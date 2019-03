Gemeinsame Pressemitteilung BKK Dachverband, SBK, Karl-Hansen-Klinik: Erster Qualitätsvertrag zur Beatmungsentwöhnung (Weaning)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Sie sind umgeben von Schläuchen und Apparaten unddauerhaft in Gefahr, zu ersticken: Immer mehr Menschen in Deutschlandwerden in Kliniken oder zu Hause künstlich beatmet. Hochrechnungenvon 2018 gehen bundesweit von 15.000 bis 30.000 Beatmungspatientenaus, die daheim versorgt werden. Hinzukommen mehrere Zehntausendstationäre Behandlungsfälle. Studien belegen jedoch, dass etwa 60 bis70 Prozent dieser Menschen in Spezialkliniken von der Beatmungentwöhnt werden könnten.An diesem Punkt setzt der erste Qualitätsvertrag zurBeatmungsentwöhnung "Weaning" an, den dieSiemens-Betriebskrankenkasse (SBK) mit der Karl-Hansen-Klinik in BadLippspringe geschlossen hat. Er ermöglicht eine spezielle Versorgungder Patienten in einer Fachklinik. Spezialisten des Weaning-Zentrumssollen gemeinsam mit betreuenden Hausärzten im Rahmen einerVoruntersuchung und einer anschließenden Fallkonferenz herausfinden,bei welchen Patient ein Entwöhnungsversuch von der künstlichenBeatmung erfolgsversprechend sein kann."Der weitaus größte Teil der Betroffenen wird von derIntensivstation nicht in ein Weaning-Zentrum entlassen, sondern kommtdirekt in die häusliche Umgebung zurück. Diese Patienten haben wenigChance auf eine erfolgsversprechende Entwöhnung, weil nach derEntlassung niemand mehr systematisch prüft, ob Weaning eine reelleOption sein könnte", sagt Martin Spegel, Leiter Stationäre Versorgungbei der SBK. "Unser Vertrag schließt diese Lücke und sorgt dafür,dass das Weaning-Potenzial betroffener Patienten auch nach derEntlassung überprüft wird, indem Hausärzte und Weaning-Expertenmiteinander in Austausch gehen.""Neben der Steigerung der Lebensqualität und Teilhabe derbetroffenen Patienten schont der Vertrag auch die Ressourcen derVersichertengemeinschaft. Bislang macht die ambulante Intensivpflegeetwa 50 Prozent der gesamten häuslichen Krankenpflege aus. Die Kostenfür die Intensivpflege belaufen sich auf 15.000 bis 20.000 Euro proVersicherten und Monat. Hochgerechnet sind dies bundesweit 2 bis 4Milliarden Euro pro Jahr", erklärt Franz Knieps, Vorstand des BKKDachverbandes.Diesem Gesundheitsmarkt hat sich der Bereich der ambulantenPflegedienste angenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamteshat die Zahl der Intensivpflegedienste allein zwischen Januar 2014und Dezember 2016 um fast 25 Prozent zugenommen und ist damit imVergleich zu anderen ambulanten Pflegediensten überproportionalangestiegen."Der exponentielle Anstieg der sehr pflegeintensiven Patientenstellt das Gesundheitssystem vor extreme Herausforderungen underfordert eine gesundheitspolitische Diskussion über die Grenzen desSystems hinaus. Der Zunahme dieser Patienten steht zudem eindramatisch werdender Pflegepersonalmangel gegenüber. Mit derMöglichkeit, eine große Zahl von Patienten von der künstlichenBeatmung zu entwöhnen, geht der Qualitätsvertrag der SBK einenwichtigen Schritt nach vorn", sagt Franz Knieps, Vorstand des BKKDachverbandes.Seit Kurzem ist der disziplinübergreifende erste Qualitätsvertragzur Beatmungsentwöhnung auch beim IQTIQ registriert. Mit demAbschluss des Qualitätsvertrages möchten die Vertragspartner einenbundesweiten Qualitätswettbewerb anstoßen. Der Vertrag ist daher soangelegt, dass weitere Weaning-Einrichtungen unkompliziertgleichartige Verträge abschließen können und Krankenkassenbeitrittesehr einfach möglich sind. Alle gesetzlichen Krankenkassen undzertifizierte Weaning-Zentren können ab sofort dem SBK-Vertragbeitreten.Pressekontakt:Andrea Röder, BKK Dachverband e. V.Tel.: 030/2700406-302, E-Mail: andrea.roeder@bkk-dv.deKatrin Edelmann, Siemens BetriebskrankenkasseTel.: 089/62700-262, E-Mail: katrin.edelmann@sbk.orgOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell