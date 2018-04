Gemeinsame Industrie-4.0-Initiative mit Bosch, Siemens und Co. gestartet / Ericsson nimmt führende Rolle bei 5G-ACIA ein (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Düsseldorf / Hannover (ots) -> Globale Initiative 5G Alliance for Connected Industries andAutomation (5G-ACIA) nimmt Arbeit auf> Ericsson nimmt mit dem stellvertretenden Vorsitz des Konsortiumsund mit der Leitung der Arbeitsgruppe Technologie und Architektureine führende Rolle in der Industrie-4.0-Initiative ein> Erstes Whitepaper der Initiative auf der Hannover MessevorgestelltDie Anfang April gegründete Arbeitsgemeinschaft des in Deutschlandbeheimateten Zentralverbands der Elektroindustrie (ZVEI) 5G Alliancefor Connected Industries and Automation (5G-ACIA) hat sich zum Zielgesetzt, 5G in der industriellen Produktion zu etablieren und vonvornherein industriefähig zu gestalten. Ericsson nimmt hierbei mitdem stellvertretenden Vorsitz des Konsortiums und der Leitung derArbeitsgruppe Technologie und Architektur eine führende Rolle inIndustry-4.0-Initiative ein. Im Rahmen der Hannover Messe wurde nunein erstes Whitepaper der Initiative vorgestellt.5G-ACIA ist ein globales Forum, in dem Automatisierer, Anwenderaus dem Maschinenbau und der Prozessindustrie, Netzwerkanbieter undNetzausrüster aus der Informations- undKommunikationstechnologie-Branche (IKT) gemeinsam mitwissenschaftlichen Instituten im ZVEI zusammenarbeiten. Dasgemeinsame Ziel: 5G in der industriellen Produktion zu etablieren undvon vornherein industriefähig zu gestalten. "5G wird das zentraleNervensystem der Fabrik der Zukunft werden und sich disruptiv auf dieindustrielle Fertigung auswirken", sagt Dr. Andreas Müller (Bosch),Vorsitzender der 5G-ACIA. "In der 5G-ACIA bringen wir erstmalig allewichtigen Akteure weltweit zusammen. Dadurch sind wir in der Lage,konzertiert und zielgerichtet daran zu arbeiten, dass die Belange derIndustrie entsprechend berücksichtigt werden."Als europäischer IKT-Anbieter bestätigt auch Ericsson die Relevanzder Zusammenarbeit. "Als eines der weltweit führenden IKT-Unternehmenist es uns besonders wichtig, eine führende Rolle bei der 5G-ACIAeinzunehmen", erläutert Afif Osseiran, stellvertretender Vorsitzenderder 5G-ACIA und Principal Researcher bei Ericsson. "Wie sehen imBereich Industrie 4.0 enormes Potential für 5G. Dieses Potentialheben wir nur mit zuverlässigen, integren und sicheren IKT-Lösungen."Um genau dieses Ziel zu verfolgen, treibt Ericsson aktuell dieForschung im Bereich Industrie 4.0 in zahlreichen Projekten voran.Allein der Ericsson Forschungs- und Entwicklungsstandort inDeutschland, das Eurolab in Aachen, ist Knotenpunkt fürForschungsprojekte wie 5Gang (5G angewandt in der Industrie) oder KOI(Koordinierte Industriekommunikation).Neben einzelnen Projekten unterstützt Ericsson auch breiterangelegte Industrie-4.0-Testfelder wie die Referenzfabrik Industrie4.0, eine Demonstrationsfabrik auf dem Campus derRheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH). Hierwerden technische Innovationen von der Fertigung bis hin zur Montagegetestet. Eng verbunden ist die Referenzfabrik Industrie 4.0 mit demForschungsinstitut für Rationalisierung (FIR). FIR ist einegemeinnützige, branchenübergreifende Forschungs- undAusbildungseinrichtung an der RWTH Aachen auf dem Gebiet derBetriebsorganisation und Unternehmens-IT.Zu den Gründungsmitgliedern von 5G-ACIA zählen unter anderemBosch, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI),Ericsson, Fraunhofer Gesellschaft, Infineon, Institute Industrial IT(inIT), Institut für Automation und Kommunikation e.V. (ifak), Intel,Mitsubishi, Siemens, Deutsche Telekom, TRUMPF und Vodafone. Imgemeinsamen Whitepaper "5G for Connected Industries and Automation"legt die Initiative ihre Ziele dar.Ericsson auf der Hannover MesseZwischen dem 23. und 27. April stellt Ericsson auf der HannoverMesse im Rahmen der BITKOM Innovation Area 4.0 (Halle 6, D 30)Nutzungsmöglichkeiten neuester Mobilfunktechnologie im Kontext derIndustrie 4.0 vor.Weitere Informationen hierzu finden Sie (in englischer Sprache)unter: https://www.ericsson.com/en/events/hannover-messe-2018Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 21, 40549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comTwitter: https://twitter.com/Ericsson_GmbHWebsite: www.ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell