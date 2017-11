Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Ehningen/Meitingen (ots) -In enger Kooperation haben Bertrandt und die SGL Group mit demTechnologieträger "Carbon Carrier" ein neuartiges und integriertesKonzept für innovative Innenraumstrukturen auf Basis vonVerbundwerkstoffen entwickelt. Der großserienfähige "Carbon Carrier"kombiniert Faserverbund-basierten Leichtbau und Funktionsintegrationund ist ein Beispiel für den modernen Materialmix im Automobil.Im Bereich Leichtbau spielen carbonfaserverstärkte Kunststoffe(CFK) eine wichtige Rolle. Bertrandt und die SGL Group haben ihrkomplementäres Wissen gebündelt, um die Leistungsfähigkeit dieserWerkstoffgruppe zu demonstrieren. Ziel war es, einengroßserienfähigen Technologieträger zu entwickeln, der neueKonfigurations- bzw. Designmöglichkeiten für den Innenraum einesFahrzeugs bietet.Als Basis diente ein von Bertrandt intern erstellter,OEM-neutraler Karosserie-Entwurf. Auf diesem wurde ein funktionalesPackage-Modell für den vorderen Fahrzeug-Innenraum eines Cabrioletsbzw. Coupés mit elektrischem Antrieb entwickelt. Das Modellbeinhaltet alle wichtigen Funktions- und Verkleidungsteile einerklassischen Instrumententafel. Zudem wurde der Technologieträger umeine neu entwickelte Designsprache erweitert. So sollen für denFahrer zentrale Lastpfade sichtbar und CFK-Elemente erlebbar gemachtwerden. Auch die Strukturbauteile wurden neu gestaltet. Sie verleihendem Interieur einen freien, leichten und schwebenden Eindruck."Bei der Entwicklung des Carbon Carriers wurde darauf geachtet,dass die eingesetzten Bauteile, Technologien und Montage-Konzeptebereits heute bzw. in naher Zukunft großserienfähig sind. Besondersbeim Elektroauto bedeutet weniger Gewicht mehr Reichweite", sagtMichael Hage, Fachbereichsleiter Entwicklung Karosserie/CAE beiBertrandt.Die größte Herausforderung bei der Entwicklung war es, für jedeskomplexe Bauteil die optimale Konfiguration aus Matrix- undFaserwerkstoff, Faserlänge, -anteil und -orientierung, Lagenaufbauund Prozesstechnik zu finden, die die verschiedenen Anforderungenerfüllt. Bestandteil des Karosserie-Entwurfs ist ebenfalls dieDefinition eines neutralen Montageträgers. Die SGL Group brachte hierneben ihrer Material- und Prozesskompetenz insbesondere ihreBauteilerfahrung in der Großserie mit ein. In ihrem Lightweight andApplication Center (LAC), in dem Leichtbau-Lösungen für die Großserieentstehen, wurde der optimale Materialmix sowie die Fertigungstechnikfür den Carbon Carrier entwickelt."In den Carbon Carrier ist das gebündelte Know-how von Bertrandtund der SGL Group entlang des kompletten Produktentwicklungsprozesses- von der Konzeptphase über die Konstruktion bis hin zurautomatisierten Großvolumenfertigung eingeflossen" berichtet Dr.Andreas Erber, Leiter des Lightweight and Application Centersder SGL Group.Der Technologieträger zeigt einen hohen Innovationsgrad und stelltdar, wie neuartige Strukturen in modernen Fahrzeugkonzepten zukünftigaufgebaut sein können. Das erarbeitete Know-how wird sowohl inweiteren gemeinsamen Projekten als auch in zukünftigenKundenprojekten von Bertrandt und der SGL Group zum Einsatz kommen.Mehr Informationen:www.bertrandt.comwww.sglgroup.comPressekontakt:Julia NonnenmacherPressesprecherinTel.: +49 7034/656-4037E-Mail: julia.nonnenmacher@de.bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell