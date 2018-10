Gemeinsame Presseerklärung von BMWi, KfW und KfW Capital / Neue Beteiligungstochter KfW Capital: Wagniskapitalfinanzierung in Deutschland wird gestärkt

Weitere Suchergebnisse zu "BMW Vz":

Frankfurt am Main (ots) -- Gemeinsame Initiative von BMWi, BMF und KfW zum Ausbau desVenture Capital (VC)- und Venture Debt (VD)-Marktes inDeutschland- KfW Capital verdoppelt mit Unterstützung des ERP-Sondervermögensdas Investitionsvolumen in VC- und VD-Fonds auf 200 Mio. EURp.a.- Ziel: Verbesserter Zugang zu Kapital für junge innovative undschnell wachsende Technologieunternehmen- Dr. Jörg Goschin und Alexander Thees sind Geschäftsführer - vonKfW Capital- Operativer Start: 15.10.2018KfW Capital, die neue Beteiligungstochter der KfW Bankengruppe,ist gegründet und startet ihr operatives Geschäft am Montag, den15.10.2018. Das gaben heute der Bundesminister für Wirtschaft undEnergie Peter Altmaier, und Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitgliedder KfW Bankengruppe, in Berlin bekannt. Ziel der neuenBeteiligungstochter mit Sitz in Frankfurt am Main ist es, die VC- undVD-Fondslandschaft in Deutschland und Europa zu stärken, um denZugang zu Kapital für junge innovative, schnell wachsendeTechnologieunternehmen in Deutschland in der Startup- undWachstumsphase zu verbessern. Mit Unterstützung desERP-Sondervermögens (ERP-SV) wird das bisherige Investitionsvolumender KfW in VC- und VD-Fonds zunächst bis zum Jahr 2020 aufdurchschnittlich 200 Mio. EUR p.a. gesteigert. Die neueBeteiligungsgesellschaft baut dabei auf die professionelle Vorarbeitder KfW und des Bundeswirtschaftsministeriums auf. Seit 2015 - demStart des Programms "ERP-Venture Capital - Fondsinvestment" hat sichdie KfW mit einem Volumen von 265 Mio. EUR an 18 Venture CapitalFonds beteiligt und gemeinsam mit dem BMWi im Jahr 2016 coparion, dengroßen Co-Investitionsfonds, gegründet. Neben diesenFondsbeteiligungen wird KfW Capital auch die bestehendenBeteiligungen der KfW an den drei Generationen des HighTech-Gründerfonds übernehmen.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: "Wir wollen mehrGründerinnen und Gründer in Deutschland. Im internationalen Vergleichhaben wir im Bereich Wagniskapitalfinanzierung aber noch einengewissen Nachholbedarf. Deshalb setzen wir mit der Gründung von KfWCapital hier ein wichtiges und deutliches Zeichen. Mit dieser neuenBeteiligungsgesellschaft werden die Expertise der KfW im BereichGründerförderung und die finanziellen Ressourcen gebündelt. Soentsteht mit Unterstützung des vom Bundeswirtschaftsministeriumverwalteten ERP-Sondervermögens ein schlagkräftiger Akteur, der demdeutschen Wagniskapitalmarkt wichtige Impulse gibt."Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen:"Wagniskapital ist von erheblicher Bedeutung für die Gründung und dasWachstum von jungen innovativen Unternehmen. In den letzten Jahrenhat sich der deutsche Venture Capital-Markt - auch dank derzahlreichen Maßnahmen der Bundesregierung - weiterentwickelt. Mit derneuen Tochtergesellschaft KfW Capital wird die KfW ihrBeteiligungsgeschäft marktnäher durchführen und weiter ausbauenkönnen. Dies trägt wesentlich dazu bei, dass der Venture Capital undVenture Debt Markt nachhaltig gestärkt wird."Dr. Ingrid Hengster, Mitglied im Vorstand der KfW Bankengruppe:"KfW Capital wird das Ökosystem der Wachstumsfinanzierung inDeutschland durch ihre eigenständige Struktur und das dezidierteMandat deutlich stärken. Mit unserem Engagement wollen wir auchprivates Kapital hebeln, um insgesamt ein besseres Angebot an VentureCapital für die volkswirtschaftlich so bedeutsame Gruppe der jungeninnovativen und schnell wachsenden Technologieunternehmen zu bieten.Dabei setzen wir auf die vielseitige Expertise und Erfahrung unsereshervorragenden Führungsduos und des Spezialisten-Teams."Geleitet wird die Gesellschaft von zwei Geschäftsführern. Der einekommt aus dem Markt, der andere aus der KfW: Dr. Jörg Goschin undAlexander Thees haben bereits den Aufbau des rd. 25-köpfigen Teams,die Organisationsstruktur und die Implementierung der wichtigstenProzesse abgeschlossen, so dass die operative Tätigkeit am 15.10.2018starten wird. Dr. Jörg Goschin ist selbst Gründer und erfahrenerInvestment Professional, der über tiefe Marktkenntnis, breitesfachliches Know-how und ein dichtes Netzwerk im Venture Capital-Marktverfügt. Frühere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren Metzler,The Boston Consulting Group, BNP Paribas, Cerberus, Blackstone undALSTIN. Alexander Thees arbeitet seit 1996 in verschiedenen, seit2002 leitenden Positionen in der KfW Bankengruppe. Er verfügt übergeschäftspolitische und operative Erfahrung mitMittelstandsfinanzierungs- sowie strukturiertenFinanzierungsaktivitäten.Im Rahmen des Programms "ERP-VC-Fondsfinanzierung" beteiligt sichKfW Capital mit max. 19,99 % und max. 25 Mio. EUR an deutschen undeuropäischen VC- und VD-Fonds. Diese müssen, das ist Voraussetzungder Investitionsentscheidung von KfW Capital, mindestens den von ihreingebrachten Betrag in deutsche Technologieunternehmen investieren.KfW Capital wird branchenübergreifend investieren - in Folgefondserfahrener Fondsmanagementgesellschaften, aber auch in sogenannteFirst-Time-Fonds, um so den Markt insgesamt zu beleben. Die KfWüberträgt ihre bisherigen ERP-VC-Fondsinvestments auf KfW Capital,ebenso wie die Beteiligungen an den High-Tech-Gründerfonds I, II undIII sowie am Co-Investitionsfonds coparion.Der Gründung der Tochter und Ausweitung des Beteiligungsgeschäftsliegt die Idee zu Grunde, den Markt für Wagniskapitalfinanzierungenals Wachstumstreiber für die deutsche Wirtschaft substantiellweiterzuentwickeln. Ausgangspunkt war ein Beschluss des DeutschenBundestags im März vergangenen Jahres, der KfW, dem BMWi und dem BMFeinen entsprechenden Auftrag gab. In der Folge fasste derVerwaltungsrat der KfW im Juni vergangenen Jahres einen Beschluss zurUmsetzung der Gründung einer Beteiligungstochter. Derzeit besteht imSegment der Wachstumsfinanzierungen eine Angebotslücke von 500 Mio.EUR bis 600 Mio. Hinweis: Weitere Informationen über KfW Capital finden Sie unterwww.kfw-capital.deAußerdem finden Sie aufwww.kfw.de/stories/dossier-kfw-capital.html ab heute ein Dossier "KfWCapital" mit Interviews von Bundesminister Peter Altmaier (BMWi) undDr. Hengster (zuständiger Vorstand KfW Bankengruppe), einemDoppelinterview mit den Geschäftsführern Dr. Jörg Goschin undAlexander Thees sowie einige best practice-Beispiele.