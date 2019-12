Gemeinsame Pressemitteilung: Anhörung zum Gesetzentwurf für ein Faire-Kassenwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG)- Gesamtpaket zur Reform des Morbi-RSA ist stimmig

Berlin (ots) - Mit dem im Gesetzentwurf für ein Faire-Kassenwettbewerb-Gesetz(GKV-FKG) vorliegenden Paket zur Reform des morbiditätsorientiertenRisikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) ist der Bundesregierung ein gutes,ausgewogenes Gesamtpaket gelungen. Dies attestiert das Bündnis aus dem Verbandder Ersatzkassen e.V. (vdek), dem BKK Dachverband und dem IKK e.V. im Vorfeldder öffentlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages am Mittwoch.Mit dem vorgesehenen Maßnahmenbündel ist es endlich möglich, ein Gleichgewichtim Zuweisungssystem der GKV herzustellen. Deshalb darf das Paket auf keinen Fallaufgeschnürt werden. Dies fordern vdek, BKK DV und IKK e.V. auf einergemeinsamen Pressekonferenz.Wettbewerbliche Verwerfungen beendenFür die drei Kassenarten, die zusammen 60,4 Prozent bzw. 44,1 MillionenVersicherte in der GKV versorgen, ist es essentiell, dass sich die "Schere"zwischen Morbi-RSA-Zuweisungen und Ausgaben zur Versorgung des Versichertenzügig schließt und damit die massive wettbewerbliche Benachteiligung beendetwird. Die "Schere" führt dazu, dass das Geld nicht da ankommt, wo es für dieVersicherten benötigt wird. Aktuell nehmen die wettbewerblichen Verwerfungeninnerhalb der GKV sogar weiter zu. Der RSA-Jahresschlussausgleich 2018bescheinigte gerade erst einen neuen Höhepunkt der Verwerfungen. Stärker als jezuvor wird ein Großteil der Krankenkassen durch die bestehenden Regelungen desMorbi-RSA benachteiligt.Daher begrüßen die Bündnispartner die Zielsetzung des GKV-FKG, den Wettbewerbzwischen den Krankenkassen fairer und manipulationssicher zu gestalten.Manipulationsbremse zwingend notwendigDas Gesetz sieht die Einführung eines Vollmodells vor. "Zur Flankierung ist eszwingend nötig, die Manipulationsresistenz des Morbi-RSA zu stärken" betontUlrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek. Die im Gesetzentwurf vorgeseheneManipulationsbremse im RSA-Jahresausgleich ist ein geeignetesPräventionsinstrument, um mit auffälligen Morbiditätsgruppen umzugehen. Dielaufend vorgesehene Wirkungsanalyse durch den wissenschaftlichen Beirat beim BVAwird ebenfalls begrüßt. Zudem sollen jegliche Kodieranreize in Verträgen zurbesonderen Versorgung von Versicherten ausgeschlossen werden. Elsner: "DieEinführung von Kodierrichtlinien im Terminservice- und Versorgungsgesetz (TVSG)war ein erster wichtiger Schritt. Dem müssen nun zwingend weitere folgen."Die Bündnispartner halten die Einzelmaßnahmen zur Stärkung derManipulationsresistenz des Morbi-RSA gerade mit Blick auf die Einführung desVollmodells für konsequent und unverzichtbar. Das Maßnahmenpaket in seinerGesamtheit wird nach Ansicht von vdek, BKK DV und IKK e.V. dafür sorgen, dassweiterhin eine hochwertige gesundheitliche Versorgung in den Regionensichergestellt werden kann.Regionalkomponente sorgt für regional faire WettbewerbsbedingungenMit der Einführung einer Regionalkomponente werden endlich regional faireWettbewerbsbedingungen zwischen den Krankenkassen geschaffen, ohne Geld aus derVersorgung abzuziehen. "Kein heute bestehender Versorgungsvertrag verliert durchdie Regionalkomponente seine Wirkung. Im Gegenteil, die Krankenkassen habenweiterhin großes Interesse, regional starke und auf ihre Versichertenindividuell bezogene Versorgung anzubieten", betont Elsner.Streichung der Erwerbsminderungsgruppen und Einführung eines Risikopools richtigIm Zusammenspiel erachten vdek, BKK DV und IKK e.V. darüber hinaus dieStreichung der Erwerbsminderungsgruppen sowie der zugehörigen Zuschläge und dieEinführung eines Risikopools zur besseren Finanzierung teurer Therapien undBehandlungen im Morbi-RSA-Gesamtpaket für folgerichtig. "Die Sonderzuschläge derErwerbsminderungsrentner sind ein Relikt aus dem alten RSA. Es wird Zeit, dieseendlich zu streichen. Sie sind im aktuellen morbiditätsorientieren RSAüberflüssig geworden. Durch die Streichung wird auch endlich eine faire undgleiche Behandlung von Versicherten mit gleicher Erkrankung geschaffen und vorallem: Die freiwerdenden Gelder fließen künftig stärker dorthin, wo sie für dieVersorgung aller Patienten, unabhängig vom Erwerbsminderungsstatus, gebrauchtwerden", so Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes. Zielführend sei auchdie Einführung des Risikopools. "Gemindert werden damit die außerordentlichenfinanziellen Belastungen einzelner Krankenkassen, die teure Hochkostenfälle wieBluter versorgen. Unkalkulierbare Risiken in der Finanzierung werden gemildert,Zwangsfusionen oder gar Insolvenzen können verhindert werden. Innovationenwerden finanzierbar. Zudem federt der Risikopool hochpreisige Arzneimittel undKrankenhausbehandlungen ab, die der Morbi-RSA nicht richtig abbilden kann."Präventionsmaßnahmen belohnenDie Einführung einer Präventionskomponente ist für die drei Kassenartenebenfalls wichtiger Bestandteil des Pakets. "Präventionsmaßnahmen der Kassenwerden aktuell nicht nur nicht belohnt, sie erweisen sich für die Kassen alsMinusgeschäft", weiß Jürgen Hohnl, Geschäftsführer IKK e.V. Bisher zahlt sichdie Diagnose einer Krankheit stärker für die Kassen aus als ihre Vermeidung. Dasliegt daran, dass im Morbi-RSA Ausgabensteigerungen aufgrund zunehmenderMorbidität größtenteils durch steigende Zuweisungen ausgeglichen werden. Mittel,die die Krankenkassen in die Prävention investieren, sind dagegen bisher nichtausgleichfähig. "Mit der neuen Vorsorgepauschale werden nun erste Anreizegesetzt, in die Gesundheit von Versicherten zu investieren, indem finanziellenHemmnisse für Präventionsbemühungen verringert werden", sagt Hohnl.Selbstverwaltung im GKV-Spitzenverband wird geschwächtWesentlichen Änderungsbedarf beim GKV-FKG sehen vdek, BKK DV und IKK e.V.allerdings noch bei den Regelungen zur Neuorganisation der Strukturen desGKV-Spitzenverbandes (GKV-SV). "Die Reduzierung der Mitgliederzahl desVerwaltungsrates auf 40 Teilnehmer muss korrigiert werden", erklärt Hohnl. "Inder geplanten Form ist keine adäquate Abbildung der Mitgliedskassen gemäß ihrerVersichertenproporze realisierbar." Ebenfalls wird die angedachte Einsetzungeines Lenkungsgremiums abgelehnt. "Das neue Gremium höhlt denVerantwortungsbereich des Verwaltungsrates empfindlich aus und schränkt darüberhinaus die Entscheidungskompetenz des Vorstands ein", so der IKK e.V.Geschäftsführer. "Angesichts von über 100 Arbeitsgruppen mit Kassenbeteiligungkann nicht von einem Informationsdefizit die Rede sein." 