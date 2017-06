Gemeinsame Reisekampagne der Hangzhou-Tourismuskommission und von Expedia: #SeidenstraßeWettrennen fördert Beziehung zwischen Europa und China

Weitere Suchergebnisse zu "Expedia":

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Das Gemeinschaftsprojekt derHangzhou-Tourismuskommission und Expedia® Media Solutions, dieTourismuskampagne "Silk Road Race, Explore the Living Hangzhou"("SeidenstraßeWettrennen - auf Entdeckungsreise im lebendigenHangzhou"), ist nun offiziell abgeschlossen. Die Kampagne verhalfHangzhou (China) erfolgreich dazu, seinen Status als globalesReiseziel zu etablieren und hat China und Europa für zukünftigeInteraktionen näher zusammengebracht."Die gemeinsame Kampagne öffnete Türen für europäische Reisendeund lud dazu ein, Hangzhou zu entdecken. Die Provinz dabei zuunterstützen, sich als erstklassiges globales Reise- und Handelszielzu etablieren, ist sowohl für China als auch Europa wirtschaftlichvon Vorteil", erklärt Herr Zhao, Associate Director derHangzhou-Tourismuskommission.Die Kampagne "SeidenstraßeWettrennen - auf Entdeckungsreise imlebendigen Hangzhou" hat die Bedeutung der Seidenstraßewiederhergestellt und damit die europäisch-chinesische Beziehungverbessert und Europäer in Hangzhou willkommen geheißen. Mehr als30.000 Benutzer besuchten die Website der Kampagne und es konntenmehr als 16.000 Retweets im Wettbewerb zwischen England, Frankreichund Deutschland verzeichnet werden. Frankreich erreichte zuerst 5.500Interaktionen und gewann damit den Wettbewerb; ein gewählterTeilnehmer aus dem Land erhielt als Preis zwei Flüge nach Hangzhou,die von der China Southern Airlines bereitgestellt wurden, sowieeinen Aufenthalt mit fünf Übernachtungen, der vom JW Marriott HotelHangzhou gesponsert wurde.Aufgrund der Wirkung der Kampagne "SeidenstraßeWettrennen - aufEntdeckungsreise im lebendigen Hangzhou" kann mit einem anhaltendenWachstum der Besucherzahlen sowie der Fortsetzung der Bemühungen zurFörderung von Hangzhou (China) gerechnet werden. Die langfristigeStadtplanung, die seit dem G20-Gipfel durchgeführt wurde, hat dieTourismusentwicklung von Hangzhou zusätzlich angekurbelt und lässtsich an der verbesserten Stadtinfrastruktur und denSehenswürdigkeiten erkennen.Die aktive Teilnahme an der Kampagne "SeidenstraßeWettrennen - aufEntdeckungsreise im lebendigen Hangzhou" untermauert die Vision undWeisheit der Entdecker, dank derer die Seidenstraße vor tausendJahren entstanden ist. Durch Hangzhou erwacht die Seidenstraße zuneuem Leben. In dieser dynamischen Stadt erwarten Sie wunderbareAbenteuer; ihre inspirierende Energie beschert Reisenden einErlebnis, an das sie sich ein Leben lang erinnern werden. Erleben Sieein chinesisches Paradies, einen wahrhaft einzigartigen Ort, den eszu entdecken gilt und der mehr als nur einen Besuch wert ist.Die neusten Aktionen und Aktivitäten von Expedia erhalten Sie überTwitter (twitter.com/ExpediaDE) und Facebook(facebook.com/Expedia.de).Über ExpediaDie Expedia-Gruppe ist das weltweit größte Online-Reiseunternehmenmit einem großen Markenportfolio, das führende Online-Reisemarkenumfasst. Weiterführende Informationen: www.expediainc.com/Pressekontakt:YIWEI WANG+852-3952-1330yiwwang@expedia.comOriginal-Content von: Hangzhou Expedia, übermittelt durch news aktuell