Gemeinsame Presseerklärung Innung SHK Berlin, Schornsteinfeger-Innung in Berlin und GASAG Klimaschutzpartner des Handwerks

Berlin (ots) - Die Berliner SHK- und Schornsteinfeger Innungen sowie die GASAGsehen sich in der Verantwortung, einen aktiven Beitrag zum nachhaltigenKlimaschutz zu leisten und werden dafür ihr gesamtes Netzwerk einbeziehen. Diedrei Institutionen aus der Energiebranche reden nicht nur vom Klimaschutz,sondern handeln auch. Am 21. Februar 2020 unterzeichneten sie daher anlässlichder internationalen Baufachmesse Bautec eine Kooperationsvereinbarung.Die Innung SHK Berlin, die Schornsteinfeger-Innung und der EnergiedienstleisterGASAG wollen Vorbild sein und in den drei Sektoren Wärmemarkt, Stromversorgungund Mobilität den CO2-Fußabdruck der Innungsbetriebe reduzieren. DieUnterzeichner leisten damit einen aktiven Beitrag zur Klimaschutzpolitik desLandes Berlin.Die Klimaschutzpartnerschaft ist ein Angebot an die Betriebe der SHK- undSchornsteinfeger-Innungen, ihre eigenen innerbetrieblichen Energiebilanzeneinschließlich der Firmenmobilität zu optimieren. Dazu stellt die GASAGEnergieberater zur Verfügung, die die Betriebe besuchen und gemeinsam Lösungenerarbeiten. Gleichzeitig werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derBetriebe in ihren Kommunikationskompetenzen geschult, ihre eigenen Kundinnen undKunden bei energieeffizienten Sanierungsentscheidungen individuell undentsprechend der Erfordernisse des Wärmemarktes zu beraten. Jeder Betrieb, dersich hier engagiert, kann dafür Ökostrom zu einem verbilligten Innungstarif derGASAG erhalten.Andreas Schuh, Obermeister Innung SHK Berlin: "Unsere Installateure sind sehrerfahren in der Beratung von Kunden bei der energetischen Sanierung ihrerGebäudetechnik. Wir sind uns unserer Multiplikatorenrolle bewusst und habenbereits große Erfolge bei der Energieeinsparung und CO2-Reduktion erzielt. Wirsind stolz, nun auch im gewerkeübergreifenden Netzwerk mit Anreizen für unsereBetriebe unserer Vorbildrolle als Umwelthandwerk noch mehr gerecht zu werden."Norbert Skrobek, Obermeister Schornsteinfeger-Innung in Berlin: "Seit derEinführung der Umweltschutzmessungen nach der erstenBundes-Immissionsschutzverordnung in den 1970er Jahren und der Einbindung in denVollzug der Energiesparverordnung ab dem Jahr 2002 leistet das BerlinerSchornsteinfegerhandwerk als neutraler Ansprechpartner für die Bürgerinnen undBürger einen wichtigen Beitrag in Sachen CO2 - und Energieeinsparung, Umwelt-und Klimaschutz. Daher ist es für uns selbstverständlich, mit gutem Beispielvoranzugehen und andere zu motivieren CO2 einzusparen."Matthias Trunk, GASAG-Vorstandsmitglied: "Mit der Kooperation zwischenSHK-Innung, Schornsteinfeger-Innung und uns bauen wir eine schlagkräftigePartnerschaft auf für den Klimaschutz in Berlin. Gerade wenn es um dieCO2-Reduzierung in Bestandsimmobilien geht, sind die Innungsbetriebe diezentralen Akteure. Bei ihrer Aufgabe unterstützen wir sehr gerne mit Know-howund attraktiven Angeboten."Und so begründen die Klimaschutzpartner ihre Zusammenarbeit: DieKlimaschutzziele der Stadt Berlin sind uns eine Verpflichtung und wir sehenMöglichkeiten, aktiv unseren Beitrag zu leisten. Klimaschutzpolitik kann nurganzheitlich betrieben werden. Daher ist es zentral, im Netzwerk zu agieren, umaus unterschiedlichen Perspektiven Konzepte zu entwickeln.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerinUrsula Luchner, Pressesprecherin GASAG-GruppeTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65809/4528395OTS: GASAG AGOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell