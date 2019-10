Gemeinsame Presse-Information von Berenberg und Donner & Reuschel: Donner & Reuschel kauft Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern von Berenberg

Hamburg (ots) - Das Bankhaus Donner & Reuschel kauft das Geschäftmit unabhängigen Vermögensverwaltern von Berenberg. Berenberg betreutderzeit etwa 160 unabhängige Vermögensverwalter mit einem Volumen vonrd. acht Mrd. Euro. Wie beide Hamburger Bankhäuser mitteilen, wurdeder Kaufvertrag heute unterzeichnet. Der Übergang des Geschäftsfeldessteht unter dem Vorbehalt u.a. der Aufsichtsbehörden und soll Anfang2020 erfolgen. Über den Kaufpreis vereinbarten beide SeitenStillschweigen.Die Privatbank Berenberg fungiert in diesem Geschäftsfeld alsDepotbank für die Kunden der unabhängigen Vermögensverwalter, d.h.sie führt Konten und Depots, wickelt den Börsenhandel ab undunterstützt die Vermögensverwalter im Tagesgeschäft. Darüber hinausist Berenberg als Verwahrstelle für die Fonds der unabhängigenVermögensverwalter bei fünf Kapitalverwaltungsgesellschaften tätig.Sie begleitet die Anbieter beim Auflegen von Fonds, unterstützt beiMarketing und Vertrieb und wickelt den Börsenhandel ab.Das Geschäftsfeld Vermögensverwalter Office umfasst bei Berenberg32 hoch spezialisierte Mitarbeiter an den Standorten Hamburg (23),Luxemburg (6), München (2) und Frankfurt (1). Sie alle werden einAngebot von Donner & Reuschel erhalten, ihre Tätigkeit unter demneuen Inhaber fortzusetzen."Wir wollen das Wachstum in unseren Kerngeschäftsfeldern Wealthand Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking weiterforcieren und regulatorische Komplexität reduzieren. Daher haben wiruns in letzter Zeit von Nicht-Kernaktivitäten getrennt. DieserProzess ist nun abgeschlossen", so Dr. Hans-Walter Peters, Sprecherder persönlich haftenden Gesellschafter von Berenberg. Berenberg wirdsich durch den Verkauf des Vermögensverwalter Office auch komplettvom Standort Luxemburg zurückziehen. Keine Auswirkungen hat derVerkauf auf das eigene Wealth Management von Berenberg, in demDeutschlands älteste Privatbank zu den Qualitätsführern inDeutschland gehört und das weiter ausgebaut werden soll.Das Bankhaus Donner & Reuschel stärkt mit dem Zukauf dasstrategische Geschäftsfeld in der Betreuung von Vermögensverwaltern.Die übernommenen Einheiten ergänzen das bestehende Volumen von 16Mrd. Euro im Verwahrstellengeschäft ideal. Auch in derDirektbetreuung der Vermögensverwalter schließt Donner & Reuschel sozu den Markt-führern auf. "Die neuen Kunden im vergrößerten Teamexzellent zu unterstützen, ist das Ziel. Die hohe Qualität undKontinuität in der Betreuung stehen dabei im Fokus", so Marcus Vitt,Sprecher des Vorstandes von Donner & Reuschel.Pressekontakt:BerenbergKarsten WehmeierDirektor UnternehmenskommunikationTelefon (040) 350 60-481karsten.wehmeier@berenberg.deDonner & ReuschelChristine HauwetterUnternehmenskommunikationTelefon (040) 302 17-5567christine.hauwetter@donner-reuschel.deOriginal-Content von: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell