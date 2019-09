Gemeinsame Presseerklärung mit BMI: Ein Jahr Baukindergeld - Anträge von 135.000 Familien in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) -- 2,8 Mrd. EUR Fördervolumen- Zielgruppe junge Familien mit niedrigen Einkommen erreichtRund 135.000 Familien in Deutschland haben innerhalb eines Jahresseit der Einführung des Baukindergeldes Förderanträge gestellt. Damitwurden den Antragstellern innerhalb der kurzen Programmlaufzeitbereits Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 2,8 Mrd. EUR gewährt.Für die gesamte Laufzeit stehen 9,9 Mrd. EUR für das Baukindergeldzur Verfügung.Bundesinnenminister Horst Seehofer: "Nach einem JahrProgrammlaufzeit und 135.000 Förderanträgen ist klar: DasBaukindergeld ist ein echter Renner. Wir haben damit schon TausendenFamilien den Erwerb der eigenen vier Wände erleichtert. Und mehr noch- mit dem Baukindergeld entlasten wir den Mietwohnungsmarkt inDeutschland und schaffen für die Familien langfristig eine solideAltersvorsorge. Das Baukindergeld ist damit einer der zentralenPfeiler der Wohnungspolitik dieser Bundesregierung."Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe Dr. Ingrid Hengster: "Wirfreuen uns, dass das Baukindergeld die gewünschten Zielgruppenerreicht. Insbesondere junge Familien mit kleinen Kindern werden beider Schaffung von Wohneigentum unterstützt. Das ist ein großerErfolg."Die Bilanz der Förderung nach einem Jahr kann sich sehen lassen:Das Ziel, vor allem junge Familien mit kleineren und mittlerenEinkommen mit dem Baukindergeld zu unterstützen, wird erreicht: 35Prozent der Familien haben Kinder bis zu zwei Jahren, 65 Prozenthaben Kinder bis zu 6 Jahren. 70 Prozent der Antragsteller sindzwischen 25 und 40 Jahre alt. Mehr als 80 Prozent der gefördertenFamilien haben ein oder zwei Kinder, rund 60 Prozent ein zuversteuerndes Haushaltseinkommen in Höhe von bis zu 40.000 Euro.Die meisten Anträge kommen aus Nordrhein-Westfalen (29.728),gefolgt von Baden-Württemberg (18.072), Bayern (17.974) undNiedersachsen (16.569).Räumlich verteilen sich die Anträge wie folgt:Kreisfreie Großstädte: 16 ProzentStädtische Kreise: 44 ProzentLändliche Kreise mit Verdichtungsansätzen: 21 ProzentDünn besiedelte ländliche Kreise: 19 ProzentSeit Jahresbeginn wurde Baukindergeld zu 24 Prozent fürNeubauvorhaben und zu 76 Prozent für den Kauf von Bestandsimmobilienbeantragt. Die Neubauquote hat sich mit den zunehmendenBaufertigstellungen in 2019 erhöht und entspricht demMarktdurchschnitt beim Erwerb von Wohneigentum.Das Baukindergeld ist eine Förderung des Bundesministeriums desInnern, für Bau und Heimat, um den Bau oder Kauf von selbstgenutztemWohneigentum für Familien mit Kindern in Deutschland zu unterstützen.Ziel ist es vor allem, die im europäischen Vergleich sehr niedrigeWohneigentumsquote von jungen Familien in Deutschland zu erhöhen.Seit dem 18. September 2018 kann das Baukindergeld bei der KfWBankengruppe online beantragt werden.Pro Jahr erhält eine Familie 1.200 EUR je Kind. Das Baukindergeldwird zehn Jahre lang gezahlt, sodass Familien mit einem Kindinsgesamt 12.000 EUR, Familien mit zwei Kindern 24.000 EUR usw.erhalten. Einen Antrag auf Baukindergeld können Familien stellen, diezwischen dem 01. Januar 2018 und dem 31. Dezember 2020 ihrenKaufvertrag unterzeichnet bzw. eine Baugenehmigung erhalten haben.Die Anträge werden bei der KfW - immer nach Einzug innerhalb vonsechs Monaten in die geförderte Immobilie - online über dasKfW-Zuschussportal gestellt.Weitere Informationen finden Sie auf www.bmi.bund.de undwww.kfw.de/baukindergeld.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Alia BegishevaTel. +49 (0)69 7431 4126, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Alia.Begisheva@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell