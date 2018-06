Gemeinsame Pressemitteilung der BKM und der Gründungsmitglieder des Vereins Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt (FOTO)

Mainz (ots) -Brancheninitiative bringt "Vertrauensstelle gegen sexuelleBelästigung" auf den Weg - Grütters: Zeit des Schweigens muss vorbeisein!Verbände und Gewerkschaften der Film- und Fernsehbranche habengestern gemeinsam mit Vertretungen der ProduzentInnen, Sender,Theater und Orchester in Deutschland einen Verein als Träger für eineunabhängige Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewaltgegründet.Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters,erklärte: "Es war und ist mir ein wichtiges politisches undmenschliches Anliegen, angesichts sexueller Belästigungen,Demütigungen und Gewalt in der Filmbranche, aber auch in anderenKultursparten eine Anlaufstelle mit zu initiieren, an die Betroffenesich vertrauensvoll wenden können,. Dafür habe ich neben derpolitischen vor allem auch finanzielle Unterstützung zugesichert. Mitder 'Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung' haben wir nun einbreites Bündnis aus der besonders betroffenen Film-, Fernseh- undTheaterbranche aufgestellt, an dem sich aber auch Vertreter andererKulturzweige beteiligen können. Ich begrüße es, dass es gelungen ist,so viele Partner ins Boot zu holen, die dieses Projekt jetztgemeinsam verwirklichen. Die Zeit des Schweigens muss vorbei sein!"Simone Wagner, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Schauspiel,für die beteiligten Arbeitnehmerverbände und BerufsverbändeFreischaffende: "Wir freuen uns, dass sich auf unsere Initiative hinnun Sender, Produzenten und viele Verbände der Film- Fernseh- undTheaterbranche auf den Weg gemacht haben, diese dringend notwendigeüberbetriebliche Anlaufstelle nun tatsächlich ins Leben zu rufen.Aufarbeitung und Prävention sexueller Gewalt ist unbedingteVoraussetzung für eine angstfreie Arbeitskultur, für die gerade dieVertreter der Arbeitnehmenden und Freischaffenden stehen müssen."Alexander Thies, Vorsitzender der Allianz Deutscher Produzenten,Ulrich Khuon, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, und Susa Kusche,Vorstand Verband Deutscher Filmproduzenten, für die beteiligtenArbeitgeberverbände: "Die Gründung der Vertrauensstelle ist einwichtiges Signal in unsere Branchen, denn wir sind der Überzeugung,dass eine Annahme-, Aufklärungs- und vor allem Hilfsstelle - inErgänzung zu bereits vorhandenen Einrichtungen einigerMitgliedsunternehmen und AuftraggeberInnen - für Betroffene einenwichtigen Beitrag leisten wird. Als Arbeitgeberverbände stehen wirdieser Stelle als Ansprechpartner zur Verfügung und werden diese inihrer Arbeit unterstützen."Ulrich Wilhelm, Vorsitzender der ARD, Annette Kümmel, TV-VorstandVAUNET, und Dr. Thomas Bellut, Intendant des ZDF, für die beteiligtenSender begrüßen die neue Vertrauensstelle: "Neben den eigenenAnlaufstellen, Ombudspersonen und Beratungsangeboten in denRundfunkanstalten wird diese branchenübergreifende VertrauensstelleBetroffenen aus der gesamten Kreativwirtschaft eine weitereMöglichkeit bieten, ihre Anliegen in geschütztem Rahmen zuthematisieren. Die in eigener Sektion zusammengeschlossenen Senderunterstützen von Beginn an aktiv die gemeinsam mit zahlreichenPartnern der Branche entwickelten Ideen."Barbara Rohm, Pro Quote Film Vorstand, und Heide Schwochow,Vorstand Deutsche Filmakademie, für die beteiligten Branchenverbändeund -institutionen: "Dass die #Metoo-Debatte zur Zusammenarbeit sovieler BranchenvertreterInnen geführt hat, ist ein wichtiges Signalfür alle Betroffenen. Jetzt gilt es die Idee eines Kulturwandels hinzu einem belästigungs- und gewaltfreien Arbeiten in die Tatumzusetzen. Diese Aufgabe wird nur mit viel Engagement und einemlangen Atem umzusetzen sein. Die großen Erwartungen, die an dieüberbetriebliche und neutrale Beschwerdestelle gerichtet werden,dürfen nicht enttäuscht werden. In mehreren Veranstaltungen derDeutschen Filmakademie ist immer wieder zum Ausdruck gekommen, dasssich die Branche sowohl eine juristische Einordnung von Fällensexueller Belästigung und Gewalt wünscht, als auch einepsychologische Erstbetreuung. Das ist das Wunderbare an derVertrauensstelle: Sie wird Problemlösungen und aktive Unterstützungfür Betroffene anbieten und - nicht zuletzt - Machtmissbrauch immerwieder thematisieren, um ein angstfreies Arbeitsklima zuermöglichen."Die Vertrauensstelle richtet sich an Betroffene sexuellerBelästigung und Gewalt und ist zunächst auf den Film-, Fernseh-,Theater- und Orchesterbereich beschränkt, kann aber durch Beteiligungweiterer UnterstützerInnen und entsprechender BranchenvertreterInnenauf die gesamte Medienbranche, den Musikbereich und andereKulturzweige ausgeweitet werden. Neben der Entgegennahme und Prüfungvon Beschwerden und der Unterstützung Betroffener stehen dieAufarbeitung und Prävention sexueller Belästigung und Gewalt imMittelpunkt.Hintergrund ist die sogenannte #MeToo-Debatte, die eine breiteDiskussion über Abhängigkeiten und Machtmissbrauch bis hin zusexuellen Übergriffen in der Kultur- und Medienbranche angestoßenhat. Dabei ist deutlich geworden, dass insbesondere dortHandlungsbedarf besteht, wo oft nur kurzfristigeBeschäftigungsverhältnisse bestehen, wo viele Selbständige arbeitenund wo starke Abhängigkeitsverhältnisse z.B. durch die zentraleBedeutung von Weiterempfehlungen existieren.Die Vertrauensstelle soll nun zügig ihre Arbeit aufnehmen, umBetroffenen ein niedrigschwelliges und anonymes Beratungsangebot zubieten. Die Finanzierung und weitere Ausgestaltung sind durch dieVereinsmitglieder geplant. Die Staatsministerin für Kultur undMedien, Monika Grütters, hat bereits am Beginn des Prozesses inAussicht gestellt, in Vorleistung zu gehen und die Aufbauphase mitzunächst 100.000 Euro zu finanzieren. Dies kann jetzt umgesetztwerden. Danach ist anteilig eine weitere Förderung aus dem Etat derKulturstaatsministerin möglich. Auch VertreterInnen der Branche habenbereits Mittel zugesagt (ARD: 40.000 Euro/p.a., DeutscherBühnenverein: 15.000 Euro/p.a., ZDF: 15.000 Euro/p.a., VAUNET: 15.000Euro/p.a., Deutsche Produzentenallianz: 10.000 Euro/p.a.). Außerdemwerden Fördergelder bei der Filmförderungsanstalt und denVerwertungsgesellschaften der ArbeitnehmerInnen sowie auch derArbeitgeberInnen beantragt.Gründungsmitglieder des Vereins sind:Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstaltender Bundesrepublik Deutschland (ARD)Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e.V.Bundesverband Casting e.V. (BVC)Bundesverband Regie e.V. (BVR)Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS),Bundesvereinigung Maskenbild e.V.Deutsche Akademie für Fernsehen e.V.Deutsche Filmakademie e.V.Deutscher Bühnenverein/ Bundesverband der Theater und OrchesterInteressenVerband Synchronschauspieler e.V. (IVS)Pro Quote Film e.V.Verband der Agenturen für Film, Fernsehen und Theater e.V. (VdA)Verband der Nachwuchsagenturen e.V. (VDNA)Verband Deutscher FilmproduzentenVerband Privater Medien e.V. (VAUNET)Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF).