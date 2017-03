Gemeinsamer Bundesausschuss bestätigt Zusatznutzen von Kisplyx® (Lenvatinib) für die Behandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms

Hatfield, England (ots/PRNewswire) -NUR FÜR EMEA-FACHMEDIEN DER BEREICHE GESUNDHEITSWESEN UND MEDIZIN:NICHT FÜR JOURNALISTEN AUS DER SCHWEIZ/ÖSTERREICHDer Beschluss erkennt den überzeugenden klinischen Nutzen an, denLenvatinib in Kombination mit Everolimus Patienten mitfortgeschrittenem Nierenzellkarzinom bietet.Hatfield, Großbritannien, 23 März 2017 - Der GemeinsameBundesausschuss (G-BA) hat den Zusatznutzen von Kisplyx® (Lenvatinib)in Kombination mit Everolimus für die Behandlung erwachsenerPatienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom gegenüber einervon ihm bestimmten etablierten Vergleichstherapie bestätigt.[1] Mitdieser Entscheidung folgt der G-BA der am 2. Januar 2017veröffentlichten Empfehlung des Instituts für Qualität undWirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) und bestätigt damitzudem, dass die von Eisai vorgelegten Daten einen überzeugendenNachweis für den klinisch relevanten Überlebensvorteil derKombinationsbehandlung liefern.[2]Das Nierenzellkarzinom macht 2-3% aller Krebsdiagnosen aus[3] undist im fortgeschrittenen Stadium mit einer hohen Sterblichkeitverbunden. Mehr als 30% der Patienten mit fortgeschrittenemNierenzellkarzinom überleben die Erkrankung nicht,[4] 40-50% derPatienten mit Metastasen versterben leider innerhalb eines Jahres.[5]Lenvatinib ist in Kombination mit Everolimus angezeigt zur Behandlungerwachsener Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom nacheiner vorangegangenen, gegen den vaskulären Endothelwachstumsfaktor(VEGF) gerichteten Therapie.[6]"Die Entscheidung des G-BA ist sowohl für Ärzte als auch fürPatienten ermutigend. In Studie 205 erreichten mit Lenvatinib inKombination mit Everolimus behandelte Patienten ein medianesprogressionsfreies Überleben von 14,6 Monaten, deutlich mehr als vonExperten für eine Nierenzellkarzinom-Zweitlinientherapie erwartetwurde. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle, dieTyrosinkinase-Inhibitoren bei der Behandlung dieser Patienten auchweiterhin spielen", kommentiert Prof. Dr. med. Viktor Grünwald,Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie undStammzelltransplantation, Medizinische Hochschule Hannover.Die Bewertung durch den G-BA erfolgte basierend auf Daten aus derStudie 205, einer randomisierten Studie von 153 Patienten mitfortgeschrittenem Nierenzellkarzinom und Krankheitsprogression nachvorangegangener VEGF-Therapie.[7] Die Ergebnisse zeigten, dass es beider Wirksamkeit signifikante Unterschiede zwischen der Behandlung mitder Lenvatinib und Everolimus Kombinationstherapie und Everolimus alsMonotherapie gibt. Bei Behandlung mit Lenvatinib in Kombination mitEverolimus (n = 51) verzeichneten die Patienten ein medianesprogressionsfreies Überleben von 14,6 Monaten, verglichen mit 5,5Monaten bei Patienten, die nur Everolimus erhielten (n = 50) (HR0,40; 95% KI: 0,24-0,67; p = 0,0005; Prüfarztbewertung).[7] Zweiaktualisierten Analysen zufolge betrug das mediane Gesamtüberleben(overall survival; OS) der Studienpopulation in der mit Lenvatinibplus Everolimus behandelten Gruppe 25,5 Monate im Vergleich zu 15,4Monaten in der Everolimus-Gruppe (HR 0,51; 95% KI: 0,30-0,88 und HR0,59; 95% KI: 0,36-0,97).[8] Die absolute Differenz im medianen OSvon 10,1 Monaten aus diesen Analysen lässt auf eine beispiellos großeund nachhaltige Verbesserung des Gesamtüberlebens schließen.Zu den häufigsten bei Behandlung mit Lenvatinib in Kombination mitEverolimus auftretenden unerwünschten Ereignissen (treatment emergentadverse events; TEAE) aller Grade zählten Diarrhoe, Appetitverlustund Fatigue.[8] Die häufigsten TEAE mit Grad 3 oder höher imKombinationsarm waren Diarrhoe, Fatigue und Hypertonie.[8]"Wir freuen uns, dass der G-BA den Wert von Lenvatinib beimfortgeschrittenen Nierenzellkarzinom anerkannt und den Zusatznutzendieses neuartigen Therapieansatzes bestätigt hat. Durch dieKombination der unterschiedlichen Wirkmechanismen von Lenvatinib undEverolimus ist ein herausragender Überlebensvorteil im Vergleich zueiner Standardtherapie erreicht worden - zusätzlich zu einersignifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens undeiner beispiellos hohen Ansprechrate. Wir werden nach dieserEntscheidung nun Gespräche mit dem GKV-Spitzenverband über denErstattungsbetrag von Kisplyx® beginnen", kommentiert Georg Wager,General Manager, Eisai GmbH.Lenvatinib (Lenvima®) ist in der Europäischen Union zudemzugelassen für die Behandlung von erwachsenen Patienten mitprogredientem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem,differenziertem (papillärem, follikulärem,Hürthle-Zell-)Schilddrüsenkarzinom (DTC), das gegenüber radioaktivemJod (RAI) refraktär ist.[9]Eisai widmet sich der Erforschung, Entwicklung und Herstellunginnovativer onkologischer Therapien, die einen Unterschied ausmachenund sich positiv auf das Leben der Patienten und ihrer Familienauswirken können. Dieses leidenschaftliche Interesse am Menschen istTeil von Eisais Unternehmensphilosophie human health care (hhc), diezum Ziel hat, ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse vonPatienten und ihren Familien zu entwickeln und so derenLebensqualität zu verbessern.Hinweise für die RedaktionÜber LenvatinibLenvatinib ist ein oral verabreichter Multikinase-Inhibitor dervaskulären, endothelialen Wachstumsfaktor-Rezeptoren (VEGFR) 1-3, derFibroblast-Wachstumsfaktor-Rezeptoren (FGFR) 1-4, des thrombozytärenWachstumsfaktor-Rezeptor alpha (PDGFRA) und der RET- undKIT-Protoonkogene.[10],[11]Über EverolimusEverolimus ist ein selektiver mTOR (mammalian Target ofRapamycin)-Inhibitor. mTOR ist eine wichtige Serin/Threoninkinase,deren Aktivität in einer Reihe von menschlichen Krebsartenhochreguliert ist.[12]Eisai in der OnkologieEisai engagiert sich in der Entwicklung und Bereitstellung neuerBehandlungen mit hohem Nutzen für Menschen mit Krebs. Die Entwicklungtherapeutischer Optionen in der Onkologie ist ein strategischwichtiges Geschäftsfeld von Eisai in Europa, Nahost, Afrika, Russlandund Ozeanien (EMEA). In der Europäischen Union bietet Eisai aktuelldrei zugelassene Behandlungen für vier Indikationen an:- Lenvima® (Lenvatinib) ist in der Europäischen Union angezeigt fürdie Behandlung erwachsener Patienten mit progredientem, lokalfortgeschrittenem oder metastasiertem, differenziertem (papillärem,follikulärem, Hürthle-Zell-)Schilddrüsenkarzinom (DTC), dasgegenüber radioaktivem Jod (RAI) refraktär ist.- Kisplyx® (Lenvatinib) ist in Kombination mit Everolimus in derEuropäischen Union angezeigt für die Behandlung erwachsenerPatienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom (RCC) nach einervorangegangenen, gegen den vaskulären Endothelwachstumsfaktor(VEGF) gerichteten Therapie.- Halaven® (Eribulin) ist in der Europäischen Union zugelassen fürdie Behandlung von Patientinnen mit lokal fortgeschrittenem odermetastasiertem Brustkrebs, bei denen nach mindestens einerChemotherapie zur Behandlung einer fortgeschrittenenBrustkrebserkrankung eine weitere Progression eingetreten ist. Dieadjuvant oder nach einer Metastasierung angewendeten Vortherapiensollten ein Anthrazyklin und ein Taxan enthalten haben, es seidenn, diese Behandlungen waren für die Patientinnen ungeeignet.Halaven® (Eribulin) ist in der Europäischen Union zudem angezeigtfür die Behandlung von erwachsenen Patienten mit nichtresezierbarem Liposarkom, die wegen einer fortgeschrittenen odermetastasierten Tumorerkrankung eine Vorbehandlung mit einerAnthrazyklin enthaltenden Therapie (sofern sie geeignet war)erhalten haben.Info zu Eisai Co., Ltd.Eisai Co., Ltd. ist ein führendes, weltweit agierendes forschungs-und entwicklungsorientiertes (F&E) Pharmaunternehmen mit Hauptsitz inJapan. Eisai hat sein Unternehmensleitbild wie folgt definiert: ImMittelpunkt stehen die Patienten und ihre Angehörigen sowie dieVerbesserung der Gesundheitsfürsorge - wir nennen dies unsere "humanhealth care (hhc)"-Philosophie. Mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern in unserem weltweiten Netzwerk von Forschungs- undEntwicklungseinrichtungen, Produktionsstätten undVertriebsniederlassungen arbeiten wir an der Verwirklichung unsererhhc-Philosophie, indem wir innovative Produkte in verschiedenentherapeutischen Bereichen anbieten, in denen ein hoher ungedecktermedizinischer Bedarf besteht, wie etwa der Onkologie und derNeurologie.Als global tätiges pharmazeutisches Unternehmen engagieren wir unsgemäß unserem Unternehmensleitbild für Patienten überall auf der Welt- durch Investitionen und Beteiligungen an partnerschaftlichenInitiativen zur Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln inEntwicklungs- und Schwellenländern.Weitere Informationen zu Eisai Co., Ltd. finden Sie unterwww.eisai.com. Verfügbar unter: https://www.iqwig.de/en/projects-results/projects/drug-assessment/a16-63-lenvatinib-renal-cell-carcinoma-benefit-assessment-according-to-35a-social-code-book-v.7685.html#overview Aufgerufen: März 2017.
3. Cohen H. T. und McGovern F. J. 2005. Renal-cell carcinoma. TheNew England Journal of Medicine 353 (23), S.2477-2490.
4. Cairns P. 2011. Renal Cell Carcinoma. Cancer Biomarkers 9(1-6), S. 461-473.
5. Tumorregister München 2016. ICD-10 C64: Nierenkarzinom:Survival. Verfügbar unter: http://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC64__G-ICD-10-C64-Nierenkarzinom-Survival.pdf Aufgerufen: März20176. Fachinformation Kisplyx (Stand August 2017).
7. Motzer R, et al. Lenvatinib, everolimus, and the combination inpatients with metastatic renal cell carcinoma: a randomised, phase 2,open-label, multicentre trial. Lancet Oncology.2015;16:1473-82.
8. Dossier zur Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V, Lenvatinib(Kisplyx®), Eisai GmbH. 