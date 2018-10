Gemeinsame PM BDI, BDA, DIHK: Deutsche Wirtschaft fordert mehr Handlungsfähigkeit von der G20

Berlin (ots) - Handel, Beschäftigung, Digitalisierung: DeutscheWirtschaft fordert mehr Handlungsfähigkeit von der G20Am 4. und 5. Oktober fand der Business20 (B20)-Gipfel in BuenosAires statt. Mehr als 1400 Unternehmen haben Forderungen an dieGruppe der 20 (G20) zum internationalen Handel, Beschäftigung, demglobalen Finanzsystem und der Digitalisierung entwickelt. Sieforderten mehr Mut der 20 wichtigsten Volkswirtschaften zurzukunftsorientierten Gestaltung der Weltwirtschaft und verlangten einhärteres und entschiedeneres Vorgehen gegen Protektionismus undglobale Wettbewerbsverzerrungen.Die G20 treffen sich jährlich unter rotierender Präsidentschaft,um Lösungen für finanz- und wirtschaftspolitische Fragen zu finden.Die B20 ist offizieller Wirtschaftspartner der G20. Während derdeutschen G20-Präsidentschaft 2016/2017 haben BDA, BDI und DIHKgemeinsam den B20-Prozess geleitet. Die drei Wirtschaftsverbändehaben dieses Jahr in der argentinischen B20 maßgeblich dieForderungen zu Handel und Investitionen, Beschäftigung und Bildung,Digitalisierung und der Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmenmitgestaltet. Am 5. Oktober wurden die Forderungen an denargentinischen Präsidenten Mauricio Macri überreicht. Dazu erklärendie Präsidenten von BDA, BDI und DIHK:BDA-Präsident Ingo Kramer:"Es ist vordringliche Aufgabe der G20, die gefährlicheProtektionismus-Spirale zu durchbrechen und das multilateraleHandelssystem entschlossen zu stärken. Deshalb begrüße ich dieEinigkeit innerhalb der B20, dass nationales Kirchturm-Denken in dieSackgasse führt und Protektionismus in all seinen Formen abzulehnenist. Auch auf den Arbeitsmärkten müssen Mauern eingerissen undverkrustete Strukturen aufgebrochen werden. Für Länder mitzunehmendem Fachkräftemangel oder auch für solche mit viel zu hoherArbeitslosigkeit heißt das gleichermaßen: Die Regierungen müssenBeschäftigungsverhältnisse gerade in ihrer ganzen Vielfalt erhaltenund stärken, bestehende Einstellungs- und Beschäftigungshürdenabbauen und mehr Frauen den Weg in Vollzeitarbeit ebnen. WoFachkräftebedarfe national allein nicht zu decken sind, bedarf eseines Zuwanderungsrechts, das sich an den Bedürfnissen desArbeitsmarktes orientiert."BDI-Präsident Dieter Kempf:"Statt sich in nationale Alleingänge zu flüchten, müssen die G20eine Führungsrolle im multilateralen Handelssystem übernehmen. DieWirtschaft braucht einheitliche Wettbewerbsbedingungen und lehntprotektionistische Interventionen einzelner Länder ab. Die B20 ruftdie G20 dazu auf, die Welthandelsorganisation WTO als Hüterin derWeltwirtschaft zu stärken. Die Blockade desWTO-Streitschlichtungsverfahrens ist endlich aufzuheben. Dazu gehörtauch, dass kein G20-Staat staatlichen Unternehmen Wettbewerbsvorteileeinräumen darf. Solche Wettbewerbsverzerrungen müssen endlichaufhören. Die G20 fordert Handlungsfähigkeit für den Klimaschutz unddie Digitalisierung. Wir brauchen dringend ein Regelwerk für dendigitalen Handel. Lokalisierungsanforderungen und die Einschränkungenfreier Datenströme sind schädlich. Cyberkriminalität ist konsequentzu bekämpfen."DIHK-Präsident Eric Schweitzer:"Die globale Wirtschaftscommunity sendet mit dem B20-Gipfel einstarkes Signal an die Staats- und Regierungschefs der G20. Es istwieder an der Zeit, die Aufgaben der Zukunft in Angriff zu nehmen.Ausbildung, die Integration von kleinen und mittelständischenUnternehmen in die globalen Lieferketten und ein Ergreifen derChancen der Digitalisierung sind drängende Themen. Dafür braucht esgemeinsame Anstrengungen. Ein globaler Ordnungsrahmen muss derWirtschaft hierfür Sicherheit geben. Dazu gehört zuvorderst einehandlungsfähige WTO."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell