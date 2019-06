Gemeinsame Pressemitteilung von JHI Associates Inc. und Mid-Atlantic Oil & Gas Inc.

Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) - JHI Associates, Inc. ("JHI")und Mid-Atlantic Oil & Gas, Inc. ("MOGI") möchten die Einzelheitender Vergabe des Canje-Blocks vor der Küste von Guyana im Jahr 2015klarstellen. Im Rahmen einer zu den Akten genommenen Erklärung wurdeder Block am 4. März 2015 unter Verwendung des standardmäßigen GuyanaModel Production Agreement vergeben. Die Bohrung Liza-1 auf demangrenzenden Starbroek-Block war sehr risikoreich und dieBohrarbeiten begannen erst nach der Unterzeichnung derCanje-Block-Lizenz. Zuvor hatte es nirgendwo vor der Küste Guyanasirgendwelche Funde gegeben. JHI und MOGI hatten bei ihrem Antrag aufdie Lizenz für den Canje-Block alle geltenden Gesetze undVorschriften befolgt.Weder JHI noch MOGI haben einen Auskunftsantrag erhalten, undkeines dieser Unternehmen wurde über anhängige Ermittlungen in Bezugauf die Vergabe der Lizenz für den Canje-Block informiert. BeideUnternehmen begrüßen jede Möglichkeit, diese Angelegenheit jederzeitmit den zuständigen Agenturen der Regierung von Guyana zu besprechen.Wir von JHI und MOGI schätzen unseren Ruf als guteUnternehmensbürger und setzen uns dafür ein, alle Aspekte unsererUnternehmen offen, kooperativ und transparent zu behandeln. Wirerkennen die Bedeutung dieser Ressource für die Menschen in Guyanaund nehmen unsere Verantwortung für Öl und Gas vor der Küste Guyanassehr ernst.Die Gründer von JHI, John Cullen, und von MOGI, Dr. Edris K.Dookie, haben als die ursprünglichen Mitbegründer von CGX Energyjeweils über 20 Jahre Erfahrung in der Erkundung von Ölquellen vorder Küste Guyanas. Bei CGX beschäftigten sich beide ausnahmsweisemit Bohrungen an mehreren Offshore-Plattformen von Guyana undspielten vor allem eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichenBeilegung des maritimen Grenzstreits mit Surinam.Beim Lizenzantrag für den Canje-Block brachten Cullen und Dookieein technisches Team mit über 130 Jahren gesammelter Erfahrung in derOffshore-Erdölexploration und signifikanter finanzieller Ausstattungmit, die auf früheren Erfolgen beim Erwirtschaften von Hunderten vonMillionen US-Dollar bei Öl- und Gasexplorationsprojekten in Guyanaund anderswo stammt. Die Qualifikationen von JHI und MOGIentsprachen sicherlich der Forderung der Regierung Guyana, dass dieLizenzantragsteller über Fachwissen und eine gute finanzielleAusstattung verfügen müssen.Weitere Informationen über unser Fachwissen und unserefinanziellen Möglichkeiten finden Sie auf unserer Websitewww.jhiassociates.com.Im Folgenden finden Sie eine Zeitleiste der Ereignisse rund um dieCanje-Lizenz:- Die Verhandlungen über den Canje-Block begannen im März 2013.- Die Canje-Block-Lizenz wurde am 4. März 2015 verliehen.- An der Bohrplattform Liza-1 wurde am 5. März 2015 mit dem Bohrenbegonnen.- Am 20. Mai 2015 wurde bei der Bohrung von Liza-1 ein "bedeutenderFund" bekanntgegeben.l Vor Liza-1 waren mehr als 40 Offshore-Bohrungen imGuyana-Surinam-Becken vor der Küste durchgeführt worden und beikeiner von ihnen war man auf kommerziell förderbare Mengen von Öloder Gas gestoßen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unterwww.jhiassociates.comPressekontakt:Scott YoungVice PresidentCorporate DevelopmentJHI Associates Inc.scott@jhiassociates.com705.888.2756Original-Content von: Mid-Atlantic Oil & Gas Inc.; JHI Associates, Inc., übermittelt durch news aktuell