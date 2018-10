Gemeinsame Presseerklärung der Umweltverbände/ Großdemonstration am 6. Oktober für den Erhalt des Hambacher Waldes: Deutlich mehr als 20.000 Teilnehmende erwartet

Köln (ots) - Deutlich mehr als 20.000 Teilnehmende erwarten dieOrganisatoren bei der Großdemonstration am Samstag, dem 6. Oktober,am Hambacher Wald. Aufgrund des überwältigenden Zuspruchs wird derursprünglich geplante Demonstrationszug nun als zentraleProtestveranstaltung ab 12:00 Uhr auf einer Fläche nahe der Waldkantestattfinden, erklärten die Organisatoren.Die Veranstalter der Großdemonstration, Initiative Buirer fürBuir, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),Campact, Greenpeace und die NaturFreunde Deutschlands, fordern vomEnergiekonzern RWE, auf die geplante Rodung des Hambacher Waldes zuverzichten. Damit lege RWE die Axt an die Arbeit der Kohlekommissionder Bundesregierung, die derzeit über den Kohleausstieg verhandelt,kritisiert das Bündnis.Auch bekannte Künstler unterstützen die Großdemonstration amkommenden Samstag. So werden unter anderem die Pop-Rock-BandRevolverheld, der Kölner Musiker Eddi Hüneke - Gründer der Wise-Guys- und aus Berlin die Singer-Songwriter Die Höchste Eisenbahn auf derKundgebung am Hambacher Wald spielen."Den Hambacher Wald retten, den Kohleausstieg durchsetzen - daswollen wir mit dem großen, bunten und friedlichen Protest erreichen",erklären die Organisatoren.Der Protest gegen die Abholzung des 12.000 Jahre alten Waldstückswird immer breiter. Mehr als 775.000 Menschen unterstützen bereitsden Online-Appell "Hambacher Wald: Retten statt roden", in dem dieBundesregierung und die NRW-Landesregierung aufgefordert werden, sichfür den Erhalt des Hambacher Waldes einzusetzen.Großdemonstration: Wald retten - Kohle stoppen! 6. Oktober 2018,12 Uhr Bahnhof Buir, Hambacher WaldWeitere Informationen: www.stop-kohle.deZITATEAndreas Büttgen, Sprecher der Initiative Buirer für Buir: "RWE unddas Land NRW haben nicht nur dem Hambacher Wald und damit meinerHeimat massiven Schaden zugefügt, sondern auch den Menschen, die hierleben. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam ein starkes Signalan Konzern und Landesregierung geben: Der Hambacher Wald ist einSymbol der Einheit und der Zukunft - für uns vor Ort und weit darüberhinaus. Wir vertrauen auf den Wandel. Wir gestalten den Wandel."Dirk Jansen, Geschäftsleiter des BUND NRW: "RWE hat wegen der beimOberverwaltungsgericht Münster anhängigen BUND-Klage noch kein Rechtzu roden. Trotzdem schafft der Konzern im Hambacher Wald tagtäglichFakten, indem er Schneisen schlägt, Waldwege zu Trassen für schweresRäumgerät erweitert und kahlschlagartige Lichtungen holzt. Das sindklare Verstöße gegen die gerichtliche Stillhalteerklärung. DieLandesregierung macht sich dabei zum Büttel von RWE und untergräbtden Rechtsstaat, das stößt bei immer mehr Menschen auf großesUnverständnis."Sweelin Heuss, Geschäftsführerin und Sprecherin von Greenpeace:"Das Fraunhofer Institut hat errechnet, dass Deutschland bis 2030vollständig und versorgungssicher aus der Kohle aussteigen kann undder Hambacher Wald nicht gerodet werden muss. Rechtsgutachtenbestätigen, dass dieses sogar unzulässig ist. RWE torpediert diesenwichtigen demokratischen Prozess und Hunderttausende wollen sich dasnicht länger gefallen lassen. Es ist an der Zeit fürMinisterpräsident Laschet, RWE im Hambacher Forst zu stoppen. DieLösung für einen gesamtdeutschen Kohleausstieg liegt bei derKohlekommission."Christoph Bautz, Geschäftsführender Vorstand von Campact: "WasGorleben für die Anti-Atom-Bewegung war, wird der Hambacher Wald fürdie Anti-Kohle-Bewegung sein. RWE hat die Mitte der Gesellschaftgegen sich aufgebracht - und wird erneut verlieren. Viele TausendeMenschen lassen am 6. Oktober die größte Demonstration gegen dieKohle entstehen, die das Rheinische Revier bisher gesehen hat.Gemeinsam verteidigen wir den Wald und unser Weltklima."Uwe Hiksch, Bundesvorstand der NaturFreunde Deutschlands undAnmelder der Großaktion: "Die Resonanz auf unseren Aufruf für denProtest am 6.10. ist überwältigend. Wir erwarten mehr als 50 Busse,viele Tausende Teilnehmer, die mit der Bahn anreisen und Unzähligeaus der Region. Unser bunter und friedlicher Protest wird deutlichmachen: Der Hambacher Wald muss bleiben. Gemeinsam werden wir RWE dierote Karte zeigen und für einen Kurswechsel in der Kohlepolitikdemonstrieren."Pressekontakte:BUND: Dirk Jansen, BUND NRW, Mobil: 0172-2929733, E-Mail:dirk.jansen@bund.netCampact: Olga Perov, Mobil: 0151-52582390, E-Mail:perov@campact.deGreenpeace: Cornelia Deppe-Burghardt, Mobil: 0151-14533087,E-Mail: cornelia.deppe-burghardt@greenpeace.deNaturFreunde: Samuel Lehmberg, Tel.: 030-29773265, E-Mail:presse@naturfreunde.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell