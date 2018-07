Gemeinsame Pressemitteilung des BDH und des BSW-Solar / Solarthermie: Wichtiger Faktor für die Wärmewende

Köln (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie,BDH, und der Bundesverband Solarwirtschaft, BSW-Solar, fordern dieBundesregierung auf, die Energiewende im Wärmebereich erheblich zubeschleunigen. Der Wärmesektor trage derzeit viel zu wenig bei, umden CO2-Ausstoß in der Bundesrepublik zu senken. Deutschland drohenStrafzahlungen in Milliardenhöhe, weil das EU-Klimaziel verfehltwird."In Kombination mit Solarthermie werden Brennwertheizungen,Wärmepumpen und Holzzentralheizungen zu hybriden Heizungen und sparengegenüber einer Altanlage bis zu 40 Prozent an Energie", so AndreasLücke, Hauptgeschäftsführer des BDH. Über 2 Mio. Heizungsanlagen inDeutschland nutzen die Sonne bereits für die Heizung und/oder dieWarmwasserbereitung.Der Modernisierungsstau in deutschen Heizungskellern ist aberriesig: Rund 13 Millionen Heizungen sind vollkommen veraltet undsollten zügig ausgetauscht werden. Nur 10 Prozent nutzen bishererneuerbare Energien über die Solarthermie."Heizungen mit einem Alter von über zwanzig Jahren sind in derRegel teure Energieschleudern und sehr klimaschädlich. Sie solltendringend erneuert werden und lassen sich mit einer Solaranlage aufdeutlich mehr Effizienz trimmen", sagt BSW-HauptgeschäftsführerCarsten Körnig. "Wir brauchen einen massiven Einsatz ErneuerbarerEnergien, um die Wärmewende zu schaffen. Deswegen sollten wir auchdie riesigen Potenziale der solaren Nah- und Fernwärme nutzen. GroßeSolarwärmeanlagen können in Deutschland Wärme für drei bis fünf Centje Kilowattstunde erzeugen", so Körnig.Beide Verbände setzen sich für die Stärkung diesesErneuerbaren-Energien-Systems im Wärmemarkt ein. Natürlich bedarf eseiner fachmännischen Planung und Installation sowie einersachgerechten Handhabe dieser Technologie, damit ein Optimum anSolarertrag erreicht wird. Der BDH publiziert dazuInformationsblätter (Reihen Nr. 17 und 27). Solarthermiebetreiber,aber auch das SHK-Fachhandwerk erhalten darin Tipps und Hinweise fürden optimalen Betrieb solarthermischer Anlagen. Auch die Kampagne"Sonnige Heizung" hält unter www.sonnigeheizung.de eine Fülle anInformationen rund um die Technologie bereit. Der BundesverbandSolarwirtschaft erklärt in einem Hintergrundpapier, was man beim Kaufund der Installation einer Solarthermie-Anlage beachten sollte.Außerdem hält er auf der Internetseite www.solartechnikberater.deVerbraucherinformationen zur Technologie und zur Förderung bereit. ImYouTube-Kanal des BSW-Solar gibt es ergänzend mehrere Videos zumThema Solarwärme.BDH: Verband für Energieeffizienz und erneuerbare EnergienDie im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)organisierten Unternehmen produzieren Heizsysteme wie Holz-, Öl- oderGasheizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Lüftungstechnik, Steuer-und Regelungstechnik, Klimaanlagen, Heizkörper undFlächenheizung/-kühlung, Brenner, Speicher, Heizungspumpen,Lagerbehälter, Abgasanlagen und weitere Zubehörkomponenten. DieMitgliedsunternehmen des BDH erwirtschafteten im Jahr 2017 weltweiteinen Umsatz von ca. 14,5 Mrd. Euro und beschäftigten rund 73.800Mitarbeiter. Auf den internationalen Märkten nehmen dieBDH-Mitgliedsunternehmen eine Spitzenposition ein und sindtechnologisch führend.Über den Bundesverband Solarwirtschaft e.V.Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) vertritt dieInteressen von rund 800 Solarunternehmen in Deutschland. Der Verbandagiert als Informant, Berater und Vermittler im Aktionsfeld zwischenWirtschaft, Politik und Verbrauchern. Er sorgt fürInvestitionssicherheit in der Wachstumsbranche Solarenergie.Wichtigen Unternehmen der Solar- und Speicherbranche - vonRohstofflieferanten und Produktionsfirmen über das Handwerk bis hinzu Betreibergesellschaften, Planern und Financiers - sind imBSW-Solar organisiert.Pressekontakt:BDH: Frederic Leers, Pressesprecher+49 2203 93593-20frederic.leers@bdh-koeln.deBSW-Solar: Christian Hallerberg, Pressesprecher+49 30 29 777 88 30hallerberg@bsw-solar.deOriginal-Content von: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell