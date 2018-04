Gemeinsame Presseinformation von ZDF und WDR: Astro-Mainzel, Maus und Elefant reisen zur ISS ins All

Köln (ots) -Wenn sich Astronaut Alexander Gerst in wenigen Wochen zum zweiten Malauf den Weg ins Weltall macht, wird er ein paar ganz besonderePassagiere mit an Bord haben: Maus, Elefant und das Mainzelmännchen"Astro-Mainzel". Die beiden Helden des ARD-Kinderfernsehens und ihrmutiger Freund aus dem ZDF-Vorabendprogramm begleiten Alexander Gerstbei seiner Mission "Horizons". Für die Maus ist es bereits der dritteFlug ins All. Für den kleinen blauen Elefanten und den Astro-Mainzel,eine Sonderedition des Mainzelmännchens Conni, wird es die ersteWeltraummission sein.Der WDR, das ZDF und das Kinderfernsehen von ARD und ZDF widmen demThema Raumfahrt in den nächsten Wochen und Monaten mehrere Sendungenim Programm.Los geht es bereits am 15. April mit einer Sachgeschichte in der"Sendung mit der Maus", zu sehen im Ersten und bei KiKA. Thema derWDR-Produktion: Wie kommen Maus und Elefant zu ihrem Weltraumanzug?Im Laufe des Jahres werden sechs weitere Sachgeschichten folgen - undes werden exklusive Aufnahmen aus dem All zu sehen sein. Ein weiteresHighlight sind die Maus-Experimente, die Alexander Gerst für die Fansder Sendung an Bord der ISS durchführen wird. Auch die Vorschulreihe"Die Sendung mit dem Elefanten" wird die jungen Zuschauer an Bord derISS mitnehmen.Die Übergabe des Astro-Mainzel durch "PUR+"-Moderator Eric Mayer anAlexander Gerst ist Thema der Sendung "PUR+ - Mission Weltall" amSamstag, 2. Juni 2018 im ZDF und bei KiKA. Dabei beantwortet derAstronaut Eric Mayer spannende Fragen rund um das Thema Raumfahrt.Für "Terra X" begleitete ein ZDF-Filmteam Alexander Gerst bei seinenVorbereitungen für die Mission "Horizons". Der erste Film der "TerraX"-Reihe, "Aufbruch ins All - mit Alexander Gerst", der die Erde zumThema hat, ist am Sonntag, 3. Juni 2018 im ZDF zu sehen. Er istAuftakt einer Trilogie mit Alexander Gerst, die Ende des Jahres mitDokumentationen über den Mond und den Mars ihre Fortsetzung findet.Die drei "Terra X"-Dokumentationen werden auf http://terra-x.zdf.de,in der ZDFmediathek und den Social-Media-Kanälen umfangreichbegleitet: https://bit.ly/2Gwdzok.Auch die WDR-Wissenschaftsmagazin "Quarks" wird am 5. Juni 2018 überdie Mission von Alexander Gerst berichten. Im Trainingszentrum dereuropäischen Weltraumagentur zeigt Gerst demWissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, wie er sich auf seine neueMission vorbereitet - und welcher beeindruckende technische Aufwanddas Leben auf der ISS überhaupt erst ermöglicht.Pressekontakt:WDR Presse und InformationSvenja SiegertTelefon: 0221 220 7121Email: svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell