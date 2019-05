GemeinwohlAtlas Deutschland 2019: Debeka schneidet von allen Versicherungsunternehmen am besten ab

Koblenz (ots) - GemeinwohlAtlas Deutschland 2019: Debeka schneidetvon allen Versicherungsunternehmen am besten abWelche Organisationen und Unternehmen leisten den höchsten Beitragzum Gemeinwohl in Deutschland? Diese Frage beantwortet der"GemeinwohlAtlas", der im Mai 2019 zum zweiten Mal nach 2015erschienen ist. Untersucht wurden die 137 wichtigsten undbekanntesten Institutionen aus verschiedenen Bereichen und Branchen.Von den fünf in die Wertung gekommenen Versicherungsunternehmenschneidet die Debeka mit Abstand am besten ab.Im Unterschied zu den gängigen Unternehmensratings orientiert sichder Gemeinwohlansatz konsequent an der Sichtweise der Bevölkerung.Ein hoher Gemeinwohlbeitrag bemisst sich daran, inwieweitGrundbedürfnisse in vier Dimensionen erfüllt werden: Leistet dieOrganisation im Kerngeschäft gute Arbeit? Trägt die Organisation zumZusammenhalt bei? Trägt die Organisation zur Lebensqualität bei?Verhält sich die Organisation anständig? Fast 12.000 Menschen wurdenzu diesen Kriterien befragt und konnten die Organisationen auf einerSkala von 1 bis 6 bewerten.Die vorderen Plätze der Studie belegen erwartungsgemäßHilfsorganisationen wie die Feuerwehr (Gemeinwohlwert 5,69), dasTechnische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz. Die Debeka erreichtmit einem Wert von 3,71 Platz 74 im Gesamtranking und liegt damitdeutlich vor allen anderen Versicherungsunternehmen, aberbeispielsweise auch vor der Bundesagentur für Arbeit, der DeutschenBahn und Google. Im Vergleich zum GemeinwohlAtlas 2015 hat sie sichin allen vier Bereichen verbessert.Für Thomas Brahm, den Vorstandsvorsitzenden derDebeka-Versicherungsgruppe, kommt das Ergebnis nicht von ungefähr:"Als Unternehmen, das nach dem Prinzip der gegenseitigen Hilfearbeitet, sind wir seit jeher dem Wohl unserer mittlerweile siebenMillionen Mitglieder verpflichtet. Alle Mehrwerte und Überschüsse,die wir erzeugen, stehen ihnen zu - und nicht etwa Aktionären, denndie Debeka gehört als genossenschaftlich geprägte Unternehmensgruppeihren Mitgliedern. Deshalb ist es nicht überraschend, dass wir imGemeinwohlAtlas im Vergleich zu anderen Wirtschaftsunternehmen so gutabschneiden."2015 wurde der GemeinwohlAtlas zum ersten Mal in Deutschlandveröffentlicht. Hinter der Studie steht das Team des Dr. Arend OetkerLehrstuhls für Wirtschaftspsychologie und Führung an der HHL LeipzigGraduate School of Management in Kooperation mit dem Center forLeadership and Values in Society der Universität St. Gallen. In derStudie haben die Verantwortlichen eine repräsentative Umfrage mitfast 12.000 Teilnehmenden durchgeführt, um herauszufinden, inwiefernUnternehmen, öffentliche Institutionen oder NGOs zum Gemeinwohl inDeutschland beitragen. Teil der Befragung waren 137 Organisationenaus den Bereichen Vereine/Verbände, öffentlicher Sektor,Privatunternehmen, Banken und Sparkassen, gesetzliche und privateVersicherungen, soziale Medien und Sport. Keine davon hatte Einflussauf die Teilnahme an der Studie. Weitere Informationen zumGemeinwohlAtlas finden Sie unter: https://www.gemeinwohlatlas.deDie Debeka-Gruppe gehört mit ihrem vielfältigen Versicherungs- undFinanzdienstleistungsangebot zu den Top Five der Versicherungs- undBausparbranche. Sie wurde im Jahre 1905 gegründet und hat sich vomreinen Krankenversicherer für Beamte zu einer Versicherungsgruppeentwickelt, die Versicherungsschutz für alle privaten Haushaltebietet. Heute zählt Sie zu den erfolgreichsten Gruppen ihrer Art inDeutschland. Insgesamt betreut die Debeka sieben Millionen Mitgliederund Kunden.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon: (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.Debeka Allgemeine Versicherung AGDebeka Pensionskasse AGDebeka Bausparkasse AG56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88Telefax: (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell