Gemeinsame Initiative von Industrie und BG BAU - Auszubildende mit staubarmer Technik vertraut machen

Berlin (ots) - Ab sofort sollen jährlich rund 60.000 Auszubildendezu Beginn ihres Arbeitslebens mit staubarmen Techniken am Bauvertraut gemacht werden. Möglich wird dies durch eine neueKooperation der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) mitder Industrie, bei der Firmen in großem Umfang Maschinen und Gerätefür Aufsichtspersonen der BG BAU bereitstellen, um Auszubildende zusensibilisieren. Die Initiative erfolgt unter dem Dach desAktionsprogramms "Staubminimierung beim Bauen" - einer breitangelegten Aktion von betroffenen Verbänden, Gewerkschaften,Bauaufsicht und Politik, an der auch die BG BAU beteiligt ist.Jedes Jahr verzeichnet die BG BAU viele Hundert Anzeigen aufVerdacht einer staubbedingten Berufskrankheit - Silikose,Siliko-Tuberkulose und Lungenkrebs - auf Grund von Quarzstaub. Alleinim Jahr 2017 gab es 429 Verdachtsanzeigen und 28 Todesfälle. "Zwarentsteht bei Arbeiten am Bau grundsätzlich häufig viel Staub - dochgibt es inzwischen umfassende technische Lösungen, um Staub zumindern und bereits an der Quelle zu beseitigen", so Bernhard Arenz,Leiter der Prävention der BG BAU, am 30. Oktober 2018 in Frankfurt amMain.Nun haben gleich mehrere Hersteller, die staubarmeElektrowerkzeuge, Maschinen und Geräte anbieten, gemeinsam mit der BGBAU die Initiative ergriffen. So wurden der BG BAU am 30. Oktoberinsgesamt 220 Maschinen und Geräte - zunächst befristet auf zweiJahre - als Dauerleihgabe überreicht. "Diese gemeinsame Initiativemacht es erstmals möglich, künftig schon den beruflichen Nachwuchsfür staubarmes Arbeiten zu sensibilisieren, indem sie mit dentechnischen Möglichkeiten vertraut gemacht werden", erklärte Arenzanlässlich der Übergabe der Geräte an Aufsichtspersonen der BG BAU.Diese Fachleute beraten und betreuen als "Arbeitsschutzpaten" dieAusbilderinnen und Ausbilder in den rund 286 überbetrieblichenAusbildungsstätten der Bauwirtschaft sowie in Meisterschulen zurArbeitssicherheit. Dort werden die Maschinen und Geräte ab sofort inVeranstaltungen zum Thema Arbeitsschutz auch praktisch erlebbarvorgeführt.Arenz dankte der Industrie zugleich für ihr Engagement: "Das istein wichtiger Meilenstein auf dem gemeinsamen Weg zur ´staubfreienBaustelle´. Es ist wichtig, insbesondere junge Menschen frühzeitig andas Thema ´staubarmes Arbeiten´ heranzuführen. Das kann nur gelingen,wenn staubarme Techniken und Technologien bereits in die Ausbildungintegriert werden."Die BG BAU hat verschiedene technische Lösungen und Verfahren inden Katalog der Arbeitsschutzprämien aufgenommen. Konkret bedeutetdas: Unternehmen, die solche Techniken beziehungsweise Geräteanschaffen, können einen finanziellen Zuschuss der BG BAU erhalten.Weitere Informationen unterhttps://www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien/foerderkatalogPressekontakt:Thomas LucksE-Mail: thomas.lucks@bgbau.deTelefon: 069/4705-824Joachim FörsterE-Mail: Joachim.foerster@bgbau.deTelefon: 030/85781-518Ein Foto kann unter www.bgbau.de heruntergeladen werden.Original-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell