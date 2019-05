Berlin (ots) -Die Feuerwehren haben den ersten Platz im "GemeinwohlAtlasDeutschland 2019" belegt. In einer bevölkerungsrepräsentativenUmfrage nannten die Befragten am häufigsten die Feuerwehren bei derFrage, welche Organisation bei Zusammenhalt, Aufgabenerfüllung,Lebensqualität und Moral am meisten leiste. "Die Feuerwehr ist einverlässlicher Partner der Menschen in unserem Land. Wir sind einunverzichtbarer Teil der inneren Sicherheit", erklärt Hartmut Ziebs,Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).Ziebs dankt für das Vertrauen der Menschen in die mehr als eineMillion Feuerwehrmänner und -frauen in den Freiwilligen Feuerwehren,den Berufs- und Werkfeuerwehren. "Wir freuen uns, wenn aus Vertrauenauch Engagement wird, damit wir auch in Zukunft verlässlich bleibenkönnen", appelliert der Verbandspräsident an die Bevölkerung, selbstin der Feuerwehr aktiv zu werden.Bereits vor drei Jahren lag die Feuerwehr beim ersten deutschenGemeinwohlAtlas auf Platz 1 der Institutionen, die nach Ansicht derDeutschen besonders viel für die Gesellschaft leisten. DerGemeinwohlAtlas Deutschland ist ein Kooperationsprojekt zwischen demDr. Arend Oetker Lehrstuhl an der HHL Leipzig Graduate School und demCenter for Leadership and Values in Society an der Universität St.Gallen. In diesem Jahr wurden mehr als 11.000 Personen in einerrepräsentativen Umfrage durch forsa.omninet befragt. Die Ergebnissewerden unter www.gemeinwohlatlas.de veröffentlicht.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell