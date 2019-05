Gemeinsame Pressemitteilung zur Veranstaltung Dänische Krankenhausreform - Vorbild für Deutschland?

Berlin (ots) - In Deutschland wird die Konsolidierung derdänischen Kliniklandschaft von vielen als Blaupause betrachtet. Wasklappt in Dänemark, woran es in deutschen Kliniken noch hapert? Überdie ersten Erfolge durch Zentralisierung, Spezialisierung undDigitalisierung der dänischen Krankenhausreform diskutierten gesternVertreter des dänischen Gesundheitsministeriums, des BKKDachverbandes und der TU Berlin in der Königlich Dänischen Botschaftin Berlin. Trotz sichtbarer Fortschritte in der Qualität derVersorgung und der positiven Auswirkungen auf dieBevölkerungsgesundheit, wird insbesondere die zu hohe Zahlvermeidbarer Krankenhausfälle weiterhin als Herausforderungangesehen, der mit einer Stärkung der intersektoralen und ambulantenVersorgung mit dem Patienten im Fokus begegnet wird."Dänemark hat bereits vor fast 20 Jahren begonnen, seinGesundheitswesen zu transformieren, geleitet von dem Wunsch, allenBürgern eine Versorgung auf höchstem und bestem Niveau im dänischenGesundheitswesen anbieten zu können. Das Ziel, mehr Kohärenz - mehrZusammenhang - zwischen den Akteuren und Sektoren zu schaffen, stehtbei der konkreten Gestaltung der Versorgung im Fokus. Die Neuordnungdes landesweiten Krankenhauswesens ist die zentralste undkonsequenteste Maßnahme dieser Transformation, nicht nur auf Grunddes damit verbundenen weitreichenden Strukturwandels. Die neueKrankenhauslandschaft bildet das Rückgrat des dänischenGesundheitswesens, das sich an einer hoch qualitativen undwirtschaftlichen Versorgung orientiert", erklärte Friis ArnePetersen, Botschafter Dänemarks in Berlin.Innovationsfondsprojekt K:IDD - Krankenhaus: Impulse fürDeutschland aus DänemarkDas Innovationsfondsprojekt K:IDD unter der Projektleitung der TUBerlin zusammen mit den Konsortialpartnern BKK Dachverband, DeutschesKrankenhausinstitut (DKI) und Zentralinstitut für die kassenärztlicheVersorgung (Zi) geht folgenden Fragen nach: Wie hat es Dänemark,trotz mehrfachem Regierungswechsel geschafft, seit Anfang der 2000erJahre die Krankenhausstrukturen zu verbessern und diesektorenübergreifende Versorgung grundlegend neu zu strukturieren?Inwieweit sind die entsprechenden Änderungen und Erfahrungen aufDeutschland zu übertragen?"Untersucht werden sollen technische und medizinische Kriterienwie Bedarfsgerechtigkeit, Erreichbarkeit, Qualität und Finanzierung -sowie schlussendlich auch die Auswirkungen auf die Gesundheit derBevölkerung. Dabei steht die Frage im Zentrum, welche Akteure bei derReform in Dänemark eingebunden waren, wie die politischen Prozessedurchgeführt wurden, welche Kriterien zugrunde gelegt worden sind undwie deren Einhaltung bewertet wurde," erklärt Prof. Dr. ReinhardBusse, TU Berlin.Langfristig soll die inhaltliche und methodische Voraussetzungdafür geschaffen werden, übertragbare Teile der dänischen Reform indie deutsche Krankenhausversorgung zu integrieren und diese dann auchfür eine bessere Patientenversorgung zu nutzen. Erreicht werden solldies vor allem durch die Bildung von Zentren, sektorenübergreifendeVersorgungsstrukturen und der Digitalisierung im Gesundheitswesen, indem Patientendaten schneller und sektorenübergreifend zur Verfügungstehen."Denn beim Wechsel zwischen den Sektoren sind Patientinnen undPatienten oft auf sich allein gestellt. Sie müssen sich den starrenStrukturen unterordnen, weil diese nicht an ihre individuellenBehandlungsbedarfe ausgerichtet sind. Hier gilt es die bestehendenStrukturen mit ihren jeweiligen Grenzen aufzubrechen und auf diePatientenbedarfe auszurichten. Es müssen Rahmenbedingungen für einedurchgängige Versorgung geschaffen werden, in dem der Patient gemäßseines Behandlungsbedarfs, ohne Versorgungsbrüchesektorenübergreifend geleitet und versorgt wird. Hierbei müssen auchdie Potenziale der Digitalisierung genutzt werden," fordert FranzKnieps, Vorstand des BKK Dachverbandes.Behandlungsverläufe sektorenübergreifend optimierenPatientinnen und Patienten treten an unterschiedlichen Stellen indas Gesundheitssystem ein, etwa beim Hausarzt oder über dieNotaufnahme. Dadurch beschreiten sie verschiedene Behandlungsverläufemit unterschiedlichen medizinischen, aber auch finanziellenErgebnissen. Anzustreben wäre ein sektorenübergreifender Algorithmus,der jeweils den individuell besten Behandlungsverlauf einläutet undbeispielsweise im Rahmen einer Telefontriage den Patientenzielgerichtet lotst."Neben solchen Maßnahmen zur Vermeidung unnötigerKrankenhausaufnahmen, ist ein funktionierendes Entlassmanagement zurVermeidung von Behandlungsbrüchen ebenso essentiell. Hier bestehtnach wie vor erheblicher Optimierungsbedarf im Versorgungsalltag. DieUmsetzung eines strukturierten Entlassmanagements mit Hilfe vonRoutinedaten, die auch vom BKK Dachverband vorangetrieben wird, kannals Blaupause für einen bundesweiten und über alle Kassengrenzenhinweg genutzten Standardprozess dienen," so Franz Knieps.Pressekontakt:Andrea Röder, BKK Dachverband e. 