Gemeinsame Pressemitteilung: Patientensicherheit an erster Stelle: Grünenthal und OnDosis arbeiten gemeinsam an Lösungen zur individuellen Dosierung oraler Schmerzmedikamente

Aachen, Deutschland und Göteborg, Schweden (ots) -- Grünenthal erweitert sein Portfolio mit einer innovativenTechnologie zur individuellen Dosierung von Schmerzmedikamenten- Das Life-Science-Startup OnDosis unterzeichnet die erste globaleEntwicklungs- und Lizenzvereinbarung für seine innovative TechnologieGrünenthal und OnDosis gaben heute bekannt, dass sie eineexklusive Zusammenarbeit eingegangen sind. Gemeinsam werden sie dieTechnologieplattform von OnDosis für verschreibungspflichtigeMedikamente in Schmerzindikationen weiterentwickeln. Die Vereinbarungsieht auch eine Option für Grünenthal auf eine exklusive weltweiteLizenz für die Technologie in diesen Indikationen vor. Mit demMedizinprodukt ist eine individuelle Dosierung oraler Medikamente inMikroeinheiten möglich. Dadurch unterstützt es die Einhaltung derDosierungsvorgabe durch die Patienten. Es lässt sich mit digitalenLösungen kombinieren und könnte damit wesentlich zur einer größerenPatientensicherheit beitragen. Die Vereinbarung mit Grünenthal, einemführenden Unternehmen im Bereich Schmerzmanagement, ist der ersteLizenzvertrag für das Life-Science-Startup OnDosis und seineinnovative Technologie. Die Vereinbarung deckt Schmerzindikationenab; andere Schwerpunktbereiche von OnDosis, wie z. B. ADHS undImmunsuppression, stehen für weitere Kooperationsvereinbarungen mitDritten offen."Wir freuen uns sehr unseren ersten Lizenzvertrag mit Grünenthalabzuschließen, einem führenden Unternehmen im BereichSchmerzforschung und Schmerzmanagement. So können wir weiter daranarbeiten, mit unserer Technologie einen Mehrwert für Schmerzpatientenzu kreieren. Diese Vereinbarung ist zweifellos ein wichtigerMeilenstein und ein klarer Indikator für das Interesse, das anunserer Technologie besteht", sagt Martin Olovsson, CEO von OnDosis."Wir sind stets bestrebt, innovativere, komfortablere undsicherere Lösungen für Patienten zu entwickeln. Neben derindividuellen Dosierung kann OnDosis auch als Schnittstelle zudigitalen Anwendungen dienen, die künftig zu einem ganzheitlicherenAnsatz in der Schmerztherapie beitragen können. Diese innovativeTechnologie passt perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung undergänzt unser Portfolio an Schmerzmedikamenten", sagt GabrielBaertschi, CEO von Grünenthal.Im Rahmen der vereinbarten Bedingungen erhält OnDosis eine Zahlungfür den Technologiezugang sowie vertriebsbezogene Lizenzgebühren.Werden bestimmte Ziele bei der weiteren Entwicklung und Zulassungerreicht, kommen weitere Meilensteinzahlungen hinzu. Die finanziellenKonditionen des Vertrags werden nicht offengelegt.Über GrünenthalGrünenthal ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftweisenderForschung, das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht undEntzündungserkrankungen spezialisiert hat. Es ist unser Anspruch, bis2022 einen Jahresumsatz von 2 Mrd. EUR zu erwirtschaften und vier bisfünf neue Produkte für Therapiegebiete zu entwickeln, in denenPatienten einen hohen Leidensdruck haben und für die es bislang nochkeine ausreichenden therapeutischen Lösungen gibt. Als einUnternehmen mit vollständig integrierter Forschung und Entwicklungverfügen wir über langjährige Erfahrung in innovativerSchmerzbehandlung und in der Entwicklung modernster Technologien fürden Patienten. Da wir uns der Innovation sehr verpflichtet fühlen,liegen die Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung über demBranchendurchschnitt. Grünenthal ist ein unabhängiges Unternehmen inFamilienbesitz mit Konzernzentrale in Aachen, Deutschland. Wir sindin rund 30 Ländern mit Gesellschaften in Europa, Lateinamerika undden Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als100 Ländern erhältlich, und etwa 5.200 Mitarbeiter arbeiten weltweitfür Grünenthal. Der Umsatz betrug im Jahr 2017 rund 1,3 Mrd. EUR.Weitere Informationen finden Sie unter www.grunenthal.comFolgen Sie uns auf:LinkedIn: Grunenthal GroupXING: Grünenthal GmbHTwitter: @grunenthalgroupInstagram: gruenenthalÜber OnDosisDas schwedische Life-Science-Unternehmen OnDosis hat eineurheberrechtlich geschützte Technologie zur flexiblen andindividuellen Dosierung oraler Medikamente entwickelt. Durch dieIntegration der Medikamente mit intelligenter Dosierung und digitalenFunktionen in einem Handgerät bietet OnDosis eine neue Methode zurEinnahme oraler Medikamente - in Mikroeinheiten. Individuell,intuitiv und intelligent. Schwerpunktbereiche sind Schmerz, ADHS undImmunsuppression. OnDosis ist eine Ausgründung von AstraZeneca und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.ondosis.com.