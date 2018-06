Gemeinsame Pressemitteilung / Volle Pulle Mehrweg: Neue Poolflaschen, Retrodesign und mutiges Unternehmertum mit Mehrweg-Innovationspreis ausgezeichnet

Berlin (ots) - Fünf Mineralbrunnen setzen neue Maßstäbe beiPool-Mehrwegflaschen - Stärkung von Mehrwegflaschen imErfrischungsgetränke- und Bierbereich prämiert - Mehrwegverpackungenfür Getränke schonen Ressourcen und schützen die UmweltDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stiftung Initiative Mehrweg(SIM) haben heute zum achten Mal den Mehrweg-Innovationspreisverliehen. Für richtungsweisende Entwicklungen im BereichMehrwegverpackungen zeichneten sie die EuroglasVerpackungsgesellschaft m.b.H., die Deutsche Sinalco GmbHMarkengetränke & Co. KG sowie die fünf MineralbrunnenRheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG, alwa MineralbrunnenGmbH, Peterstaler Mineralquellen GmbH, aquaRömer GmbH & Co. KG undFranken Brunnen GmbH & Co. KG aus. "Die diesjährigen Preisträgerhaben herausragende Beiträge geleistet, um das Mehrwegsystem nochattraktiver, stärker, umwelt- und verbraucherfreundlicher zu machen.Die Innovationen und mutigen Entscheidungen dieser Unternehmen sindzukunftsweisend für Mehrweg. Dadurch baut Mehrweg seinen ökologischenVorsprung vor Einweg weiter aus", sagte die stellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz während der Preisverleihung.Die RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG, alwaMineralbrunnen GmbH, Peterstaler Mineralquellen GmbH, aquaRömer GmbH& Co. KG und Franken Brunnen GmbH & Co. KG setzen neu designte undgewichtsoptimierte Poolflaschen der Genossenschaft DeutscherMineralbrunnen ein. "Die Investition in neue Poolgebinde ist eingutes Zeichen, denn es zeigt, dass Mehrweg Zukunft hat und auchPoolsysteme weiter optimiert werden. Durch ihr geringeres Gewicht,bei gleicher Umlaufhäufigkeit, werden Ressourcen und Energie bei derHerstellung sowie beim Transport der Flaschen eingespart. DieFlaschen machen Mehrweg durch ihr neues Design zu einem echtenHingucker und somit für noch mehr Verbraucher interessant", sagteMartina Gehrmann, Geschäftsführerin der SIM.Für die Entscheidung, in eine neue 0,5 Liter Mehrweg-Flasche fürErfrischungsgetränke sowie in neue Mehrweg-Kästen zu investieren,wurde die Deutsche Sinalco GmbH Markengetränke & Co. KG in einerSonderkategorie für mutiges Unternehmertum ausgezeichnet. "WährendBrause-Gigant Coca-Cola dabei ist, aus dem Mehrwegsystem auszusteigenund für Unterstützung ihrer Einweg-Strategie in der Branche wirbt,investierte Sinalco in die Einführung einer neuen 0,5 LiterMehrwegflasche und in verbraucherfreundliche Kästen ausRecyclingmaterial. Eine richtungsweisende Entscheidung, die dasMehrwegsystem im Bereich Erfrischungsgetränke stärkt. Das istdringend notwendig, denn bei Soft-Drinks liegt die Mehrwegquote beinur noch rund 27 Prozent. Wir brauchen mehr solcher mutigenUnternehmen wie Sinalco", so Metz.Die Euroglas Verpackungsgesellschaft m.b.H. wurde für ihre "kleineHalbe" ausgezeichnet. "Die kompakte 0,33 Liter Standardflasche ausGlas in zeitlos schlichtem Retrodesign ist 25 Prozent leichter alsvergleichbare Flaschen und spart beim Transport CO2-Emissionen ein.Durch einen spezifischen Kasten passt nur die 'kleine Halbe' hinein,sodass der Sortieraufwand im Leergutstrom verringert wird. IhreFüllgröße ist zeitgemäß und entspricht in optimaler Weise denKundenwünschen. Die 'kleine Halbe' hat das Potenzial zu einermittelständischen Poolflasche im Bierbereich. Dann muss derFlaschenpool allerdings zentral gesteuert und gepflegt werden", sagteder Geschäftsführer des Verbandes Private Brauereien Deutschland e.V.Roland Demleitner in seiner Laudatio auf den Preisträger.Links:Eine Übersicht der ausgezeichneten Innovationen, Preisträger undImpressionen der Verleihung finden Sie ab 15 Uhr unter:https://www.duh.de/mehrweg-innovationspreis/Mehrweg ist Klimaschutz: https://www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/Pressekontakt:Barbara MetzStellvertretende BundesgeschäftsführerinDeutsche Umwelthilfe0170 7686923, metz@duh.deMartina GehrmannGeschäftsführerinStiftung Initiative Mehrweg030 330083850, m.gehrmann@stiftung-mehrweg.deRoland DemleitnerGeschäftsführerPrivate Brauereien Deutschland e.V.0171 5311444, info@private-brauereien-deutschland.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell