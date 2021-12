Gemeinsame Weihnachtswunschbaumaktion ist ein voller Erfolg

Neuss (ots) -Menschen, denen es nicht so gut geht, zu Weihnachten eine kleine Freude machen - das ist das Ziel der gemeinsamen Weihnachtswunschbaumaktion der Automobilbank RCI Bank and Services Deutschland und Yanfeng, einem weltweit führenden Automobilzulieferer. Die Aktion wird in Kooperation mit dem Herz-Jesu-Pflegeheim aus Neuss, der Neusser Lebenshilfe und dem SOS-Kinderdorf in Düsseldorf durchgeführt. Doch die derzeitige Situation stellt alle Beteiligten vor neue Herausforderungen.In diesem Jahr haben die beiden Unternehmen wieder einen Weihnachtswunschbaum an ihrem Firmensitz in der Jagenbergstraße in Neuss stehen. Doch coronabedingt arbeitet der größte Teil der Beschäftigten derzeit wieder aus dem Homeoffice, sodass neben dem Weihnachtsbaum mit Wunschkarten noch eine andere Lösung gefunden werden musste."Als wir uns im Herbst entschieden haben, die Aktion in diesem Jahr wieder in der gewohnten und bewährten Weise durchzuführen, sah es ein Stück weit nach der neuen Normalität aus", erklärt Natascha Janssen, Management-Assistentin der globalen Daimler Business Unit von Yanfeng. Zu der Zeit arbeitete der Großteil der Mitarbeiter beider Firmen wieder am Unternehmenssitz vor Ort in Neuss.Doch seit Mitte November werden sie aufgrund der aktuellen Pandemiesituation angehalten, wieder aus dem Homeoffice zu arbeiten. "Gemeinsam haben wir schnell eine Lösung gefunden und die Mitarbeitenden beider Unternehmen aufgerufen, sich auch mit einer Geldspende zu beteiligen", sagt Elvira Schuster, Direktorin Personal von RCI Bank and Services Deutschland.44 Karten mit unterschiedlichen Wünschen wurden in den letzten Wochen vom Baum gepflückt. Weitere 105 Wünsche von den Bewohnern des Pflegeheims konnten dank der Spende auch erfüllt werden. "Wir haben unseren Mitarbeitern zusätzlich auch eine Online-Wunschliste im Intranet angeboten. Viele, die nicht vor Ort in Neuss sind, haben davon gern Gebrauch gemacht", sagt Simone Lombardi, Assistentin der Geschäftsführung. "Auch unsere Geschäftsführung honoriert den Einsatz unserer Mitarbeiter und stockt die Geldspende auf 1.000 Euro auf", erklärt sie.Die Institutionen sind froh, dass die gemeinsame Aktion auch unter den erschwerten Bedingungen in diesem Jahr durchgeführt wird. "Wir freuen uns darüber, dass wir auch in dieser Zeit Menschen, denen es nicht so gut geht, eine Freude machen können und uns unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Aktion so toll unterstützt haben", sind sich die beiden Unternehmen einig.Über YanfengYanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme fokussiert und aktiv neue Geschäftsfelder erschließt. Das Unternehmen beschäftigt global rund 55.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 4.200 Experten ist in neun Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Lösungen den mobilen Innenraum der Zukunft zu gestalten.Weitere Informationen finden Sie unter www.yfai.com oder www.yanfeng.com.Yanfeng - Ansprechpartner für MedienvertreterAstrid Schafmeister | Tel.: +49 2131 609-3028 | E-Mail: press@yanfeng.comInternet: www.YFAI.com | Yanfeng | Jagenbergstraße 1 | 41468 NeussÜber RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland - RCI Bank and Services DeutschlandRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland (RCI Bank and Services Deutschland) ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank und Nissan Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland zusammen mit ihrem Partner RCI Versicherungs-Service GmbH ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.rcibanque.de | www.renault-bank.de | www.nissanfs.de | www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell