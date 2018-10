Gemeinsame Pressemitteilung: Digitale Gründerplattform auf Wachstumskurs

Frankfurt am Main (ots) -- Seit Start im April bereits über 10.000 registrierte Nutzerinnenund Nutzer- Bereits mehr als 350 Partnerinstitutionen eingebunden- Zentrale Online-Plattform bündelt Funktionen und Angebote fürGründer von der Idee bis zur FinanzierungDie vom Bundeswirtschaftsministerium und der KfW im April 2018 inBetrieb genommene Gründerplattform www.gruenderplattform.de isterfolgreich gestartet und erfreut sich zunehmender Beliebtheit beiPartnern und Anwendern. Über 10.000 Nutzerinnen und Nutzer haben sichbereits registriert und holen sich Hilfe rund um ihrGründungsvorhaben - von der Ideenfindung über die Geschäftsmodell-und Businessplanentwicklung bis zur Finanzierungsanfrage. GroßenAnklang findet die Plattform auch bei den deutschenGründungsförderern.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: "Wir brauchen inDeutschland mehr Gründerinnen und Gründer. Der erfolgreiche Start derGründerplattform - mit mehr als 10.000 Nutzerinnen und Nutzer undüber 350 Partnern wie Banken und Landesförderinstitute - ist dahereine sehr gute Nachricht. Eine solche digitale Bündelung vonLeistungen der Gründungsförderer-Szene ist in Deutschland bishereinmalig. Die Gründerplattform ist ein zentraler Baustein derdigitalen Gründungsunterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums,die wir noch weiter ausbauen."Unter den Partnern befinden sich über hundert Banken undSparkassen, sämtliche Landesförderinstitute sowie zahlreiche IHK- undHandwerkskammern.Dr. Ingrid Hengster, Mitglied des Vorstandes der KfW, sagt " DieGründerplattform hat sich schon jetzt zum zentralen Treffpunkt füralle entwickelt, die zu einem aktiven Gründungsgeschehen inDeutschland beitragen. Allen Partner, die noch nicht dabei sind, ladeich ein, sich anzuschließen und rufe ihnen zu: Lassen Sie unsgemeinsam den Unternehmergeist in Deutschland stärken und denGründerinnen und Gründen den Weg zum Erfolg ebnen."Den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht die vernetzte digitaleInfrastruktur kürzere Wege im Existenzgründungsprozess. Per Eingabeder Postleitzahl finden sie zum Beispiel sofort das passende Bank-oder Förderinstitut in ihrer Nähe. Zudem können sie direkt unddigital mit den Partnern interagieren und ihr Gründungsvorhabenfrühzeitig prüfen lassen. Die Plattform möchte zum Gründen motivierenund zeigt viele Mut machende Beispiele. In zahlreichen Videosbeschreiben erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, wie sie den Startgeschafft haben.Das hat auch Melanie Wagenfort inspiriert. Sie steht mit U-LYBkurz vor dem Markteintritt. Ihr Unternehmen bietet Unterwäsche an,die mithilfe eines 3D-Körperscan und angebundener App entworfen wird."Die Tools und Videos sind super, um das eigene Konzept zuhinterfragen und weiterzuentwickeln. Die Gründerplattform hat unsgeholfen, unsere Kernaktivitäten zu konkretisieren und Risikengenauer herauszuarbeiten."Von der Plattform profitiert haben auch Luisa und Tobias Cors, dieGründer von laleby, einem Musik-Streaming-Player speziell für Kinderund Kleinkinder. Sie haben mit Hilfe der Anwendung ihrGeschäftsmodell und ihren Businessplan weiterentwickelt. "Die vielenpraxisnahen Tipps aus dem Ratgeber und die Tools zur Erarbeitung vonGeschäftsmodell und Businessplan sind sehr hilfreich für uns imEndspurt unser Gründung", so Tobias Cors.Über die GründerplattformDas Bundeswirtschaftsministerium und die KfW sind Initiatoren desProjekts. Sie begleiten die Plattform konzeptionell und bindenwichtige Partner im Umfeld der Gründungsunterstützung ein. Dieinhaltliche und technische Entwicklung sowie den Betrieb übernimmtdas Start-up BusinessPilot. Die Plattform lebt von der Kooperationund engen Zusammenarbeit dieser drei Partner. Sie eint das Ziel,Gründen in Deutschland einfacher zu machen und dadurch mehr Menschenzu diesem Schritt zu ermutigen.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell