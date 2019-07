Gemeinsame Vergütungsregeln mit Drehbuchautoren und Verlagen treten in Kraft

Hamburg (ots) - Nachdem sich ARD, Degeto und Produzentenallianz indiesem Frühjahr mit dem Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) unddem Verband Deutscher Bühnen- und Medienverlage (VDB) auf denAbschluss gemeinsamer Vergütungsregeln verständigt hatten, wurde dasausverhandelte Regelwerk in diesen Tagen von allen Beteiligtenunterzeichnet. Die neuen Regeln treten damit rückwirkend zum 1.Januar 2019 in Kraft.http://www.ard.de/home/die-ard/fakten/standpunkte/Standpunkte/347386/index.htmlDr. Michael Kühn, NDR: "Ich bin sehr froh darüber, dass nun einDurchbruch gelungen ist. Die gefundene Einigung ist ein praktikablesModell, das beiden Seiten, sowohl den Interessen derDrehbuchautorinnen und -autoren als auch den Interessen derSendeanstalten gerecht wird."Prof. Peter Hennig, VDD: "Die neuen Regelungen sind eine ersteAntwort auf die Veränderung der Nutzungsbedingungen und die starkeKonkurrenz der Streamingdienste. Sie unterstreichen die besondereBedeutung des Drehbuchs für den Film und honorieren die notwendigeEntwicklungsarbeit der Autorinnen und Autoren als Grundlage für einerfolgreiches fiktionales Programm. Mit dem Punktemodell, daserstmals auch die Nutzungshäufigkeit in den Mediathekenberücksichtigt, ist ein System geschaffen, mit dem man schnell undflexibel auf aktuelle Veränderungen reagieren kann."Peter Wiechmann, SWR: "Diese gemeinsamen Vergütungsregelnverbinden die speziellen Lizenzierungsbedürfnisse der ARD mit demAnspruch der Autorinnen und Autoren, auch für überdurchschnittlicheNutzungen durch die verschiedenen Landesrundfunkanstalten angemessenvergütet zu werden. Außerdem verbessern sie die Rahmenbedingungen fürdie Arbeit von freien wie verlagsgebundenen Autorinnen und Autorenund bringen so die Wertschätzung der ARD für die Arbeit von Kreativenund Verlagen zum Ausdruck."Dr. Jan Ehrhardt, VDB: "Die Verlage begrüßen für die von ihnenvertretenen Kreativen, dass mit den gemeinsamen Vergütungsregeln dieformellen Voraussetzungen vorliegen, Vertrags- undSchaffensbedingungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichenRahmenbedingungen zu gestalten. Das gilt auch für noch nichtabschließend besprochene Sendeformate. Wir begrüßen die vereinbarteEvaluation, die mit dem Mechanismus einer Clearingstelle wesentlichzur Fortentwicklung und Akzeptanz der Vereinbarungen beitragendürfte."Alexander Thies, Produzentenallianz: "Wir freuen uns, dass esgelungen ist, gemeinsam mit der ARD und den Verbänden derDrehbuchautorinnen und -autoren einen finanziellen Rahmen für dieangemessene Vergütung der von ihnen geschaffenen Werke, die für denErfolg der von uns gemeinsam realisierten Produktionen so wichtigsind, zu finden. Die neuen Regelungen sind innovativ undzukunftsgerichtet und zeigen, welche Wertschätzung Produzenten derArbeit der Drehbuchautoren zollen."Neues Vergütungsmodell für Drehbuchautorinnen und -autorenMit der Vereinbarung wird für Drehbuchautorinnen und -autoren einneues Vergütungsmodell eingeführt, welches die bisherigeBuyout-Praxis in den Sendern ablöst und den Grundsatz derangemessenen Vergütung konkretisiert: Neben einer deutlich erhöhtenMindestvergütung (Grundvergütung) stehen den Autorinnen und Autorenmit Inkrafttreten des neuen Regelwerkes Ansprüche auf Folgevergütungund Erlösbeteiligung gegenüber den Sendern zu. Die Vereinbarung giltzunächst für fiktionale Auftragsproduktionen mit einer Länge von 90Minuten. Die Verhandlungen für den Serienbereich sowie weitereFormate (Kinderfilm) werden in der zweiten Jahreshälfte aufgenommen.Anspruch auf FolgevergütungDer Anspruch auf Folgevergütung entsteht, wenn einFernsehspielfilm weiter in den Programmen der ARD ausgestrahlt wird,nachdem der mit der Grundvergütung abgegoltene Nutzungsumfangerschöpft ist. Die gemeinsamen Vergütungsregeln sehen hierfür vor,dass für Fernsehspiele eine Erstvergütung von 65.000 Euro gezahltwird; für "Tatort" und "Polizeiruf 110" gilt eine Erstvergütung von85.000 Euro. Hierfür erwerben die Sender je Film ein mit 420 Punktengefülltes Konto, von dem für jede Ausstrahlung je nach Sendeplatzeine bestimmte Punktzahl abgebucht wird. Auch die Mediathekennutzungverbraucht Punkte. Nach Ausschöpfung des Basiskontingents muss fürjeden weiteren Einsatz der Produktion der entsprechende Punktewertvon den Sendern nacherworben werden. Diese Kombination ausPauschalvergütung und Wiederholungshonorar gilt einheitlich für allevon ARD und Degeto in Auftrag gegebenen Fernsehspiele und soll dieunterschiedliche Vergütungspraxis der Vergangenheit beenden. Dievereinbarten Erstvergütungen sind Mindesthonorare und liegen deutlichüber der bislang als Buyout-Honorar gezahlten Durchschnittsvergütung.Im neuen Vergütungssystem können daher auch Fälle abgebildet werden,in denen bislang ein Wiederholungshonorar vereinbart worden war.Der Anspruch auf Folgevergütung findet außerdem auf alleFernsehspielfilme mit einer Buyout-Vergütung Anwendung, derenErstausstrahlung in den letzten zehn Jahren erfolgt ist. Damit habenDrehbuchautorinnen und -autoren schon jetzt Anspruch auf weitereFolgevergütungen.Erlösbeteiligung und Entwicklungshonorar für neue DrehbücherDie gemeinsamen Vergütungsregeln sehen als weiterenVergütungsanspruch eine Erlösbeteiligung in Höhe von vier Prozent derBruttoeinnahmen vor, die die ARD-Anstalten bzw. die Degeto aus derkommerziellen Verwertung der Produktion erzielen.Im neuen Regelwerk wurden darüber hinaus weitere Regelungenaufgenommen, die den besonderen Umständen der Arbeit derDrehbuchautorinnen und -autoren Rechnung tragen. Exemplarisch seihier die Verpflichtung der ARD erwähnt, pro Jahr zehn Drehbücherauszuzeichnen und hierfür ein Entwicklungshonorar für neue Drehbüchermit einem Budget von insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung zu stellen.Die Drehbuchautoren erhalten zudem verbesserte Zahlungsraten.Des Weiteren haben ARD/Degeto und Produzentenallianz zugesagt,neue ARD-Leitlinien für die Zusammenarbeit mit Drehbuchautorinnen und-autoren zu erarbeiten und beziehen dabei die Verbände mit ein.