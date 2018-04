Gemüse-, Obst- und Ackerbau: Netzwerk BEEsharing verdoppelt Zahl der Bienenvölker / Landwirte mit gut 1.700 Hektar Anbaufläche nutzen Bestäubungs-Service bereits / Crowdfunding gegen Bienensterben

Hamburg (ots) - Nachdem der lange Winter auch den Landwirten vielGeduld abverlangt hat, sind die Vorbereitungen für die Saison 2018nun umso intensiver angelaufen. Nach dem schlechten Vorjahr schauengerade Obstbauern dabei angespannt in die Zukunft. Zumal mittlerweilenur noch maximal die Hälfte der Pflanzen wildbestäubt werden. DasOnline-Netzwerk www.beesharing.eu, auf dem Imker bereits mehr als7.000 Bienenvölker zur Bestäubung registriert haben, kann hierhelfen. Um Produktionssicherheit und Erntemenge für Landwirte zuverbessern, bietet BEEsharing professionelle Bestäubung mitHonigbienen, Mauerbienen und Hummeln an. Ob Gemüse-, Obst- oderAckerbau - Freiland oder geschützter Anbau - BEEsharing ist derPartner für Landwirte rund um das Thema Bestäubung."Obstbauern, die bereits im vergangenen Jahr auf professionelleBestäubung gesetzt haben, konnten trotz der widrigenWetterverhältnisse im Vergleich zu umliegenden Betrieben bis zu 50Prozent mehr Ertrag erzielen", sagt Wolfgang Reuter, Co-Gründer vonBEEsharing und selbst zertifizierter Bestäubungsimker. "DieUnterstützung unserer Landwirte - aktuell mit insgesamt gut 1.700Hektar Anbaufläche - begrenzt sich dabei nicht allein auf dieMöglichkeit, Bestäubung online zu buchen. Das BEEsharing-Team stelltauch individuelle Stellpläne auf, um eine optimaleBestäubungsleistung der Anbauflächen zu erzielen."Da BEEsharing mit nunmehr gut 7.000 Bienenvölkern seine angeboteneBestäubungsleistung seit dem vergangenen Jahr mehr als verdoppelnkonnte, hat das Team um die drei Gründer Otmar Trenk, Wolfgang Reuterund Nils Gerber noch freie Kapazitäten: Kostenlose Beratungsgesprächemit den BEEsharing-Spezialisten, sowie Buchung von Bestäubung unter:Telefon: 040 180 174 40 oder per Mail an info@beesharing.eu.Hamburger Crowdfunding-Kampagne gegen das BienensterbenBEEsharing sammelt Geld für Bienenbildungscontainer am HamburgerGroßmarkt. Wie funktioniert ein Bienenstaat? Wie ist Imkerei in derGroßstadt möglich? Und was kann jeder einzelne tun, um den Bienen zuhelfen? Diese und weitere Fragen möchte der Bienenbildungscontainerbeantworten. Der umgebaute Schiffscontainer soll interaktiveWissensmodule und Imkerzubehör zum Anfassen enthalten. Außerdem soller auch das neue Zuhause von 20 Bienenvölkern werden. Für dieFinanzierung und den Unterhalt des Containers hat BEEsharing eineCrowdfunding-Kampagne gestartet, die bis zum 16. Mai 2018 läuft. DasZiel ist es, 30.000 Euro für das Projekt einzusammeln. Direkt zurCrowdfunding-Kampagne: www.startnext.com/beesharing.Über www.beesharing.euBEEsharing ist das weltweit erste Online-Netzwerk, auf dem sichImker, Landwirte und Bienenfreunde vernetzen und austauschen können.Obst- und Gemüsebauern können in der gesamten DACH-Region dieerforderliche Bestäubungsleistung über die Plattform mit regionalenBienenvölkern abdecken. Neben der digitalen Vermittlung derBienenvölker kümmert sich BEEsharing um die behördliche An- undAbmeldung der Bienentransporte und deren Durchführung bis hin zurBereitstellung von fachspezifischem Wissen rund um Bienen undBestäubung. Menschen, die sich im Kampf gegen das Bienensterbeneinbringen wollen, können auf www.beesharing.eu auch eineBienenpatenschaft übernehmen. Das Hamburger Start-up-Unternehmenwurde 2014 von den drei Imkern Otmar Trenk, Wolfgang Reuter und NilsGerber gegründet.Weitere Informationen:beesharing P.A.L.S. GmbHNils GerberJaffestr. 621109 HamburgTel.: +49 40 18017440Mobil: +49 173 522 97 15nilsgerber@beesharing.euPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 305 51 94arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: BEEsharing P.A.L.S. GmbH, übermittelt durch news aktuell