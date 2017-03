Gemeinsame Pressemitteilung zum Spitzengespräch von CSU und vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

München (ots) - Bei ihrem heutigen Spitzengespräch haben sich dieCSU und die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.vehement gegen eine Rückabwicklung der Agenda 2010 ausgesprochen.Beide Organisationen wiesen darauf hin, dass die Folge der Agenda2010 ein nie dagewesenes Wohlstandsniveau mit einem äußerst robustenArbeitsmarkt ist. Zugleich wollen sie bei den entscheidendenZukunftsthemen noch enger zusammenarbeiten.vbw Präsident Alfred Gaffal erklärte: "Gemeinsam mit der CSUwerden wir den Blick nach vorne richten und die Chancen derDigitalisierung und der Globalisierung erfolgreich nutzen - für dieWirtschaft und für die Menschen in Bayern und Deutschland."Der CSU-Vorsitzende und Bayerische Ministerpräsident HorstSeehofer sagte: "Eine Abkehr von der Agenda 2010 wäre ein fatalerIrrweg für unser Land. Wir wollen kein Zurück in die Zeiten derMassenarbeits- losigkeit, sondern Beschäftigung für die Menschen.Dazu müssen wir aktivieren, anstatt zu alimentieren undArbeitslosigkeit zu verwalten. Wir brauchen keine Neuauflage einergescheiterten Politik, deren Preis die Arbeitnehmer in Deutschlandbezahlen müssten. Die beste Sozialpolitik ist und bleibt ein sichererArbeitsplatz."Digitalisierung und Arbeit 4.0Der digitale Wandel erfasst und verändert Wirtschaft, Wissenschaftund Gesellschaft. Um die Digitalisierung zu meistern, braucht es dierichtigen Rahmenbedingungen. Grundvoraussetzung sind schnelledigitale Netze, bei deren Ausbau Bayern vorbildlich ist. Bei derBildung gilt es, die pädagogischen Potenziale digitaler Medienauszuschöpfen. Im Bereich der Forschung hat der Zukunftsrat derBayerischen Wirtschaft aufgezeigt, wo die Schwerpunkte gesetzt werdensollten. Vieles ist bereits auf einem guten Weg.vbw und CSU sind sich einig, dass die Digitalisierung großeChancen für Beschäftigte und Unternehmen bietet. Ein modernerRechtsrahmen muss Spielräume schaffen, um Arbeit flexibler zugestalten. Anderenfalls droht unser arbeitsrechtlicher Ordnungsrahmenvon der Realität überholt zu werden.Soziale GerechtigkeitDie aktuelle Gerechtigkeitsdebatte wird emotional geführt undschürt Abstiegsängste. CSU und vbw betonten, dass ein objektiverBlick auf die Lebensverhältnisse zeigt, dass es unserem Land gut gehtund viele Sorgen unbegründet sind: Der Arbeitsmarkt im Freistaat istsehr stark, immer weniger Menschen sind von Armut betroffen. Jetztgilt es, die Sozialsysteme fit für den demografischen Wandel zumachen. Die CSU und die vbw sind sich einig, dass unser Standortnicht schlechtgeredet werden darf.Steuerpolitik und solide FinanzenSolide Haushalte sind nach Ansicht von CSU und vbw die Grund-voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften. Steuererhöhungen gleichwelcher Art sind, besonders angesichts der hohen Steuereinnahmen, derfalsche Weg. Der Maßstab für nachhaltige Steuerpolitik ist derDreiklang aus sparen, investieren und gezielt Steuern senken. DieHaushaltspolitik muss sich auf wachstumsorientierte Investitionenkonzentrieren.Weitere Gesprächsthemen der Präsidien von CSU und vbw waren dieAbwehr protektionistischer Tendenzen im internationalen Handel, dieweltweiten geopolitischen Krisen sowie in der Innenpolitik die ThemenMobilität und Infrastruktur, Energiepolitik, innere Sicherheit sowieBürokratieabbau.Pressekontakt:Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203, E-Mail:dirk.strittmatter@ibw-bayern.de, www.vbw-bayern.de, www.ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell