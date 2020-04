Erfurt (ots) - Die derzeitige Situation fordert den Familienalltag, und da kommen die neuen abwechslungsreichen Beschäftigungsangebote für Eltern und Kinder gerade recht: Auf https://www.kikaninchen.de/index.html gibt es pünktlich vor Ostern Spiele, Bastelvorschläge und Neues von der "Sesamstraße" (NDR). Mit den digitalen Angeboten #Gemeinsamzuhause verzeichnet KiKA Rekordwerte.Ab 9. April können Kinder viel Neues mit den Lieblingsfiguren der "Sesamstraße" (NDR) auf kikaninchen.de erleben und entdecken. Von Elmo begrüßt, können sie mit dem Krümelmonster ihre Lieblingsfiguren online oder gedruckt ausmalen, mit dem Freunde-Duo Ernie und Bert singen oder gemeinsam mit Wolle und Schaf witzige Videos genießen. Außerdem warten Grobis Spiele wie Froschhüpfen, Verkleiden oder einem Ameisenlabyrinth darauf, ausprobiert zu werden. Auch ganze Folgen des beliebten Vorschulformats können jederzeit angeschaut werden.Bei "KiKA für Erwachsene" ( erwachsene.kika.de (https://www.kika.de/erwachsene/b egleitmaterial/sendungen/ene-mene-bu/enemenebu118.html) ) stehen Anleitungen und Tipps, wie aus dem Magazin "ENE MENE BU" (KiKA), in der 'Kreativwerkstatt' zum Abruf bereit.Rekordmonat für Digitalangebote bei KiKAMit rund 8,8 Millionen Visits erreichen die Digitalangebote von KiKA im März 2020 neue Spitzenwerte - im Vergleich zu 2019 haben sich die Besuche auf den Plattformen verdoppelt. Über alle Angebote hinweg steigerten sich die Videoabruf- und Nutzungszahlen deutlich: Mehr als zwei Millionen Besucher*innen im HbbTV, mehr als 4,5 Millionen auf den Webangeboten kika.de und kikaninchen.de und deutlich mehr Nutzung der KiKANiNCHEN- und KiKA-Player-App, zeigen den hohen Unterhaltungs- und Informationswert der öffentlich-rechtlichen Medienangebote des Kinderkanals von ARD und ZDF, die insbesondere während der Corona-Pandemie verlässliche Alltagsbegleiter sind. Auch im Linearen ist KiKA weiterhin stark: Nachdem der März erneut als Marktführer in der Kinderzielgruppe abgeschlossen wurde, ist der Sender auch gestern mit 17,9 Prozent wieder Nummer 1 unter den Kindersendern.*Weitere Informationen finden Sie in unserer Presselounge unter kika-presse.de.*IVW/INFOnline, SZMnG, Basis: KiKA Online, März.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4567933OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell