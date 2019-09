Gemeinsame PM der Verbände: Welttag der Patientensicherheit - was pharmazeutische Unternehmen für die Patientensicherheit tun

Berlin (ots) - Anlässlich des diesjährigen Welttages derPatientensicherheit am 17. September 2019 informieren die VerbändeBAH, BPI und vfa darüber, was pharmazeutische Unternehmen regelmäßigunternehmen, damit die Anwendung von Arzneimitteln für Patienten sosicher wie möglich erfolgen kann.Medikamente werden überhaupt nur behördlich zugelassen, wenn ihrNutzen die Risiken der Anwendung übersteigt. Dies wird vor derZulassung mittels klinischer Studien ermittelt. Um dasSicherheitsprofil abzusichern, müssen nach der Markteinführunginsbesondere noch unbekannte Risiken schnell erkannt und geeigneteGegenmaßnahmen ergriffen werden. Für das frühzeitige Erkennen solcherRisiken ist das Melden von Nebenwirkungen besonders wichtig. Dafürwurde ein staatliches Meldesystem eingerichtet, das alle Meldungen,die bei Behörden, Unternehmen, Ärzten oder Apothekern eingehen, prüftund unter Wahrung des Datenschutzes in der zentralen europäischenDatenbank EudraVigilance zusammenführt.Wer eine Nebenwirkung melden möchte, kann dafür auf den Arzt oderApotheker zugehen oder die leicht bedienbare Webseitewww.nebenwirkungen.pei.de der Arzneimittelbehörden nutzen, oder denHersteller des Arzneimittels kontaktieren (per Fax, Schreiben, E-Mailoder Anruf). Dabei ist es unerheblich, ob es sich nachweislich odervermutlich um eine Nebenwirkung handelt.Reaktionen auf NebenwirkungsmeldungenErgeben sich aus den mindestens wöchentlichen Analysen derEudraVigilance-Datenbank, weiterer Studien und der Fachliteraturwesentliche neue Erkenntnisse, werden die Behörden informiert. Nachderen Prüfung werden ggfs. abgestimmte Maßnahmen zur Minimierung vonRisiken in allen betroffenen Ländern gleichzeitig eingeführt. ZumBeispiel wurden Patientenkarten für Valproat-haltige Arzneimittel(zur Behandlung von Epilepsie) eingeführt, die auf Risiken bei derAnwendung in der Schwangerschaft hinweisen. In anderen Fällen wirdbeispielsweise festgelegt, dass das Medikament nicht mehr mitbestimmten anderen Mitteln kombiniert werden darf.Zu vielen Medikamenten, deren Einnahme etwas kompliziert ist(etwa, weil ein Patient sich selbst Injektionen mit einem Penverabreichen muss), haben die Hersteller mittlerweile Schulungsvideosauf ihre Website oder auf YouTube gestellt.Im Interesse der Patientensicherheit unternehmen dieArzneimittel-Hersteller also große Anstrengungen, um Risiken früh zuerkennen und geeignete Wege zu finden, diese so weit wie möglich zureduzieren. Arzneimittelsicherheit ist dabei ein gemeinsames Anliegenvon Ärzten, Apothekern, Behörden und pharmazeutischen Unternehmen.Daher ist es gut, wenn Patienten daran mitwirken, indem SieNebenwirkungen an diese Beteiligten melden.Weitere Informationen:http://ots.de/uHeJ0Ahttp://ots.de/hX2KJQhttp://ots.de/NYLoq4www.youtube.com/user/ProGenerikaPressekontakt:Ansprechpartner:BAH/Christof Weingärtner, Tel. 030 3087596-127,weingaertner@bah-bonn.deBPI/Andreas Aumann, Tel. 030 279 09-123, aaumann@bpi.dePro Generika/Anna Steinbach, Tel. 030 8161609-60,steinbach@progenerika.devfa/Dr. Rolf Hömke, Tel. 030 20604-204, r.hoemke@vfa.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell