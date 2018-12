Gemeinsame Presseerklärung von KfW und BMI / Drei Monate Baukindergeld: Anträge von fast 48.000 Familien in Deutschland eingegangen

Frankfurt (ots) -- Rund 1 Mrd. EUR Fördervolumen- Ungebrochen starke Nachfrage- Fast 83.000 Kinder im neuen Zuhause47.741 Familien in Deutschland haben in den ersten drei Monatenseit Programmstart das Baukindergeld beantragt. Das Baukindergeld isteine Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat,um den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mitKindern zu unterstützen. Seit dem 18. September 2018 können Familienin Deutschland das Baukindergeld zur Bildung von Wohneigentum und zurAltersvorsorge bei der KfW Bankengruppe online beantragen. Diemeisten Anträge kommen aus Nordrhein-Westfalen (10.728), gefolgt vonBaden-Württemberg (6.407) und Niedersachsen (6.039). Insgesamt istbisher rund 1 Mrd. EUR für die Antragsteller reserviert.Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte: "Ich freue mich, dassdas Baukindergeld so gut gestartet ist. Es senkt die individuelleFinanzierungsbelastung und ermöglicht vielen Familien den Schritt indas Wohneigentum. Auch als Absicherung im Alter."Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe: "Dieungebrochen hohe Nachfrage nach dem Baukindergeld zeigt, dass dasZuschussprogramm von den Familien in Deutschland gut angenommen wirdund den Nerv der Zeit trifft. Es freut uns sehr, dass bereits fast48.000 Familien in Deutschland mithilfe des Baukindergeldes in dieeigenen vier Wände ziehen konnten. Wir haben die Antragstellung zügigermöglicht, damit das Programm 2018 starten konnte."Bereits in der ersten Woche nach Produktstart waren bei der KfWmehr als 9.500 Anträge eingegangen. Durchschnittlich werden jedeWoche knapp 3.000 neue Anträge gestellt.Insgesamt sind es 82.865 Kinder, die mithilfe des Baukindergeldsein neues Zuhause bekommen haben. Die meisten Familien, die einenAntrag gestellt haben, haben ein oder zwei Kinder.Pro Jahr erhält eine Familie 1.200 EUR je Kind. Das Baukindergeldwird zehn Jahre lang gezahlt, sodass Familien mit einem Kindinsgesamt 12.000 EUR, Familien mit zwei Kindern 24.000 EUR usw.erhalten. Die Zielgruppe sind Familien, die zwischen dem 01.01.2018und dem 31.12.2020 ihren Kaufvertrag unterzeichnet bzw. dieBaugenehmigung erhalten haben. Die Anträge bei der KfW können -spätestens drei Monate nach Einzug in die geförderte Immobilie -einfach online über das KfW-Zuschussportal gestellt werden.Weitere Informationen finden Sie auf www.bmi.bund.de undwww.kfw.de/baukindergeld.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Alia BegishevaTel. +49 (0)69 7431 4126, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Alia.Begisheva@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell