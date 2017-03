Gemeinsame Probleme erfordern gemeinsames Handeln / Internationale Bienenkonferenz in Berlin eröffnet (FOTO)

Berlin (ots) -In den letzten Tagen kletterte das Barometer deutlich über die10-Grad-Marke. Bei diesen Temperaturen verlassen die für dasÖkosystem so wichtigen Bestäuber, die Honigbienen, ihre Stöcke fürerste Ausflüge. Wie viele Völker den Winter überstanden haben, istnoch ungewiss. Peter Maske, Präsident des Deutschen Imkerbundes e.V.(D.I.B.), ist noch besorgt: "Wir müssen uns in diesem Jahr leider aufein sehr schlechtes Ergebnis einstellen. Uns liegen bereits Meldungenvieler Imkerinnen und Imker vor, die sehr viele Völker verlorenhaben. Die zu erwartenden Verluste könnten bundesweit bei 20 Prozentund mehr liegen. Das wäre auf Deutschland bezogen ein Verlust von biszu 170.000 Bienenvölkern, die im Frühjahr zur Bestäubung vielerKultur- und Wildpflanzen nicht zur Verfügung stehen."Aber nicht nur in Deutschland, sondern alle Bienenhalter weltweitkämpfen mit periodisch auftretenden hohen Bienenvölkerverlusten.Daran erkennt man, dass die Erhaltung der Bienengesundheit eine überLändergrenzen hinausgehende Herausforderung ist und internationaleZusammenarbeit erfordert. Das wird mittlerweile auch von politischerSeite unterstützt und deshalb eröffnete heute Morgen BundesministerChristian Schmidt in Berlin die erste Internationale Bienenkonferenz,die das Bundeslandwirtschaftsministerium initiiert und gemeinsam mitdem D.I.B. organisiert hat. Die Tagung hebt den Erfahrungs- undWissensaustausch jedoch auf eine neue Stufe, will Handlungs- undForschungsansätze identifizieren und Netzwerke bilden, sagte Schmidtin der vor einigen Stunden stattfindenden Pressekonferenz, zu derrund 20 Journalisten von Funk, Fernsehen und Printmedien erschienenwaren.Schmidt freute sich auch über das Kommen seines slowenischenAmtskollegen Dejan Zidan, dessen Land in Richtung Schutz der Bienenmehrere Initiativen gestartet hat. Der Leiter der europäischenZulassungsbehörde EFSA, Dr. Bernhard Url, betonte, dass es heutenicht mehr reiche, einzelne Faktoren, die die Bienengesundheitbeeinflussen, zu bewerten. Vielmehr müsse man die Kombination vielerFaktoren und additive Wirkungen multidisziplinär, wie bei einemPuzzle betrachten.Maske sprach in seinem Statement außerdem die Landflucht in derImkerei aufgrund der teils schlechten Lebensbedingungen für Bestäuberauf dem Land an. "Dies wollen wir nicht, sondern die Politik muss dieRahmenbedingungen für Naturschutz durch Nutzung schaffen, dass sowohlImkerei als auch Landwirtschaft mit guten Bedingungen möglich ist undbleibt."An der öffentlichen Tagung nahmen im Anschluss an diePressekonferenz rund 500 Wissenschaftler, Imkerinnen und Imker undVertreter verschiedener Organisationen und Firmen aus dem In- undAusland teil. Das große Interesse bestätigt: Das Thema ist aktuell,ein Allheilmittel für Lösungen gibt es nicht, denn es sind vieleFaktoren, die eine Rolle dabei spielen, dass die Völkerbestände dereuropäischen Imkereien immer wieder dezimiert werden.Maske erinnerte in seiner Rede bei der anschließenden offiziellenEröffnung an die große Anpassungsfähigkeit der Bienen. Seitdem jedochder Mensch verstärkt in die Natur eingreife, hätten sich dieLebensbedingungen für die Bienen erschwert. "Immer mehr Flächenwerden einer artenreichen Natur entzogen. Eine Vielfalt von blühendenPflanzen ist aber die Grundlage zum Leben, nicht nur für die Bienen.Kommen für diese weitere Stressfaktoren hinzu, wie beispielsweise dieVarroamilbe, Viren oder Krankheitserreger und derPflanzenschutzmitteleinsatz, wird die Imkerei zu einer immer größerenHerausforderung. Hier besteht eine gesamtgesellschaftlicheVerantwortung, zu der auch die Kommunikation und der Wissensaustauschzwischen allen gehören."Ähnlich sieht es der Präsident der WeltimkerorganisationAPIMONDIA, Philip McCabe, der aus Irland angereist war, um amKongress teilzunehmen. Die Bienengesundheit ist ein globales Problem,das globale Lösungen verlangt.Deshalb geht es in den drei Foren, die während der Konferenzangeboten werden, um die hauptsächlichen Ursachen. InternationaleReferenten beleuchten die Schwerpunkte Nahrungsverbesserung undBiodiversität, Pathogene und Klima sowie Pflanzenschutzmittel undUmwelt.Peter Maske sagte dazu: "Die Vortragsveranstaltungen sollenaufzeigen, dass es gemeinsame Strategien für den Erhalt unserer Naturund Bienen braucht. Idealismus allein genügt nicht, um die Populationder Honigbienen bzw. aller Blüten besuchenden Insekten flächendeckendzu sichern."In diesem Sinne ist es der Veranstaltung, die noch bis morgendauert, zu wünschen, dass von ihr ein positiver Impuls hinein in diePolitik, die Imkerschaft, die Landwirtschaft, die Agrarindustrie,aber auch in die breite Öffentlichkeit geht, um weiter nachhaltig fürdas Thema zu sensibilisieren.Pressekontakt:dib.presse@t-online.de, Tel. 0163/2732547Original-Content von: Deutscher Imkerbund e. V., übermittelt durch news aktuell