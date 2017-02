Gemeinsame Pressemeldung von BUND, DNR, DUH und NABU / Umweltverbände fordern rasche Verabschiedung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes / Verbände: Völkerrecht darf nicht nur selektiv ernst genommen werden

Berlin (ots) - Die Umweltverbände BUND, DUH, NABU und derUmweltdachverband DNR haben an die Vorsitzenden derBundestagsfraktionen von SPD und CDU/CSU appelliert, den Entwurf desUmwelt-Rechtsbehelfsgesetzes im Deutschen Bundestag unverzüglich zuverabschieden. Das Gesetz regelt den Zugang zu Gericht inUmweltangelegenheiten für anerkannte Umweltverbände. Es mussnovelliert werden, weil die Bundesrepublik Deutschlandvölkerrechtliche und europarechtliche Verpflichtungen nichtrechtskonform in deutsches Recht umgesetzt hat. "Auch fürinternationale Umweltvorschriften gilt: 'Pacta sunt servanda' -europarechtliche und völkerrechtliche Verpflichtungen müssen innationales Recht umgesetzt werden", sagte DNR-Präsident Kai Niebert.Aus Sicht der Verbände bleibe der vorliegende Gesetzentwurf immernoch hinter den europa- und völkerrechtlichen Anforderungen zurückund lasse damit weitere Klagen vor dem Europäischen Gerichtshoferwarten. Der Gesetzgebungsprozess müsse jetzt aber endlichabgeschlossen werden. Der Entwurf sei verhandelt, mit dem Bundesratwurden strittige Punkte geklärt. "Es wäre politisch undrechtsstaatlich ein verheerendes Signal, wenn im größtenEU-Mitgliedstaat Völkerrecht nur selektiv ernst genommen würde",sagte Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für Umwelt und NaturschutzDeutschland (BUND).Der Europäische Gerichtshof billige der Aarhus-Konvention alsverbindliche Grundlage europarechtlicher Umweltvorschriften einenhohen Stellenwert zu. Dies werde auch im jüngsten Urteil des EuGH vom8.11.2016 deutlich, welches in der Sache die Richtigkeit der von denUmweltverbänden im Gesetzgebungsverfahren eingebrachten Eingabenunterstreiche. "Die Entscheidung zeigt, dass effektiver RechtsschutzVerstöße gegen Umweltvorschriften wirksam verhindern und damit dasRisiko unwirksamer Genehmigungen und verlängerter Verfahrenreduzieren kann", so NABU-Präsident Olaf Tschimpke.Die derzeitige Rechtslage in der Anwendung vonVerbandsklagerechten im Umweltbereich ist von großer Unsicherheitgeprägt, die in unvollständig umgesetzten internationalen Regelungenbegründet ist. Diese Unsicherheit treffe alle gesellschaftlichenAkteure, also Umweltverbände genauso wie Vorhabenträger und dieWirtschaft. "Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags müssen schnellfür Rechtssicherheit und Rechtsklarheit sorgen, damit Umwelt- undNaturschutzverbände handlungsfähig bleiben", forderteDUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner.Pressekontakt:Florian Schöne, Deutscher Naturschutzring (DNR), Tel. 030-6781775-99Cornelia Nicklas, Deutsche Umwelthilfe (DUH), Tel. 030-2400867-18Magnus Wessel, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),Tel. 030-27586-495Till Hopf, Naturschutzbund Deutschland (NABU), Tel. 030-284984-1618DUH-PressestelleAndrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf,030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell