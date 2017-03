Gemeinsame Pressemitteilung: Der Energiewende droht ab 2021 eine große Delle

Berlin (ots) - Ab 2021 endet die EEG-Vergütung für mehrere tausendältere Windenergieanlagen. Eine von NATURSTROM AG und DeutscherUmwelthilfe (DUH) präsentierte Studie der Deutschen WindGuard GmbHzeigt: Die alten Mühlen produzieren äußerst günstig. Langfristigmüssen dennoch der Börsenstrompreis steigen und die Rahmenbedingungenstimmen, um vermehrte Stilllegungen von Bestandsanlagen ohneEEG-Förderung zu verhindern. NATURSTROM und die DUH fordern daher,die Kohleverstromung und somit die erheblichen fossilenÜberkapazitäten schnell zu reduzieren. Damit werden nicht nurCO2-Emissionen vermieden, sondern auch die Bedingungen für dieweitere Erzeugung von günstigem, CO2-freiem Strom durch die altenWindräder verbessert."Gehen die Altanlagen massenweise vom Netz, wird die Energiewendeum Jahre zurückgeworfen", warnt Oliver Hummel, Vorstand derNATURSTROM AG. Allein am 31. Dezember 2020 endet für rund 6.000Windenergieanlagen mit einer Leistung von zusammen 4.500 Megawatt(MW) die EEG-Vergütung. Bis 2026 kommen von da an jährlich rund 1.600Windräder in diese Situation. "Viele Windmüller stehen schon jetztvor der Frage, ob sie Weiterbetriebsgutachten in Auftrag geben undService- sowie Pachtverträge neu aushandeln ", erläutert Anna-KathrinWallasch, Abteilungsleiterin Markets & Politics bei der DeutscheWindGuard GmbH und Mitautorin der Studie. "Denn nur so können sieihre Anlagen über die Nutzungsdauer von 20 Jahren hinaus weiterbetreiben und den Strom nach 2020 am Markt verkaufen. In Summeentsteht den Windmüllern dadurch erheblicher Aufwand.""Windstrom aus Altanlagen ist sehr günstig, das zeigt die Studie",so Oliver Hummel. "Aber die Strompreise am Kurzfristmarkt der Börse,wie wir Sie aktuell erleben, sind für kein Kraftwerk - gleich welcherTechnologie - auskömmlich." In der Studie wurden Abschätzungen dazugetroffen, wie die Weiterbetriebssituation im Anlagenbestand unterunterschiedlichen Annahmen für Ertrags- und Kostenstrukturenaussieht. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein deutlicher Teilder älteren Windenergieanlagen ab einem Erlös von etwa 3,5 Cent proKilowattstunden (kWh) weiterbetrieben werden kann, wirtschaftlichwird es aber für den Großteil der Anlagen voraussichtlich erst beiüber 4 Cent je kWh. Nur sehr wenige Anlagen, bei denen sowohl dieErtrags- als auch die Kostenstrukturen extrem günstig ausfallen,könnten ihren Strom schon für knapp unter 3 Cent je kWh produzieren."Die Spotmarktpreise lagen 2016 im Mittel bei 2,90 Cent pro kWh. Wennsich an diesem Preisniveau nichts ändert, wird nur für sehr wenigeAnlagenbetreiber ein Weiterbetrieb Sinn machen", warntNATURSTROM-Vorstand Hummel.Dr. Peter Ahmels, Leiter Energie und Klimaschutz bei der DUH,sieht darin eine verpasste Chance für die deutschen Klimaziele: "Eswird bei der Windenergie schlimmstenfalls Jahre brauchen, um diewegfallenden alten Anlagen durch Neubau auszugleichen und wieder aufden Stand von Dezember 2020 zu kommen. Und dies zu merklich höherenKosten. Denn der Bedarf an erneuerbarem Strom nimmt zu, für denKlimaschutz und für die Bereiche Verkehr und Wärme."2021 scheint noch weit weg zu sein, aber die Entscheidung über denWeiterbetrieb treffen die Windmüller nicht erst im Dezember 2020."Die nächste Bundesregierung muss den Kohleausstieg beschleunigen, umdie Energiewende abzusichern", fordert daher Sascha Müller-Kraenner,Bundesgeschäftsführer der DUH. "Funktionsfähige und kostengünstigeStromerzeugungsanlagen aus regenerativen Quellen dürfen nicht ohneNot abgeschaltet werden, solange die Klimaziele noch in weiter Ferneliegen. Stattdessen sollten Kohlekraftwerke stillgelegt werden."Die Stilllegung einer großen Anzahl alter Windräder istkontraproduktiv für die Umweltschutzziele. Politische Maßnahmen zurErmöglichung des Weiterbetriebs sollten Rahmenbedingungen schaffen,die den Windmüllern eine Vermarktung ihre Stromerzeugung alsgekennzeichneter Ökostrom erlauben.Pressekontakt:Dr. Tim Loppe, PressesprecherNATURSTROM AG0211 / 77 000 363, 0177 / 2570504loppe@naturstrom.deDr. Peter Ahmels, Leiter Energie & KlimaschutzDeutscher Umwelthilfe e. V. (DUH)030 2400867-91, 0151 16225863ahmels@duh.deSascha Müller-Kraenner, BundesgeschäftsführerDeutscher Umwelthilfe e. V. (DUH)030 2400867-15, 0160 90354509mueller-kraenner@duh.deAnna-Kathrin Wallasch, Leiterin Markets & PoliticsDeutsche WindGuard GmbH04451 / 9515281, 01520 / 8966815a.wallasch@windguard.deOriginal-Content von: Naturstrom, übermittelt durch news aktuell