Gemeinsames Hören als Erlebnis: rund 10.000 Besucher bei den Hörspieltagen (FOTO)

Live-Hörspielpremiere "Moabit" begeistert aufgenommen / DeutscherHörspielpreis der ARD für "Die Schuhe der Braut" (ORF) /Publikumspreis für "Die Maschine steht still" (NDR)Karlsruhe. Bei den 15. ARD Hörspieltagen vom 7. bis 11. November2018 in Karlsruhe standen 12 Hörspiele im Wettbewerb um den DeutschenHörspielpreis der ARD. Auf großes Interesse stießen die öffentlichenJurydiskussionen mit Publikumsbeteiligung. Ein weitererBesuchermagnet war die eigens für das Festival produzierteBühnenfassung des Hörspiels "Moabit" nach der Erzählung von VolkerKutscher. Den Auftakt am Mittwoch (7.11.) bildete der Fachtag"Hörspiel macht Schule" zum didaktischen Einsatz von Hörspielen inKindergärten, im Schulunterricht oder an der Hochschule. Höhepunktwar die Verleihung von sechs Hörspielpreisen mit einem Preisgeld voninsgesamt 18.500 Euro am Samstag (10.11.). Der Deutsche Hörspielpreisder ARD ging an das Hörspiel "Die Schuhe der Braut" von MagdaWoitzuck, eine Produktion des ORF. Der Hauptpreis der ARDHörspieltage ist mit 5.000 Euro dotiert. Er gilt als höchstdotierterHörspielpreis im deutschsprachigen Raum, da mit ihm auch eineAusstrahlung in den Kulturradios der beteiligten Sender verbundenist. Das Festival endete am Sonntag (11.11.), u. a. mit der Premieredes Live-Musikhörspiels "Konrad oder Das Kind aus derKonservenbüchse" nach dem Kinderbuchklassiker von ChristineNöstlinger und dem musikalischen Märchen "Des Kaisers neue Kleider"mit dem SWR Vokalensemble.Preise für "Eine Hand voller Sterne", "Die Maschine steht still","Ab nach Paris!" Der mit 3.000 Euro dotierte Deutsche Hörspielpreisfür die beste schauspielerische Leistung in einem Hörspiel ging anAljoscha Stadelmann für seine Darstellung in "Alles Rumi"(Produktion: Radio Bremen). Gudrun Hartmann erhielt den mit 5.000Euro dotierten Deutschen Kinderhörspielpreis für ihr Hörspiel "EineHand voller Sterne" nach dem gleichnamigen Buch von Rafik Schami(Produktion: HR/WDR). Der Preis wird von der Film- und MedienstiftungNRW und den Landesrundfunkanstalten der ARD getragen, mitUnterstützung der Stadt Wuppertal. Die Nutzer der Webseitehoerspieltage.ARD.de und die Besucher der Hörspieltage bestimmtenFelix Kubins Hörspiel "Die Maschine steht still" (Produktion: NDR)zum Gewinner des Publikumspreises "ARD Online Award" (2.500 Euro).Eine Karlsruher Kinderjury zeichnete das Hörspiel "Ab nach Paris!"von Bernd Gieseking (Produktion: HR/BR) mit dem Kinderhörspielpreisder Stadt Karlsruhe aus (2.000 Euro). Der mit 1.000 Euro dotiertePreis "ARD PiNball" für freie Produzenten ging an Till Großmann,Nick-Julian Lehmann und Marie-Charlott Schube für ihr Kurzhörspiel"Nur Berlin ist auch zu viel (3)".Hörspielinstallation "Der Absprung", Klanglabyrinth "Lichtenberg.Konstellationen" Die begehbare Hörspielinstallation "Der Absprung"von Paul Plamper beschäftigte sich mit dem ThemaFremdenfeindlichkeit. Sie basiert auf einem realen Fall in einerostdeutschen Kleinstadt. Das Klanglabyrinth der StaatlichenHochschule für Gestaltung präsentierte eine audiovisuelleInstallation nach dem Hörspiel "Lichtenberg. Ein Querschnitt" vonWalter Benjamin. Bei Stimmabgabe für den Publikumspreis gab es einenAuftritt in einem "ARD Radio Tatort" zu gewinnen."Hörspiel ist und bleibt ein essentieller Teil des Radioangebots"Rund 10.000 Besucher kamen an den fünf Tagen zum größten Festival fürdas Hörspiel im deutschsprachigen Raum. Zur Bedeutung des Hörspielsfür die ARD sagte der Vorsitzende der Hörfunkkommission undBR-Hörfunkdirektor Martin Wagner: "Die ARD Hörspieltage sind seit 15Jahren ein Schaufenster für das hochwertige Hörspielangebot von ARDund Deutschlandradio - vom aufwendig produzierten Krimi über dasliterarische Hörspiel bis zur avantgardistischen Klangkunst. Hörspielist und bleibt ein essentieller Teil des Radioangebots. Dasunterstreichen nicht zuletzt die Abrufzahlen in der vor einem Jahrvon uns gestarteten ARD Audiothek. Die ersten zehn Plätze sindallesamt von Hörspielen belegt." Jurymitglied, Schauspielerin undHörspielsprecherin Bibiana Beglau schwärmte bei den ARD Hörspieltagenvom Radio: "Ich liebe Radio. Ich mag sehr, dass Stimmen aus dem Ätherkommen und mir sagen, wie das Wetter wird, mir Geschichten erzählen,aus anderen Regionen der Welt Bericht erstatten. Ich mag Radio alssprechende Stimmen um mich herum und finde, es ist ein ganzgroßartiges Medium."Veranstaltung der ARD, des Deutschlandradios sowie von ORF und SRFVeranstalter des Festivals sind die Rundfunkanstalten der ARD, dasDeutschlandradio und die Partnersender ORF und SRF.Veranstaltungspartner sind das Zentrum für Kunst und MedienKarlsruhe, die Staatliche Hochschule für Gestaltung und die StadtKarlsruhe. Die Federführung lag in diesem Jahr beim SWR, bei RadioBremen und dem Saarländischen Rundfunk.