Gemeinsame Presseerklärung: 1 Jahr Gründerplattform: Vor einem Jahr gestartet, heute als digitales Gründungstool etabliert bei über 500.000 Gründungsinteressierten

Berlin, Frankfurt am Main (ots) - Durchgängig digital gründen mitregionalem Netzwerk - das zeichnet die vom Bundesministerium fürWirtschaft und Energie sowie der KfW initiierte Gründerplattform aus.Das kostenfreie Angebot trifft genau den Bedarf derGründungswilligen. Dies belegen die stark wachsenden Besuchs- undNutzerzahlen sowie die zahlreichen Gründungen, die die Nutzerinnenund Nutzer mit Hilfe der Gründerplattform realisieren.Mehr als eine halbe Million Menschen haben die Gründerplattformseit Start besucht. Eine digitale Plattform organisiert denGründungsprozess - diesen Nutzen schätzen die über 30.000registrierten Gründerinnen und Gründer sehr. Es geht von derIdeenfindung über die Geschäftsmodell- und Businessplanentwicklungbis hin zur konkreten Finanzierungsanfrage.Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie: "DieGründerplattform ist ein wichtiger Baustein der von mir gemeinsam mitden Wirtschaftsverbänden gestarteten Gründungsoffensive "GO!". Siebegleitet Gründungswillige umfassend und digital auf ihrem Weg in dieSelbständigkeit. Menschen, die sich selbständig machen, stärken mitihren Ideen, Produkten und Dienstleistungen unsere SozialeMarktwirtschaft. Sie verdienen unsere Wertschätzung."Die Gründerplattform bietet für alle Branchen - vom klassischenHandwerk bis zur spezialisierten, digitalisierten DienstleistungTipps, Tools und Beratung für jedermann und für jedes Alter. "Wirbrauchen mehr Gründerinnen und Gründer, die mit Mut zurSelbständigkeit und ihrer Begeisterung die Innovationsfähigkeit derdeutschen Wirtschaft stärken. Mit unserem Engagement bei derGründerplattform gehen wir mit der KfW neue Wege und denken Förderungneu", sagt Dr. Ingrid Hengster, Mitglied des Vorstandes der KfW.Die Unterstützung für die Gründerplattform aus den Reihen derdeutschen Gründungsförderer ist breit. Schon über 500 Partner zähltdie Plattform. Darunter sind alle Förderbanken und Bürgschaftsbankender Länder, mehr als 50 Prozent aller Kammern, jeweils deutlich über100 Sparkassen und Volksbanken sowie etliche private Banken undregionale Wirtschaftsförderer.Über die Gründerplattform www.gruenderplattform.deDas Bundeswirtschaftsministerium und die KfW begleiten diePlattform konzeptionell und binden wichtige Partner im Umfeld derGründungsunterstützung ein. Die inhaltliche und technischeEntwicklung sowie den Betrieb übernimmt die BusinessPilot GmbH. DiePlattform lebt von der Kooperation und engen Zusammenarbeit dieserdrei Partner. Sie eint das Ziel, Gründen in Deutschland einfacher zumachen und dadurch mehr Menschen zu diesem Schritt zu ermutigen. FürNutzerinnen und Nutzer verkürzt die vernetzte digitale Infrastrukturdie Wege: Nach Eingabe der Postleitzahl finden sie zum Beispielsofort passende Bank- oder Förderinstitute in ihrer Nähe. Sie könnendirekt mit den Partnern interagieren und ihr Gründungsvorhabenfrühzeitig prüfen lassen. Die Plattform möchte zum Gründen motivierenund zeigt viele Mut machende Beispiele: In Videos beschreibenerfolgreiche Gründerinnen und Gründer, wie sie den Start geschaffthaben.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Tel. +49 (0)69 7431 4400, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.deBundesministerium für Wirtschaft und EnergieScharnhorststraße 34-3710115 Berlinwww.bmwi.dePressestelle+49 30 18615 6121 und 6131+49 30 18615 7020pressestelle@bmwi.bund.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell