Gemeinsamer Kampf gegen Krebs in Europa: CSU-Fraktion unterstützt EU-Plan

München (ots) - Krebs ist die zweithäufigste Todesursache nachHerz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland. Die CSU-Fraktion setzt sich daherseit Langem für eine intensivere Zusammenarbeit bei der Krebsforschung in Europaein. Am Weltkrebstag am 4. Februar startet das EU-Parlament nun dieKonsultationen zum Europäischen Plan zur Bekämpfung von Krebs. Spätestens Ende2020 soll er vorgestellt werden.Dazu Bernhard Seidenath, gesundheitspolitscher Sprecher der CSU-Fraktion: "Wirbrauchen schnellere Fortschritte im Kampf gegen Krebs! Die EU kann den Menschenin Europa hier einen echten Mehrwert bieten: Mit einer vernetztenKrebsforschung, die Prävention, individualisierte Therapie und Rehabilitationverbessert. Der stärkere Austausch von anonymisierten Gesundheitsdaten aus deneinzelnen EU-Ländern wird die Suche nach neuen Heilmethoden und die Versorgungder Patienten entschieden voranbringen. Unser Bayerisches Krebsregister kanndabei einen wichtigen Beitrag zu einem Netzwerk europäischer Krebsregisterleisten."Zusätzlich zum Krebsregister und zum neuen Bayerischen Krebsforschungszentrumsind im Freistaat weitere Projekte im Kampf gegen den Krebs geplant."DigiOnko und OnkoVision sind aus meiner Sicht wegweisende Projekte für eineeffektivere Krebsbehandlung. Ziel ist es, nicht mehr mit der Chemotherapie quasieine Atombombe im Körper des Patienten zünden zu müssen, die auch vieleunerwünschte Nebenwirkungen hat, sondern den Krebs möglichst örtlich begrenztund personalisiert zu bekämpfen. Die Bestrebungen auf europäischer Ebene, dieKrebsforschung nochmals zu intensivieren, sind uns dabei sehr willkommen", sagtSeidenath.