für diepraktische Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft ein, die sich durchdie Vermeidung und Wiederverwertung von Abfällen auszeichnet.Über die Kulturlandschaftsstiftungen:Zur Bewahrung unserer Kulturlandschaften haben sich mehrere aufLänderebene tätige Naturschutzstiftungen zusammengefunden, um direktund kooperativ mit den Landnutzern zusammen zu arbeiten und um dieBiodiversität zu fördern. "Naturschutz durch Nutzung" ist dasStichwort, unter dem sich die Tätigkeiten der BayerischenKulturLandStiftung, Stiftung Kulturlandpflege Niedersachsen, StiftungKulturlandschaft Rheinland-Pfalz, Stiftung KulturlandschaftSachsen-Anhalt und die Stiftung Rheinische Kulturlandschaftzusammenfassen lassen. 