Gemeinsame Kommission berät über den Atom-Deal mit dem Iran

WIEN (dpa-AFX) - Gut zwei Wochen nach dem Ausstieg der USA aus dem Atom-Deal mit dem Iran gehen die Bemühungen um eine Rettung des Abkommens weiter.



In Wien trifft sich am Freitag die so genannte Gemeinsame Kommission. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hatte am Donnerstag dem Iran bescheinigt, das Abkommen einzuhalten.

Auf Initiative Teherans wollen Spitzendiplomaten aus Deutschland, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und der EU mit dem Iran über die Konsequenzen des Ausstiegs der USA beraten. Es wird erwartet, dass der Iran dabei noch einmal für die beiderseitigen wirtschaftlichen Vorteile des Deals vom Sommer 2015 wirbt.

Im Grundsatz sind sich die verbliebenen Partner einig, das Atomabkommen am Leben erhalten zu wollen. Aufgrund der wieder eingesetzten US-Sanktionen gegen die Islamische Republik gilt das Vorhaben aber als ambitioniert.

Die Vereinbarung wurde als großer diplomatischer Erfolg gefeiert. Der Iran schraubte sein Atomprogramm drastisch zurück, weil die internationale Gemeinschaft eine umfassende wirtschaftliche Zusammenarbeit in Aussicht stellte. Anlass des Abkommens war die Sorge, Teheran wolle eine Nuklearwaffe bauen./mrd/DP/he