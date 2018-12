Gemeinsame Pressemeldung: 225 Gesundheitsterminals für Sachsen / Digitalisierung: Kooperation von DAK-Gesundheit, IKK classic, DeGIV GmbH und Sächsischem Sozialministerium

Dresden (ots) - Die Krankenkassen DAK-Gesundheit und IKK classicbringen die Digitalisierung des Gesundheitswesens voran: bis Ende2020 sollen in Sachsen 225 Gesundheitsterminals der DeGIV GmbHinstalliert werden. Dies wird unterstützt vom Staatsministerium fürSoziales und Verbraucherschutz. Staatsministerin Barbara Klepschüberreichte anlässlich der Inbetriebnahme des ersten Terminals denFörderbescheid an die DeGIV GmbH, dem unabhängigenBetreiberunternehmen dieser Infrastruktur mit Standort in Leipzig.Die Terminals bündeln wichtige digitale Services für alle Menschenund Versicherten und werden überwiegend in Apotheken stehen.Gefördert wird der Ausbau der digitalen Infrastruktur mit rund 2,9Millionen Euro von der Sächsischen Aufbaubank.Die Gesundheitsterminals bestehen aus einer Infosäule mit einemangefügtem großen Touchbildschirm, einem Lesegerät für dieVersichertenkarte und einem Belegdrucker. Versicherte derteilnehmenden Krankenkassen können daran unter anderem alle Belege,Bescheinigungen und andere Formulare einlesen, elektronischverschicken oder direkt ausfüllen, Fachärzte suchen, ein neues Fotofür ihre Versichertenkarte aufnehmen oder in direkten Kontakt mitihrer Kasse treten. Zusätzlich gibt es qualitätsgesicherteGesundheitsinformationen. Die Funktionen werden ständig erweitert."Die Gesundheitsterminals sind ein echter Mehrwert für dieVersicherten. So können beispielsweise dieArbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Terminanfragen oder Anträge direktan die Krankenkassen geschickt werden. Damit ist eine schnellere unddirekte Kommunikation möglich", sagte Staatsministerin Klepsch. "Wirwollen die Potenziale von eHealth und Telemedizin stärker nutzen. Siehelfen uns, die medizinische Versorgung in den kommenden Jahren aufhohem Niveau flächendeckend sicherzustellen. Die Digitalisierungträgt dazu bei, den Alltag vieler Patienten zu erleichtern undAbläufe im Gesundheitssystem zu verbessern", betont Klepsch weiter."Wir wollen den Menschen in Sachsen einen einfachen Zugang zu dendigitalen Services ihrer Krankenkasse bieten: Wer nach dem Arztbesuchin die Apotheke geht, kann gleich seine Krankmeldung verschicken",sagt Christine Enenkel, Leiterin der Landesvertretung derDAK-Gesundheit in Sachsen. "Die Terminals bieten eine Chance fürGegenden mit geringer Infrastruktur, Informationsaustausch mit derKasse ohne viel Aufwand und lange Wege zu erledigen. So hat dieDigitalisierung einen echten Nutzen für die Bevölkerung Sachsens.Durch die Kooperation mit der IKK classic erreichen wir besondersviele Menschen - gemeinsam haben wir die Möglichkeit, jede dritteApotheke des Freistaats mit einem Terminal auszustatten.""Mit den neuen Gesundheitsterminals erweitern wir die vielendigitalen Kommunikationswege, die wir unseren Kunden schon bieten umeinen weiteren ganz handfesten Nutzen", sagt Sven Hutt,Landesgeschäftsführer der IKK classic. "Damit machen wir Menschen dasLeben gerade in der Fläche leichter und tragen zudem den verändertenVerbrauchererwartungen Rechnung. Als bundesweite Kasse mit Hauptsitzin Dresden freut uns ganz besonders, dass gerade Sachsen mit dieseminnovativen Bürgerservice so tatkräftig vorangeht und den Anspruchauf digitale Exzellenz unterstreicht. Deshalb tragen wir gern zurflächendeckenden Präsenz der neuen Terminals bei."Die Geräte werden überwiegend in Apotheken, aber auch inmedizinischen Versorgungszentren, Krankenhäusern und zusätzlich ineinigen Servicezentren von DAK-Gesundheit und IKK classic stehen."Digitalisierung kann nur erfolgreich sein, wenn sie allen Menschenzugänglich ist. Technikanschaffung, Technikwissen und komplizierteBedienung sind Hürden. Deshalb gibt es das Gesundheitsterminal",versichert Dieter Rittinger, Geschäftsführer derBetreibergesellschaft DeGIV GmbH.Die Vorgaben des Datenschutzes werden bei den Gesundheitsterminalsstreng eingehalten. Alle Informationen werden ausschließlich übersichere Leitungen versendet und weder auf dem Gerät noch bei derDeGIV gespeichert. Die Authentifizierung am Terminal läuft über diepersönliche Versichertenkarte des Kunden. Noch stehen nicht alleStandorte fest. Interessierte Apotheken, Krankenhäuser und MVZskönnen sich ab dem 7. Januar 2019 um ein Terminal bewerbenwww.gesundheitsterminal.de.Pressekontakt:IKK classicMichael FörstermannPressesprecherLeiter Stab Unternehmenskommunikation(0351) 4292 105511michael.foerstermann@ikk-classic.deDAK-GesundheitStefan PoetigPressesprecher Sachsen(030) 981 941 6 1127stefan.poetig@dak.deDeGIV GmbHBritta KranenKommunikation(02842) 93 299 20britta.kranen@degiv-digidesk.deOriginal-Content von: IKK classic, übermittelt durch news aktuell