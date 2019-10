Gemeinsamer Entdeckermarktplatz GALERIA.de ist online / Marktchancen durch Zusammenschluss der Online-Shops gesteigert

Essen (ots) - Seit dem 01. Oktober können die Kunden von GALERIAKarstadt Kaufhof in dem gemeinsamen Online-Shop GALERIA.de einkaufen.Mit dem Zusammenführen der Online-Shops galeria-kaufhof.de undkarstadt.de hat das Unternehmen damit einen weiteren wichtigenMeilenstein im Prozess des Zusammengehens vollbracht. Mit enormemTempo."Mit unserem gemeinsamen Online-Shop GALERIA.de präsentieren wirder Öffentlichkeit den neuen Entdecker-Marktplatz von GALERIAKarstadt Kaufhof: Wir vereinen das Beste aus zwei Welten, damitunsere Kunden dauerhaft profitieren - mehr Marken, eine große Auswahlan Produkten und eine steigende Anzahl an interessantenMarktplatzpartnern bieten unseren Kunden ein noch besseresEinkaufserlebnis. Mit dem Zusammengehen der beiden Online-Shops zuGALERIA.de steigen unsere Marktchancen deutlich. Sie sind damitgrößer als die Summe der einzelnen Online-Shops", sagt Marco Werner,Chief Digital Officer von GALERIA Karstadt Kaufhof.Online und in den Innenstädten einsAuf GALERIA.de - und in den Warenhäusern - schafft GALERIAKarstadt Kaufhof jetzt für seine Kunden besondere Einkaufserlebnisseund lädt zum Entdecken und Probieren ein. Das Unternehmen ist nunonline und in den Innenstädten eins. Damit geht Galeria KarstadtKaufhof weitere wichtige Schritte, um sich als Deutschlands schönsterProbier- und Entdecker-Marktplatz zu positionieren.Neben dem neuen Online-Shop können die Kunden auch unterwegs überdie GALERIA-App auf die neue GALERIA-Welt zugreifen und informiertbleiben.Pressekontakt:Karstadt-UnternehmenskommunikationTel. 0201-727 2030E-Mail presse@karstadt.deOriginal-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell