Gemeinsame Plattform rund ums Kind / Mit BabyShops.de finden Verbraucher schnell zum Angebot

Frechen (ots) - Mit kreativen Lösungen bleibt der Handel mit seinen Kunden in Kontakt . Dank einer Initiative des BDKH (Bundesverband Deutscher Kinderausstattungs-Hersteller e. V.), der BABYWELT und von FOKUS KIND Medien finden Verbraucher nun trotz geschlossener Ladentüren umfangreiche Angebote rund ums Kind. Über die neue Online-Plattform http://www.BabyShops.de werden junge Familien über Postleitzahlsuche und verschiedene Suchkriterien schnell zu den gewünschten Produkten oder Dienstleistungen geleitet, die sie brauchen: den neuen Kinderwagen, den Online-Schwangerschaftskurs oder die Video-Beratung zum passenden Autokindersitz.Die Initiative soll Unternehmen stärken und die Handelslandschaft erhalten - damit Verbraucher auch nach der Corona-Krise noch aus einem vielfältigen und bunten Angebot an Produkten und Services rund um Schwangerschaft, Baby und Kleinkind wählen können. Mehr noch, sie sollen gerade in Zeiten von Corona zu Solidarität und bewussten Kaufentscheidungen motiviert werden. Und ganz sicher wird man über BabyShops.de auf Fachgeschäfte mit vielfältigen Angeboten aufmerksam, die man vorher noch nicht kannte. Online-Stöbern und Kontaktaufnahme über WhatsApp, VideoCall, Social Media, E-Mail oder Telefon sind ausdrücklich erwünscht!Wer ist auf BabyShops.de vertreten?Fachhändler für Baby- und Kleinkindausstattung, Babyspielzeug und BekleidungDienstleister rund um junge Familien sowieHersteller mit Online-Shop oder stationärem OutletB2B-Hinweis : Das Formular zum Eintrag von Kontaktdaten, Bildern, Webseiten- und Social-Media-Links und einer kurzen Beschreibung von Angebot und Service finden Sie unter:https://www.babyshops.de/angebot-eintragen.html?act5=createMachen Sie auf Ihren eigenen Online-Auftritten über die Logos (mit Verlinkung auf https://www.babyshops.de/ ), das Video ( https://youtu.be/M-aNrzUSrsw ) und den Hashtag #meinbabyshop auf die Aktion aufmerksam!Das Medienpaket finden Sie im Download unter: http://www.babyshops.de/files/presse/BABYSHOPSde_Medienpaket.zipPressekontakt:Lioba Hebauer Presse & PR BDKHBundesverband Deutscher Kinderausstattungs-Hersteller e. V.info@bdkh.eu | www@bdkh.eu | Tel +49 (0)911 99 44 67 28BDKH | c/o Michael Neumann | Brunnenallee 106 | D-50226 Frechen | DeutschlandVR-Nummer 17922 | VR-Ort Köln | Geschäftsführer: Michael NeumannVorstand: Dr. Alessandro Zanini (Vorsitzender) | Silvia Emge | Dr. Robert Gietl| Oliver BegerWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143387/4567615OTS: Bundesverband Deutscher Kinderausstatttungs-Hersteller e. V.(BDKH)Original-Content von: Bundesverband Deutscher Kinderausstatttungs-Hersteller e. V. (BDKH), übermittelt durch news aktuell