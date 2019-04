Gemini Rosemont beruft Jon Dishell als Chief Business Development Officer

Starker finanzieller Rückhalt und 250 Millionen USDeinsatzbereites Kapital positionieren Gemini Rosemont für nächsteWachstumsphase des Erwerbs hochwertiger Gewerbeimmobilien der KlasseLos Angeles (ots/PRNewswire) - Gemini Rosemont Commercial RealEstate, eine führende Firma für Immobilieninvestitionen, die über ca.745.000 Quadratmeter Büroflächen verfügt, hat den erfahrenenBranchenkenner Jon Dishell als Chief Business Development Officerverpflichtet.Jon Dishell wird für die Beziehungen mit Investoren, dasFirmenmarketing und die PR verantwortlich sein, sowie gemeinsam mitdem leitenden Managementteam für die Gesamtstrategie desUnternehmens."Jon Dishell verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung inhochrangigen Positionen bei einer Reihe sehr bekannterImmobilienfirmen", sagte Ian Brownlow, CEO des Unternehmens. "Er wirduns dabei unterstützen, der Umsetzung unserer Strategie weitereDynamik zu verleihen, unser Portfolio hochwertiger Büroimmobilien derKlasse A in Küstenregionen mit Technologiefirmen auszubauen und zudemauf sekundären Märkten, wenn die Gelegenheit sich ergibt."Vor seinem Beitritt zu Gemini Rosemont war Jon Dishell siebenJahre lang bei American Real Estate Partners mit Sitz im District ofColumbia als Geschäftsführer der Bereiche Fondsverwaltung undInvestorenbeziehungen tätig. Er war dort Gründer und Manager derManagementinitiative für Investitionsfonds und betreute dieBeziehungen mit Joint Ventures und Fonds, Marketing und Berichte. Indiesem Zeitraum erwarb das Unternehmen ca. 800.000 QuadratmeterFlächen für Büros und Rechenzentren der Klasse A zu einem Preis von2,2 Milliarden USD."Mit der starken finanziellen Unterstützung unseres PartnersGemini Investments Holdings Ltd., einer Firma fürImmobilieninvestitionen, die an der Börse von Hongkong verzeichnetist, und einem einsatzbereiten Kapital von 250 Millionen USD, freueich mich darauf, Teil der nächsten Phase des Wachstums von GeminiRosemont zu sein und Beziehungen mit vorhandenen Investoren zupflegen und neue Partnerschaften für unsere Firma zu begründen",sagte Jon Dishell."Wir haben die Parameter unserer Investitionen und Protokolle fürVerwaltung bestehender Aktiva und Immobilien optimiert, um Mieterhoher Qualität anzuziehen und zu binden sowie konstante Umsätze zuerzielen. Mit dem zusätzlichen Ziel der Wertsteigerung halten wirImmobilien, um letztlich überragende Gewinne zu erzielen", setzte JonDishell hinzu. "Wir sind bestens positioniert, den Expansionsplan,den Ian Brownlow dargelegt hat, zu implementieren und umzusetzen."Jon Dishell war 15 Jahre lang als Senior Vice President/Directorof Private Equity bei Douglas Emmett Inc. tätig, einem Trust fürImmobilieninvestitionen mit Sitz in Los Angeles. Dort war er fürInvestorenbeziehungen und Marketing der 11 getrennten Mischfonds desUnternehmens verantwortlich, die 1,9 Milliarden USD Equity-Anteileausmachten. Zudem war er Mitglied der Ausschüsse für Investitionenund Management und für einen Großteil seiner Laufbahn bei DEIintegraler Teil des Transaktionsteams.Jon Dishell hat den Bachelor des Fachs Business Administration derUniversity of Arizona, mit den Hauptfächern Finanzen und Immobilien.Er war aktives Mitglied von Pension Real Estate Association (PREA),National Association of Real Estate Investment Managers (NAREIM) undAssociation of Foreign Investors in Real Estate (AFIRE).Informationen zu Gemini Rosemont Commercial Real EstateGemini Rosemont Commercial Real Estate ist führend auf dem Marktdes Erwerbs und der Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Die Portfoliosdes Unternehmens und seiner verbundenen Unternehmen verzeichnen ca.745.000 Quadratmeter in 48 Gebäuden in 14 Bundesstaaten der USA.Seit Gründung hat Gemini Rosemont 170 Anlageinstrumente betrieben,Equity von ca. 1 Milliarde USD eingesetzt, um Besitztümer von mehrals 2,5 Milliarden USD zu erwerben und ca. 2,8 Millionen QuadratmeterGewerbeflächen erworben und verwaltet. Mit Unterstützung der GeminiInvestments Holdings Ltd, einer Investmentfirma, die an der Börse inHongkong verzeichnet ist, konnte das Unternehmen hochwertigeBüroimmobilien der Klasse A in Regionen mit Technologiefirmen im Wertvon 400 Millionen USD erwerben, was nahezu 93.000 Quadratmeterausmacht.Gemini Rosemont wurde 1992 gegründet und beschäftigt 135Fachkräfte des Immobilienbereiches und anderer Felder. DasUnternehmen hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt überNiederlassungen in Dallas, Denver, Houston, New York, Santa Fe undSeattle-Bellevue. Weitere Informationen erhalten Sie unterGeminiRosemont.com oder wenden Sie sich an Chief Business DevelopmentOfficer Jon Dishell unter JDishell@GeminiRosemont.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/872825/Gemini_Rosemont_Commercial_Real_Estate_Jon_Dishell__Chief_Business_Development_Officer.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/260437/gemini_rosemont_commercial_real_estate_logo.jpgPressekontakt:Jeanne Hasenmiller(602) 714-9338JHasenmiller@GeminiRosemont.comOriginal-Content von: Gemini Rosemont Commercial Real Estate, übermittelt durch news aktuell