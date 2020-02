Schwerin, Ludwigslust, Wismar (ots) -- Fachkräftekampagne Westmecklenburg startet mit emotionalerAnsprache- Gemeinsame Umsetzung Nordwestmecklenburg, Schwerin,Ludwigslust-ParchimDie drei Westmecklenburger Gebietskörperschaften starten die erste gemeinsameFachkräftekampagne. Unter dem Claim "Hör auf dein Herz" sollen im laufenden Jahroffene Stellen in der Region vermittelt werden.Die Kampagne richtet sich insbesondere an Menschen, die Mecklenburg für eineAusbildung oder Arbeitsstelle verlassen haben.Aber auch Urlauber, die sich in der Region wohlfühlen, sollen eingeladen werden,sich in Westmecklenburg niederzulassen. "Unsere Unternehmen brauchen dringendFachpersonal", sagt Kerstin Weiss, Landrätin des LandkreisesNordwestmecklenburg. "Wir haben durchaus wettbewerbsfähige Jobs vor Ort. Von derhohen Lebensqualität ganz zu schweigen". Die Vermarktung soll gemeinsamerfolgen. "Ein kleinteiliges Vorgehen ist nicht zielführend. Deshalb arbeitenwir innerhalb der Region Westmecklenburg eng zusammen, um Fachkräfte zu werben",ergänzt Stefan Sternberg, Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Dr. RicoBadenschier, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin, fügt hinzu "Wirerproben mit dieser Kampagne auch die interkommunale Zusammenarbeit für möglicheweitere Arbeitsfelder, besonders in den Bereichen Wirtschaftsförderung undRegionalentwicklung".Im Rahmen der Kampagne sollen offene Stellen auf einer Roadshow, die auf mehrals 10 Jobmessen und Großveranstaltungen bundesweit führt, präsentiert werden.Interessierte sollen fortlaufend darüber informiert werden, wo sich derWestmecklenburger Stand gerade befindet. Dazu wird ein Marketing-Mix eingesetzt.So soll es zielgerichtete Social Media Arbeit ebenso geben wie klassischePrintprodukte. Im Mittelpunkt stehen auch Beratungsangebote für Umzugswillige;zum Beispiel im Welcome Service Center in Wismar. Einen Schwerpunkt setzen dieMacher darauf, keine Parallelstrukturen zu schaffen. Stattdessen sind derRegionalmarketingverein Mecklenburg-Schwerin und mv4you als Partner im Boot. Mitdem Landesportal "Anheuern in MV" und anderen Akteuren des Landes wie der IHKund HWK und dem Landesmarketing besteht ein ständiger Austausch über einFachgremium.Pressekontakt:Christine Ilicalpha contextEckdrift 10319061 Schwerinilic@alpha-context.deTel.: +49 (0)385 34335498Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141271/4518014OTS: alpha contextOriginal-Content von: alpha context, übermittelt durch news aktuell