Gemeinsame Pressemitteilung von ARD, AG dok und Produzentenallianz Film und Fernsehen: ARD im Austausch mit Produzentinnen und Produzenten dokumentarischer Produktionen

Leipzig (ots) - Rund 160 Produzentinnen und Produzenten sowieRedakteurinnen und Redakteure von ARD und arte haben bei der zweitenARD-Programmwerkstatt über Entwicklungen und Herausforderungen beidokumentarischen Formaten diskutiert. In vier Workshops widmeten sichdie Macherinnen und Macher Themen wie digitalem Content undProduktionsstrukturen im Wissensbereich, Finanzierungsfragen,Stoffentwicklung, dem Umgang mit investigativen Recherchen und damitverbundenen juristischen Risiken sowie dem langen Dokumentarfilm.Nach einer ersten erfolgreichen Programmwerkstatt im Jahr 2016stand auch 2017 der themenbezogene Austausch im Mittelpunkt derVeranstaltung. Die Themen wurden gemeinsam mit Vertretern derProduzentenseite, insbesondere der AG DOK und derProduzentenallianz/Sektion Dokumentation, erarbeitet.Die zweite ARD-Programmwerkstatt fand am 1. November auf Einladungder ARD-Vorsitzenden und Filmintendantin Karola Wille im Rahmen desMDR-Tages beim 60. Leipziger Festival für Dokumentar- undAnimationsfilm statt.Auch die 2. ARD-Programmwerkstatt hat gezeigt, dass wir diesenregelmäßigen Dialog zwischen den Machern, zwischen den Redaktionenund den Produzenten brauchen", so Wille. Gerade in der heutigen Zeitist es wichtig, dass wir uns treffen und miteinander darüberdiskutieren, wie wichtige gesellschaftliche Themen am besten vomöffentlich-rechtlichen Rundfunk dargestellt und vermittelt werdenkönnen und wie wir unseren freien öffentlich-rechtlichen Rundfunkauch für künftige Generationen bewahren und zeitgemäßfortentwickeln".Seit Anfang 2017 gelten für teil- und vollfinanzierteAuftragspositionen die zusätzlichen Kalkulationspositionen der"ARD-Eckpunkte für ausgewogene Vertragsbedingungen und eine faireAufteilung der Verwertungsrechte" (Eckpunkte 2.0). "Auf dieserGrundlage geben wir mehr Geld in dokumentarische Produktionen.Außerdem fördern wir mit dem ARD-Leistungsmodell erfolgreiche undinnovative Stoffe und ihre Umsetzung. In den Bereich dokumentarischerProduktionen flossen allein über das neue ARD-Leistungsmodellzusätzliche 600.000 Euro an Produzentinnen und Produzentendokumentarischer Formate", sagte Wille.Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um die Anpassung derVerweildauern in den Mediatheken hat die ARD angekündigt, dieEckpunkte 2.0 weiter zu entwickeln. "Wir stehen auch in Zukunft zufairen Vertragsbedingungen", so die ARD-Vorsitzende.2016 strahlten Das Erste und die Dritten Programme der ARD 2245Stunden an neuproduzierten Dokumentationen und Reportagen aus. Dassind mehr als sechs Stunden pro Tag.Seit neuestem werden in der ARD-Mediathek Beiträge, die von derRedaktion als besonders empfehlenswert eingestuft werden, mit demSiegel "Must See" beworben und gesondert herausgestellt. Hier sindlange Reportagen, Dokumentationen und Dokumentarfilme besondershäufig vertreten, zurzeit zum Beispiel "Das Salz der Erde" und "Morethan Honey - Bitterer Honig"."Die Programmwerkstatt ist für Produzenten und Regisseure eineausgezeichnete Gelegenheit, sich mit Redakteuren intensiv aufAugenhöhe auszutauschen" so die AG DOK-Vertreter Susanne Stenner,Elisabeth Mayer und Thorolf Lipp. "Besonders erfreulich ist für unsdie Tatsache, dass die Veranstaltung auf wachsenden Zuspruchinnerhalb der ARD-Vertreter stößt. So gingen am Ende rund 40 konkreteVorschläge aus den Panels hervor - aus Bereichen wie digitaleStrategien, Stoffentwicklung, Ökonomie, Finanzierung undCompliance-Fragen. Das macht deutlich, dass wir gemeinsam enormkreativ und innovativ sind und anstehende Herausforderungen nurgemeinsam lösen können. Der notwendige Umbau der ARD zu einemföderalen Medienverbund mit crossmedialen Ausspielwegen ist für alleeine Chance.""Gemessen an ihrer Bedeutung für den Programmauftrag als auch wasihre Beliebtheit beim Zuschauer anbelangt, werden derzeit vor allemmittellange und lange dokumentarische Produktionen deutlichschlechter ausgestattet als andere Programmbereiche", so die AG DOKweiter: "Deshalb sehen wir in der Behandlung dieser Fragen auch imRahmen von Strukturreformen eine wesentliche Aufgabe für dieZukunft." Sich diesen Fragestellungen innerhalb derARD-Programmwerkstatt gemeinsam zu widmen, sei daher ein echterGewinn."Der besondere Reiz dieser Programmwerkstatt ist der intensivefachbezogene Austausch zwischen den Produzentinnen und Produzentenund den Programmgestaltern in den Sendern", sagte die Vorsitzende derSektion Dokumentation der Produzentenallianz, Dagmar Biller. "Auchkritische Fragen werden offen angesprochen und wir sind optimistisch,dass diese Punkte infolge auch innerhalb der ARD diskutiert undkonstruktive Lösungen gesucht werden. Daher freuen wir uns sehr aufdie Fortsetzung im nächsten Jahr.Die nächste Programmwerkstatt wird auf Einladung derARD-Filmintendantin Karola Wille 2018 in Leipzig stattfinden.