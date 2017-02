Gemeinsames Engagement für projektorientiertes Lernen / GPM und Teach First koopieren für mehr Projektkultur an deutschen Schulen (FOTO)

Berlin (ots) -Engagement für Projektlernen und Projektmanagement-Expertise anSchulen in sozial schwieriger Lage - dies wollen die GPM DeutscheGesellschaft für Projektmanagement e. V. und Teach First Deutschlandab sofort gemeinsam tun. Mit der Kooperation sollen neueBildungsprojekte angestoßen werden, um die nachhaltige Entwicklungeiner Projektkultur an Schulen bundesweit zu befördern undentsprechende Zugänge nachhaltig zu etablieren. Zusätzlichunterstützt die GPM die Projektmanagement-Qualifizierung der TeachFirst Deutschland Fellows in der Ausbildung und während ihresSchuleinsatzesProf. Helmut Klausing, Präsident der GPM, erklärte bei derUnterzeichnung der Kooperationsvereinbarung: "ProjektausgerichtetesLernen ist ein hervorragendes Instrument, um das individuellePotenzial der einzelnen Schüler und Schülerinnen zu entfalten. Dastrifft ganz besonders für sehr heterogen zusammengesetzteLerngruppen, wie sie von den TFD Fellows an Schulen in sozialschwieriger Lage mehrheitlich unterrichtet werden, zu. Die Schülerund Schülerinnen lernen Projektmanagement als wichtigesFührungsinstrument für die eigene berufliche Zukunft kennen. Vorallem aber entstehen so Räume für kooperatives, interdisziplinäres,selbstorganisiertes und damit ganz besonders selbstwirksames Lernen,das benachteiligte Schüler und Schülerinnen in ihren persönlichenKompetenzen umfassend bestärkt."Teach First Deutschland Geschäftsführer Ulf Matysiak betonte: "BeiProjektmanagement denkt man normalerweise an ein eher technischesInstrument zur Planung und Durchführung von Projekten. Für uns ist esaber vor allem ein sehr wirksames Instrument für mehr Leadership anSchulen. Denn Projekte sind an Schulen so etwas wie ein Inkubator.Durch sie erlernen Schülerinnen und Schüler an gemeinsamen Zielen zuarbeiten und diese zu erreichen. Sie sammeln wichtige Erfahrungen inSelbstwirksamkeit und Teilhabe. Erfolgreiche Projekte an Schulen sindgelebte Demokratie."Projektmanagement ist zugleich Führungs- und pädagogischesInstrument. Kompetenzen wie Teamarbeit, Eigenverantwortung,Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit stehen im Vordergrund vonprojektbasiertem und -orientiertem Lehren und Lernen. Schüler undSchülerinnen sammeln hier Erfahrungen, die für das aktive Gestaltender eigenen Zukunft, aber auch unter dem Aspektgesamtgesellschaftlicher Teilhabe von hoher Bedeutung sind.Über die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.Die GPM ist der führende Fachverband für Projektmanagement inDeutschland. Mit derzeit über 7.800 Mitgliedern, davon rund 360Firmenmitglieder, aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulenund der öffentlichen Institutionen bildet die GPM das größte Netzwerkvon Projektmanagement-Experten auf dem europäischen Kontinent. Dasprimäre Ziel der 1979 gegründeten GPM ist es, die Anwendung vonProjektmanagement in Deutschland zu fördern, weiter zu entwickeln, zusystematisieren, zu standardisieren und weiter zu verbreiten. Mehrdazu unter www.gpm-ipma.deÜber Teach First DeutschlandTeach First Deutschland ist eine bundesweite gemeinnützigeBildungsorganisation, mit dem Ziel, bessere Bildungschancen fürbenachteiligte Kinder und Jugendliche zu schaffen. Um dies zuerreichen, fördert Teach First Deutschland die Schulbildung vonSchülerinnen und Schülern mit schlechten Startbedingungen durch denEinsatz von Fellows (zusätzliche Lehrkräfte), die für zwei Jahre anSchulen in schwierigen Umfeldern arbeiten. Während ihresVollzeit-Einsatzes an den Schulen übernehmen die Fellowsunterschiedliche Aufgaben: Sie sind sowohl im unterrichtlichen alsauch im außerunterrichtlichen Bereich tätig, um Kinder undJugendliche bestmöglich fachlich und persönlich zu fördern undinitiieren dazu auch eigene Projekte zugunsten der Schüler/innen bzw.der Schulen. Nach ihrem Schuleinsatz engagieren sich die Fellows alsAlumni aus verschiedenen Positionen in Wirtschaft, Politik undGesellschaft heraus weiterhin für bessere Bildungschancen vonbenachteiligten Kindern und Jugendlichen. Zusammen mit 36 weiterenunabhängigen Länderorganisationen gehört Teach First Deutschland deminternationalen Netzwerk Teach for All an. www.teachfirst.dePressekontakt:GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.Tel.: +49 911 433369-0Fax: +49 911 433369-99E-Mail: presse@gpm-ipma.deHauptgeschäftsstelle NürnbergAm Tullnaupark 1590402 NürnbergHauptstadtrepräsentanz BerlinHausvogteiplatz 1210117 Berlinwww.gpm-ipma.deFax: +49 911 433369-99E-Mail: presse@gpm-ipma.deOriginal-Content von: GPM Deutsche Gesellschaft f?r Projektmanagement e. V., übermittelt durch news aktuell