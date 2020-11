Gemeinschaftliches Lauferlebnis über 6 Ländergrenzen hinaus unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen [FOTO]

Altenberge (ots) - Erster Virtueller WESSLING Lauf endet mit beeindruckendem Ergebnis: 51 Kollegen aus 6 Ländern laufen 3.204 km"Als Arbeitgeber ist die Gesunderhaltung aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines unserer zentralen Unternehmensziele. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter mit gezielten Programmen und vielseitigen Aktionen bestmöglich darin, gesund zu bleiben - sowohl während der Arbeitszeit als auch außerhalb", erklärt Anna Wessling, geschäftsführende Gesellschafterin des internationalen Dienstleistungsunternehmens WESSLING mit mehr als 1600 Mitarbeitern.Virtuelle Laufveranstaltung stärkt Sports- und TeamgeistSchon immer waren dessen Mitarbeiter sehr laufbegeistert. Daher übernahm WESSLING gern Kosten für die Teilnahme an verschiedensten Laufveranstaltungen, die 2020 natürlich nicht wie gewohnt stattfinden konnten. Deshalb riefen die WESSLING Experten mit dem ersten Virtual WESSLING Run eine innovative Alternative ins Leben und verbunden so Digitalisierung mit Gesundheitsförderung und Teambuilding.51 Kolleginnen und Kollegen aus sechs Ländern registrierten sich für den Lauf in einer App und los ging's! Innerhalb von sieben Tagen im Oktober wurden die durch sie gelaufenen Kilometer in der App registriert. Der Endstand belief sich auf beeindruckende 3.204 Kilometer! Das ist mehr als die Distanz eines Laufs durch alle der sechs teilnehmenden Länder Schweiz, Frankreich, Deutschland, Polen, Ungarn und Rumänien.Aber nicht nur das: Ungeachtet dessen, ob die Kolleginnen und Kollegen große Entfernungen zurückgelegt oder ihre Kilometer auf ihrer vertrauten Route gezählt hatten - sie haben es mit einem einzigartigen WESSLING Teamgeist getan. "In der App wurden plötzlich Bilder von persönlichen Laufmomenten geteilt, sich gegenseitig angespornt und zu tollen Erfolgen gratuliert", freut sich Anna Wessling über dieses gelungene Beispiel für Gemeinschaftsgefühl in Zeiten von Kontaktbeschränkungen.Gesundheit bei WESSLING im FokusDie körperliche und seelische Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und fördern ist bei WESSLING zentrales Unternehmensziel. Ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist Bestandteil im Managementsystem des Familienunternehmens. Angebote sind bewusst vielfältig angelegt, damit möglichst alle das nach den jeweiligen Vorlieben entsprechende Angebot finden. So besteht die Möglichkeit zum Fahrradleasing, das sogenannte Jobrad. Durch Kooperationen mit Firmenfitness-Anbietern haben WESSLING Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls die Chance, deutschlandweit zu attraktiven Preisen Sport zu treiben. Aktuell bietet das Unternehmen die Grippeschutzimpfung innerhalb der Arbeitszeit an, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut geschützt in die kalte Jahreszeit starten.Pressekontakt:Anne-Kathrin AmmermannWESSLING GmbH-Corporate Communications-Oststraße 7, 48341 AltenbergeTel. 02505 89-549E-Mail: anne-kathrin.ammermann@wessling.deOriginal-Content von: WESSLING GmbH, übermittelt durch news aktuell