Gemeinsame Presseerklärung KfW und CrowdDesk - KfW und Frankfurter FinTech CrowdDesk starten Pilotpartnerschaft für kommunales Crowdlending in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) -- KfW unterstützt Plattform als ideeller Sponsor- Alternative Form der Kommunalfinanzierung diversifiziertGläubigerstruktur und ermöglicht Bürgerbeteiligung- Ab 11. Juli 2018 Start der Partnerschaft aufwww.leihdeinerstadtgeld.deDie KfW Bankengruppe unterstützt als ideeller Sponsor neue Wege inder Kommunalfinanzierung: Die Crowdlending-PlattformLeihDeinerStadtGeld, die von der CrowdDesk GmbH betrieben wird,bringt Kommunen und Bürger/ Unternehmen zur Finanzierung kommunalerInfrastrukturprojekte zusammen. Grundidee dabei: finanzielleRessourcen von einer Vielzahl von Unterstützern werden gesammelt, umProjekte zu finanzieren. Beim Crowdlending erfolgt die Weitergabe inKreditform.Ab 11. Juli 2018 startet die Partnerschaft auf der Website vonLeihDeinerStadtGeld (www.leihdeinerstadtgeld.de). Kommunen könnendort ihre Finanzierungsvorhaben im Rahmen von Projektkampagnenpräsentieren. Neben einem ausführlichen Profil des zu finanzierendenProjektes, werden Kreditkonditionen sowie Hintergrundinformationenund regelmäßige Neuig-keiten veröffentlicht. Bürger und Unternehmenkönnen auf der Plattform in einem geschützten Bereich ihreInvestition zur Finanzierung des Projektes tätigen.In der zweijährigen Pilotphase setzt die KfW ihr Netzwerk ein, umbei der Suche nach Pilotkommunen zu unterstützen, die ein kommunalesInfrastrukturvorhaben (zum Beispiel Bau einer Kita) über diePlattform LeihDeinerStadtGeld finanzieren möchten. Ziel derPilotpartnerschaft ist es, die Finanzierungsmöglichkeit Crowdlendingfür Kommunen in Deutschland bekannter zu machen und Erfahrungen mitdieser alternativen Form der Kommunalfinanzierung zu sammeln."Crowdlending für Kommunen kann aus Sicht der KfW ein sinnvolles,ergänzendes Instrument für Städte und Gemeinden zur Finanzierungöffentlicher Infrastrukturvorhaben sein. Es diversifiziert derenGläubigerstruktur und stellt gleichzeitig eine neue Form derBürgerbeteiligung dar. Die Bürger erhalten die Möglichkeit zursinnstiftenden Investition vor Ort und eine alternative,festverzinsliche Geldanlage. Gemeinsam mit der CrowdDesk GmbH, deninteressierten Kommunen und Bürgern wollen wir dieses innovativeFinanzierungsinstrument in einer zweijährigen Pilotpartnerschafterproben", sagt Dr. Ingrid Hengster, KfW-Vorstandsmitglied und u.a.für die Kommunalfinanzierung der Förderbank verantwortlich."Schwarmfinanzierungen haben sich in den vergangenen Jahren zueiner wichtigen Finanzierungsquelle für kleine und mittelständischeUnternehmen entwickelt. Die Kooperation zwischen CrowdDesk und KfWsoll dabei helfen, Crowdlending auch zu einem festen Bestandteil desFinanzierungsbaukastens eines jeden Kämmerers zu machen", erklärtJohannes Laub, Mitgründer und Geschäftsführer von CrowdDesk.Über LeihDeinerStadtGeldDie Bürgerkreditplattform LeihDeinerStadtGeld.de wurde im Jahr2011 als weltweit erste Crowdlending-Plattform für Kommunen von dergleichnamigen LeihDeinerStadtGeld GmbH entwickelt. Die Gesellschaftwurde 2015 in CrowdDesk GmbH umbenannt und hat ihren Sitz inFrankfurt am Main. LeihDeinerStadtGeld ist heute eine Plattformmarkeder CrowdDesk GmbH. Die CrowdDesk GmbH fokussiert sich alstechnischer Finanzdienstleister und Finanzanlagenvermittler auf dieRealisierung bürgernaher Projektfinanzierungen und ist Spezialist inder Beratung, Vermarktung, Abwicklung und Administration vonSchwarmfinanzierungen.Ansprechpartner Presse:Doan TranTelefon: +49 (0)69 2547 413 0presse@crowddesk.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Sonja HöpfnerTel. +49 (0)69 7431 4306, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw.deAnsprechpartner CrowdDesk:Doan TranTelefon: +49 (0)69 2547 413 0presse@crowddesk.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell