Schwalbach am Taunus (ots) -Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist bis heute keineSelbstverständlichkeit und stellt in vielen Ländern ein ernsthaftesProblem dar. Millionen von Menschen weltweit müssen täglichverunreinigtes Wasser trinken, da die Trinkwasserquellen meistschmutzige Flüsse oder Brunnen sind. Gemeinsam mit starken Partnernmöchte Procter & Gamble (P&G) Bewusstsein für das weltweiteWasserproblem schaffen und setzt sich mit seinem globalen "Children'sSafe Drinking Water"-Programm für einen Zugang zu sauberemTrinkwasser ein.Bei der ersten gemeinsamen Aktion mit den real Hypermärkten inDeutschland sowie den METRO Märkten in 13 Ländern weltweit, kamen imZeitraum von Mai bis Juni 2018 so bereits 7,2 Millionen Litersauberes Wasser für bedürftige Menschen auf der ganzen Welt zusammen.Doch die Aktion geht noch weiter: Ab sofort machen real und P&G biszum 30.12.2018 wieder auf die Aktion aufmerksam. Für jedes P&GProdukt, das in diesem Zeitraum bei real gekauft wird (unter anderemMarken wie Lenor, Ariel, Gillette, Pantene-Pro V, Pampers und Oral-B)wird ein Tag sauberes Trinkwasser gespendet. So kann jeder Einzelnemit seinem Einkauf einen Beitrag leisten.*Sauberes Trinkwasser verbessert die LebensqualitätWeltweit hat P&G im Rahmen des "Children's Safe DrinkingWater"-Programms bislang mit 150 Partnern zusammengearbeitet und 14Milliarden Liter sauberes Wasser für Menschen in Not zur Verfügunggestellt. Die Technologie des Programms - der Purifier of Water Pack- ist simpel: In nur 30 Minuten können 10 Liter potenziell tödlichesWasser zu hygienischem und sauberem Trinkwasser aufbereitet werden.Alles, was man zur Wasserreinigung benötigt, sind ein Eimer, einLöffel und ein Tuch - und ein P&G Purifier Pack.Weitere Informationen zum Programm finden sich unterwww.csdw.org/de.* Für jedes P&G Produkt, das bei real vom 26. November bis 30.Dezember 2018 und in weiteren Aktionszeiträumen gekauft wird, spendetP&G einen Tag sauberes Trinkwasser (0,02 $) an die "Children's SafeDrinking Water"-Stiftung. "Children's Safe Drinking Water" ist einegemeinnützige Stiftung, die von der Greater Cincinnati Foundationverwaltet wird. Laut World Health Organization entspricht dertägliche Wasserbedarf pro Person 2 Litern, die die Kinder und derenFamilien in Form von P&G Wasseraufbereitungspacks ("P&G PurifierPackets") erhalten.Über das "Children's Safe Drinking Water"-Programm:Seit März 2017 setzt sich P&G in Zusammenarbeit mit METRO imRahmen der Initiative "Children's Safe Drinking Water" mit einerSpendenaktion dafür ein, Hilfsbedürftigen und in Not geratenenFamilien und insbesondere Kindern rund um den Globus Zugang zusauberem Trinkwasser zu sichern. Im Jahr 2017 haben bereits METROMärkte in 12 Ländern an der Aktion teilgenommen und so über 2Millionen Liter sauberes Wasser für bedürftige Menschen auf derganzen Welt gesammelt. 2018 stieß real zu den Unterstützern desProgramms. Gemeinsam weiteten die Projektpartner ihr Engagement auf13 Länder aus. Während verschiedener Aktionszeiträume spendet P&G fürjedes P&G Produkt, das bei METRO und bei real verkauft wird, einenTag sauberes Trinkwasser.Über Procter & Gamble:Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®,blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head &Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olaz®, OldSpice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® undWick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationenüber P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com undwww.twitter.com/PGDeutschland.Über real:Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real zum 30.09.2018 279SB-Warenhäuser (drei Standorte weniger als zum Vorjahresstichtag,davon zwei temporäre Schließungen aufgrund von Umbauarbeiten) inDeutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, einLebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services. ImGeschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unternehmen mit rund 34.000Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,1 Mrd. Euro. WeitereInformationen unter www.real.de/unternehmen und www.metroag.de.Über METRO:METRO ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß-und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv undbeschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 36,5 Mrd. EUR.Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen undinternationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mitseinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und real sowieBelieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO dieStandards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen undtragfähige Geschäftsmodelle. 