Hannover (ots) - In einem Gemeinsamen Wort der Kirchen laden derVorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx,der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende derOrthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland, Metropolit Augoustinos,zur Teilnahme an der 44. Interkulturellen Woche ein. Sie findet vom22. bis 29. September 2019 statt und steht unter dem Leitthema:"Zusammen leben, zusammen wachsen". Geplant sind mehr als 5.000Veranstaltungen an über 500 Orten im gesamten Bundesgebiet.In ihrem Gemeinsamen Wort heben die drei Vorsitzenden hervor, dassdas Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft undunterschiedlicher kultureller Prägung für alle Beteiligten die Chancezum persönlichen Wachstum biete: "Zunächst einmal wachsen wir, indemwir uns von unserem 'fremden' Gegenüber eine Welt eröffnen lassen,die uns bislang unbekannt war. Das Erlernen einer anderen Spracheerschließt uns eine andere Mentalität und lässt uns eine andereKultur lebendig werden. Der Dialog mit Angehörigen anderer Kulturenund Religionen erweitert unseren Horizont." Darüber hinaus lenkenKardinal Marx, Landesbischof Bedford-Strohm und MetropolitAugoustinos den Blick auf das Leitbild menschlicher Größe, das imEvangelium zum Ausdruck komme. Es bestehe darin, "andere in ihremAnders-Sein wahrzunehmen, sie sogar in Demut höher einzuschätzen alssich selbst und ihnen dabei echtes Wohlwollen entgegenzubringen".Die Vorsitzenden machen darauf aufmerksam, dass die Menschenweltweit im Zuge der Globalisierung, erhöhter Mobilität und nahezuuneingeschränkter Kommunikationsmöglichkeiten immer näherzusammenrücken. In dieser Situation sehen sie eine wichtige Aufgabedarin, "mit aller Kraft daran zu arbeiten, dass dies zu einemWachstumsschritt in Richtung eines friedlichen Miteinanders über alleUnterschiedlichkeiten hinweg führt". Die kulturell vielfältigeGesellschaft fordere jede und jeden Einzelnen heraus. "Wir treffenpermanent auf Menschen, die uns in irgendeiner Weise fremd sind, seies, weil sie eine andere Sprache sprechen, sei es, weil sie von eineranderen Kultur geprägt sind oder einer anderen Religion angehören,oder sei es, weil sie eine politische Position vertreten, die unserereigenen Überzeugung zuwiderläuft. Jedem Einzelnen mit Aufmerksamkeitund Respekt zu begegnen, trägt dazu bei, dass in unserer GesellschaftGräben der Ignoranz, Mauern der Abschottung und Fronten des Hassesüberwunden werden."Die Interkulturelle Woche sei ein lebendiges Zeichen dafür, wie esgelingen könne, zusammen zu leben und zusammen zu wachsen. "Sieschenkt Freude am Miteinander und macht Mut, unser gesellschaftlichesZusammenleben zu gestalten." Die Vorsitzenden wenden sich mit einemWort des Dankes an alle, die sich vor Ort für die Anliegen derInterkulturellen Woche einsetzen, und "wünschen ihnen guteErfahrungen und Gottes Segen für ihr Engagement".