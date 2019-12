Gemeinsames Sorgerecht: Wer vertritt die Kinder bei Unterhaltsanspruch?

Frankfurt/Berlin (ots) - Auch bei gemeinsamem Sorgerecht kann ein Elternteil dieKinder gegenüber dem anderen Elternteil vertreten - zum Beispiel, wennKindesunterhalt beansprucht wird. Das alleinige Vertretungsrecht steht dabei dembetreuenden Elternteil zu, so das Oberlandesgericht Frankfurt am Main.Lebt das Kind bei der Mutter, kann diese also gegenüber dem Vater diegemeinsamen Kinder vertreten und Kindesunterhalt beanspruchen. Dies kann sieauch gerichtlich tun, wenn das gemeinsame Sorgerecht vorliegt.Alleinvertretungsrecht der Kinder bei gemeinsamem SorgerechtDies gilt auch im Zusammenhang mit dem Unterhalt und damit zusammenhängendenAnsprüchen, etwa bei Bezug von Hartz IV.Fragen des Kindesunterhalts schon bei der Betreuung regelnGrundsätzlich empfiehlt es sich, die Fragen rund um den Kindesunterhalt schonbei der Frage zu klären, bei wem die Kinder leben. Dies verhindert spätereRechtsstreitigkeiten.Oberlandesgericht Frankfurt/Main am 24. Oktober 2018 (AZ: 4 UF 137/17)Pressekontakt:Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im Deutschen AnwaltvereinHerr Rechtsanwalt Swen Walentowski030 726152-129presse@familienanwaelte-dav.dehttp://www.familienanwaelte-dav.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76446/4471326OTS: Deutscher AnwaltvereinOriginal-Content von: Deutscher Anwaltverein, übermittelt durch news aktuell